Чтобы увеличить свой капитал, надо быть готовым нажать на кнопку

Участие России в самом большом рынке планеты растет с каждым днем, в том числе и благодаря повышению финансовой грамотности населения. Люди ищут новые возможности получения дохода и часто обращают внимание на самый понятный для них вариант - зарабатывать на изменении курсов валют.

Гендиректор российского лицензированного форекс-дилера ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев рассказал, почему важно иметь плечо, и нарисовал портрет успешного трейдера, которым может стать каждый.

- Начну с личного вопроса. Каким образом вы стали главой одной из первых лицензированных компаний российского рынка Форекс?

- Я уже много лет работаю руководителем в лицензированных брокерских компаниях и банках. Я специалист по российским лицензированным финансовым компаниям, так называемым профессиональным участникам рынка ценных бумаг, которые оказывают услуги клиентам по доступу к инструментам финансового рынка, и опыт у меня большой. Год назад меня пригласили на должность генерального директора в ООО «Телетрейд Групп» - лицензированный российский форекс-дилер. На тот момент я уже следил за ситуацией в этой новой отрасли и знал, что ее ждут большие перспективы, но в тонкостях регулирования российского Форекса только начал разбираться и уже на посту гендиректора обнаружил интересную вещь - оказывается, российские форекс-компании не могли работать до мая 2017 года. Лицензии у них были, но не было подзаконных актов. Мой приход в «Телетрейд Групп» фактически совпал со стартом реальной работы лицензированных форекс-компаний в России.

Первых клиентов мы оформляли очень тяжело. Каждая процедура оформления длилась порядка двух часов, но потом все наладилось, и где-то с января 2018 года мы вошли в фазу активного роста. С конца прошлого года наша клиентская база выросла примерно в двадцать раз, а общий оборот по состоянию на конец третьего квартала 2018 года составил более 300 миллионов долларов. Цифра для форекс-компании небольшая, но она нам позволила войти в тройку лидеров российского лицензированного рынка. Если все пойдет по плану, то в следующем году хотим стать крупнейшим негосударственным лицензированным форекс-дилером страны.

- Сейчас вы продолжаете зарабатывать на бирже или полностью ушли в административную работу?

- Как раз больше всего денег я заработал не в качестве зарплат и премий, а в результате совершения сделок на финансовом рынке. Например, вложив в рынок в 2006 году две тысячи долларов, через два с половиной года располагал уже миллионом. Сейчас такого нет, все сдулось. Хотя одним из лучших годов по инвестициям у меня был 2016-й. Оперируя различными инструментами на рынке, я приумножил свой капитал в семь раз. Сейчас торгую, но не часто и не активно - очень много текущей работы. Интерес к развитию компании захватил меня полностью.

- То есть первый миллион вы сделали едва ли не студентом.

- Я увлекся финансовыми рынками в 2002 году, когда учился на экономическом факультете в Высшей школе экономики. В институте висела реклама брокерской компаний «Алор». Она проводила бесплатное обучение для тех, кто хочет стать финансовым трейдером. По этому объявлению я пришел в холодный павильон на ВДНХ, где стояли древние еще выпуклые двенадцатидюймовые мониторы. И там, собственно, мне объяснили, как покупать и продавать акции. Научили совершать сделки.

Но, как водится, хотели получить клиента, а получили конкурента. Уже через несколько месяцев я ушел работать стажером в отдел ценных бумаг в один из банков. Первое задание, которое мне дали, - это получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на брокерскую деятельность. С заданием справился. Так на собственном опыте понял юридическую сторону организации российского финансового рынка. Потом я выводил банк на биржу, развивал клиентскую базу и услуги, автоматизировал учет. Мы очень быстро росли. К концу института уже занимал позицию начальника отдела ценных бумаг, но предпочел уйти в свободное плавание. Тогда рынок очень бурно рос, росли акции, росла цена на нефть. В нулевых страна стремительно богатела, а иностранные инвесторы скупали все подряд. Мы с одногруппником основали свою брокерскую компанию и успели вписаться в ситуацию. Но очень скоро, в 2008-м, рост прекратился, началась война с Грузией, а потом и кризис, а плюс к этому начали резко ужесточать нормативные требования к лицензированным компаниям. Большинству нишевых игроков рынка, в том числе и нам, пришлось постепенно свернуть деятельность, уступив место более крупным компаниям. С тех пор работаю по найму и торгую на своих счетах.

Заработать на дружеском плече

- Расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок Форекс и на чем зарабатывают вы и ваши клиенты?

- Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта. Доллар, евро, любая другая. Цена ее покупки в обменном пункте выше цены продажи. Условно вы можете купить доллар по 66 рублей, а у того, кто хочет его продать, обменник его возьмет по 64. Собственно, вот эта разница и есть заработок обменника. Это все знают.

Фактически форекс-дилер - это тот же обменный пункт. Но принципиальная разница в том, что в обменном пункте вы можете купить то количество валюты, на которое у вас есть средства. А форекс-дилер предоставляет клиенту так называемое «кредитное плечо». У нас оно до 1 к 50. С его помощью на 1500 рублей вы можете приобрести эквивалент более 1000 долларов. Как это возможно, спросите вы? Надо обязательно понимать, что мы не покупаем саму валюту, а заключаем сделки с контрактами на разницу цен валют. Заключая сделку, клиент не приобретает валюту, а заключает контракт, дающий право получить только разницу в изменении ее цены, которая исчисляется уже в «живых» рублях. Раз покупка валюты не требуется, то и вкладывать в такую сделку можно не все деньги, а только часть. То есть если цена купленной вами валюты вырастет - вы заработаете столько же, но вложите до 50 раз меньше. В этом и состоит «магия рынка Форекс». В остальном все то же самое, что и в обменном пункте, - мы зарабатываем на разнице между курсами покупки и продажи, а клиент получает курсовую разницу. Только у нас разница в ценах курсов покупки и продажи во много раз меньше, чем в обычных обменных пунктах, выбор валют большой, а сделки заключаются электронно.

- Кто ваш основной конкурент?

- Иностранные банки и компании. На российском рынке работает порядка трехсот иностранных форекс-дилеров. К сожалению, мы им проигрываем в спектре инструментов. У нас нет возможности предоставлять клиентам доступ к сделкам с контрактами на акции, металлы, товары и криптовалюты. Их плюсом является также возможность дистанционного открытия счета на сайте и быстрое пополнение различными способами. Мы призываем Центральный банк разрешить лицензированным дилерам хотя бы часть из этого спектра. Ведь если бы подобные инструменты были бы у нас, то денежные средства, инвестируемые в них, оставались бы в России.

Борясь за место под солнцем с иностранными компаниями, нам остается только оперировать своим главным козырем - абсолютной защищенностью клиентов.

- В чем она выражается?

- Россияне привыкли думать, что зарубежный автомобиль надежнее отечественного. Но вот в финансовой сфере это не так. Отечественные финансовые институты, благодаря кропотливой работе ЦБ, заслуживают большего доверия, нежели иностранные. Чистка банковской сферы фактически завершена. Закончена большая чистка профучастников рынка. Лицензии на торговлю на рынке Форекс получили всего восемь компаний, среди которых и «Телетрейд групп».

- У рынка Форекс все же неоднозначная репутация…

- Это репутация иностранных компаний. Дело в том, что в иностранной юрисдикции ни Центральный банк, ни правоохранительные органы России не могут защитить права инвесторов. Просто не имеют таких полномочий.

В России же нарушение прав инвестора де-факто невозможно. Стоит многослойная правовая защита. В нашей стране она, без преувеличения, лучшая в мире. Сохраняется вся информация: котировки, сделки, IP-адреса. Деньги клиента отделены от денег самой компании и хранятся на отдельных же счетах. Все поставщики ликвидности определены законодательно - списком. Нелицензированный дилер ничего этого гарантировать не может.

Кроме того, все лицензированные форекс-дилеры в России объединены в Ассоциацию форекс-дилеров. Счета, открываемые в российской компании, полностью защищены. Если, несмотря на все барьеры надежности, что-то вдруг пойдет не так, то в Ассоциации есть компенсационный фонд, который гарантирует полные выплаты любому клиенту. Все данные о сделках хранятся у нас на отдельных серверах. Баланс счета восстановить легко. При этом верхней планки покрытия не установлено. Хоть миллиард. Это беспрецедентное регулирование в международной практике. Очень похоже на страхование вкладов, предлагаемое АСВ, только без верхнего лимита.

Таких требований к технической инфраструктуре, как у лицензированных форекс-компаний, нет даже у российских банков. Мы ничего не скрываем. Одно из требований закона -раскрытие информации о нашей деятельности. Мы как на ладони.

Альтернатива классическому инвестированию

- Но основная масса населения все равно боится, да?

- В России уровень проникновения брокерских счетов, то есть людей, которые имеют хоть какой-то опыт торговли с акциями или другими финансовыми инструментами, составляет порядка одного процента. Для сравнения, в консервативной Германии это порядка 20 процентов, а в США - до 70. То есть мы кратно отстаем от развитых стран. Зато каждый у нас умеет покупать и продавать наличную валюту в обменном пункте.

Такое положение сложилось из-за наследия бывшего Советского Союза. Люди не понимают, как работает финансовый рынок и зачем он нужен. А также, конечно, эта история испорчена наследием 90-х годов - чековой приватизацией, компаниями-пирамидами . Люди очень осторожно относятся к финансовым рынкам. Поэтому в первую очередь им надо учиться. И мы вкладываемся в развитие финансовой грамотности.

Приведу пример. «Телетрейд Групп» стала первым и до сих пор остается единственным из лицензированных форекс-дилеров партнером Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. Я лично разрабатывал тесты, вопросы, кейс по финансовым рынкам для школьников. Меня очень обрадовала обратная реакция. Она была очень позитивной. Школьники замучили меня вопросами, что неудивительно, поскольку интерес к финансовому рынку действительно огромен, особенно среди молодежи.

У всех компаний, специализирующихся на работе на финансовом рынке, приток происходит за счет людей, которые раньше никогда не торговали. В ближайшие годы, за счет повышения финансовой грамотности населения, мы прогнозируем рост клиентской базы в 5 - 10 раз.

- То есть вы предполагаете, что рано или поздно, но люди предпочтут «Телетрейд Групп» привычному банковскому депозиту?

- Два года назад ЦБ отказался от поддержки курса доллара за счет валютных интервенций и перешел к политике инфляционного таргетирования. И она дала результат! Такой низкой инфляции, как в этом году, не было никогда в истории новейшей России. Мы пришли в пору низкой инфляции и низких процентных ставок. Банки не могут предложить россиянам какую-либо возможность заработка. Ставки в России сейчас на исторических минимумах. Лучшее, на что можно рассчитывать при таких ставках, - сохранение своих средств, о приумножении речь уже не идет. Традиционные виды инвестирования, такие как банковские депозиты, сегодня уже не могут считаться эффективным вложением средств. В этих условиях граждане пытаются изыскать возможности для увеличения доходов. Таким образом, мы эволюционным путем подошли к тому моменту, когда большинство россиян интересуются возможностями, которые дают рынки.

К сожалению, население в России очень плохо доверяет инвестициям и в отечественные акции и облигации. Не доверяют облигациям федерального займа, хотя это прекраснейший инструмент. Они просто не понимают, как с этим работать и в чем разница между облигациями сегодняшними и теми, что были выпущены при Ельцине до 1998 года. Люди любят Apple, Google, Tesla, криптовалюту – то, что на слуху.

К сожалению, как я уже говорил, это не наша история. Из-за особенностей отечественного законодательного регулирования мы не предлагаем контракты на разницу в стоимости акций, нефти, металлов или криптовалют, но мы даем доступ к инструментам реального рынка Форекс. У нас торгуется 28 основных валютных пар. То есть наиболее популярные мировые валюты. Если человек хочет на валюте зарабатывать, совершать операции с целью получения изменения ее курсовой стоимости - это к форекс-дилеру.

- А сколько денег надо, чтобы стать инвестором?

- У нас нет требований к минимальным депозитам. Клиенты, которые просто хотят попробовать, приходят с минимальными суммами. Ведь в нашем случае научиться торговать на симуляторе нельзя. Надо обязательно почувствовать радость прибыли и горечь убытка, перед тем как вкладываться по-крупному.

Обычно мы рекомендуем открывать счета в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. Для того чтобы не рисковать, используя максимальные плечи, и иметь возможность диверсифицировать свои торговые идеи в целом, 30 тысяч рублей для начала уже хватает. Не забывайте, что при использовании кредитного плеча до 50 - сумма в 30 тысяч уже позволяет оперировать эквивалентом до полутора миллионов рублей.

- О каких деньгах вообще идет речь?

- Если клиент внес 100 тысяч рублей, взял плечо 25, то есть открыл позицию на два с половиной миллиона рублей, и валюта колебнулась на один процент, это значит, что он заработал 25 тысяч рублей, или 25% от внесенных средств. Риск потерь соотвествующий: если курс валюты пойдет в другую сторону - это чревато аналогичными потерями.

- Форекс часто сравнивают с казино.

- Совершенно разные вещи. Казино - это просто интуитивный подход, игра на удачу, азарт, атмосфера. А на финансовых рынках выигрыш зависит от знания, умения и опыта. Надо головой поработать, чтобы хорошую сделку заключить. Абы как поставить и сорвать куш не получится. Наши клиенты работают, а не развлекаются. Их окружает не лоск зеленого сукна, напитков и красивых женщин, а новости, исследования, речи политиков и расчерченные графики валют. Наш клиент понимает, что происходит на мировой политической арене, умеет строить прогнозы по финансовым рынкам на будущее. Валютный рынок - это основа основ для любого трейдинга. Чтобы понимать поведение цен акций, сырьевых товаров, облигаций - надо всегда мониторить ситуацию на валютном рынке. Потому что если курс доллара растет, то при прочих равных условиях большинство других активов будут снижаться в цене. Валютный рынок - это фундамент всех других рынков, профессиональные трейдеры это знают.

- И сколько они зарабатывают?

- Заработки могут быть очень большими. Можно удвоить и утроить внесенные средства за короткие срок, но можно и понести убытки.

История, с которой мы сталкиваемся часто, это когда клиент приходит, зарабатывает за пару недель несколько десятков процентов от депозита и уходит с обидой на нас. Почему у вас плечо всего один к пятидесяти, спрашивает он? Почему нет акций? Если бы я торговал в иностранной компании с плечом в 200, я бы заработал гораздо больше, говорит он. Нам сложно что-то ответить на такие упреки. Мы сильно уступаем иностранным конкурентам по спектру предоставляемых финансовых инструментов, и плечи меньше.

Сергей Шамраев: "В ближайшие годы, за счет повышения финансовой грамотности населения, мы прогнозируем рост клиентской базы в 5 - 10 раз".

- Но при таком плече можно в разы быстрее и проиграть.

- Конечно. Риски возрастают. Потерять с плечом один к пятидесяти сложнее, и это один из элементов защиты прав российского потребителя финансовых услуг.

Хотя на самом деле на плечо имеется большой спрос, и я тут приведу свой пример. Пару лет назад мы спрогнозировали хороший рост по акциям «Россетей». Они поднялись с 60 копеек до рубля тридцати. Я был абсолютно уверен в этой сделке, вложил в эти акции все, что имел, но плечо на эти ценные бумаги давали всего один к трем. За два месяца увеличил свой капитал вдвое. И как же мне обидно, что у меня не было плеча 50. Для профессионала, для опытного трейдера отсутствие плеча большой негатив. Поэтому самых больших профессионалов в российскую юрисдикцию не получить. Но если клиент интересуется рынком Форекс, то на территории Российской Федерации альтернатив у него нет. Начинать лучше всего в «Телетрейд Групп». Именно в нашей компании клиенты защищены по максимуму, нет требований к минимальным суммам на счете и нет никаких лишних или скрытых комиссий.

Не доверяйте свои деньги в управление

- Все же на какую прибыль можно рассчитывать?

- Рассчитывать на прибыль - это не к финансовым рынкам. Здесь есть риски и есть возможности. Прибыли нужно добиваться. Финансовые результаты даже самых успешных трейдеров разнятся от года к году. Если вы посмотрите на того же знаменитого спекулянта Джорджа Сороса, разбогатевшего именно на рынке Форекс, то финансовые результаты его фондов, как правило, небольшие. Он понемногу зарабатывает или теряет. Но периодически ловит волну, серьезно вкладывается и получает сразу очень много. И это самая правильная инвестиционная стратегия.

Основная задача трейдера - это ждать, что очень тяжело и не всем подвластно. Но для того чтобы совершить хорошую сделку, нужно постоянно быть включенным в процесс и быть готовым нажать на кнопку.

- Где и как научиться торговать?

- У нас запущен проект «Академия трейдинга Телетрейд». На сайте книги, вебинары, онлайн-курсы, есть очные занятия. Лектор даст методы ведения анализа, но методов, гарантирующих результат, нет. Иначе все давно стали бы миллиардерами. Каждый метод анализа подходит только к определенной ситуации, и, чтобы выбрать правильный, нужен опыт. Научиться торговать, только изучая книги, нельзя. Это как в старом анекдоте: «научитесь плавать - нальем воду в бассейн» - все знают, что это невозможно. Так и на финансовых рынках - тренер и знания теории нужны, но без практики никак.

Я бы сравнил торговлю на финансовых рынках с большим забегом. Люди стараются опередить друг друга. Купить дешевле и раньше других, продать дороже. Вы бежите марафон. Кто-то сзади, кто-то впереди, потом наоборот. Для того чтобы стабильно быть в числе первых, надо заниматься.

- Можно подписать с вами какой-нибудь договор, по которому дать вам денег и вы ими сами поторгуете, а прибыль потом поделить?

- У нас этого нет. В отличие от обычных брокеров, форекс-дилерам запрещено брать деньги в доверительное управление. И я не рекомендую давать. Не очень хорошо, когда за ваши деньги отвечает кто-то другой. Инвестор, за которого кто-то другой потерял его деньги, всегда будет чувствовать себя обманутым. Поэтому занимайтесь повышением финансовой грамотности и учитесь приумножать свои капиталы самостоятельно. Эта дорога открыта для каждого.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

ООО «Телетрейд Групп»

Лицензия № 045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, выданная Банком России 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации форекс-дилеров - http://sroafd.ru