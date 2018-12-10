Вдова Солженицына рассказала, почему именно в «Комсомолке» была опубликована работа писателя «Как нам обустроить Россию»

- Как получилось, что Солженицын эту свою важную, полемическую работу решил опубликовать в «КП»?

- Он пишет об этом в «Зернышке». Статья была готова – хотели напечатать ее где-нибудь в России. И кто-то посоветовал «Комсомолку». Там тогда были Фронин и Афанасьев (в то время главный редактор и заместитель главреда «КП» — ред.). Они ответили: «Мы с удовольствием».

- Владислав Фронин (ныне главный редактор «Российской газеты» — ред.) рассказал, что, когда дозвонились вам в Вермонт, трубку взяли Вы. И, посовещавшись с мужем, через некоторое время дали согласие на публикацию. Что имело первостепенное значение – огромный тираж «Комсомолки» - 21 миллион?

- Наверняка тираж имел значение. Но, конечно, мы никого не выбирали. И конечно, мы там не получали ни «Комсомолку», ни других газет советских. С трудом получали журналы. С 1987-го года. То есть это не было выбором: «Комсомолка» сама проявила интерес, узнав, что есть такая статья – и мы с удовольствием согласились.

- Когда «Комсомолка» говорила с вами, вашим единственным требованием было – не вносить никакую правку?

- Да, единственным. Когда говорят о наличии там архаизмов – я бы их так не называла. Это были слова, для понимания которых не нужно заглядывать в словарь, хотя в повседневной речи их не употребляют. Ему это было обидно: ребята, вы же все это понимаете, зачем же вы этим не пользуетесь? Они еще не стали архаизмами.

- Как сама статья попала в Москву, в «КП»?

- Ее привезла моя мать, которая впервые полетела в Советский Союз. Она навещала свою сестру – и она привезла статью.

- Речь о гонораре шла?

- Нет, об этом речь не заходила. Обычно он предлагал переводить гонорар в наш Фонд Помощи заключенным. Куда он отдал все гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ».

- Реакция на публикацию была очень бурной, в том числе на Съезде народных депутатов.

- Отклик до нас долетел более-менее сразу. Нам звонили – тогда звонки уже не разрывали, как в предыдущие годы. Мы горячо следили за этим. Фронин и Афанасьев звонили и говорили, что письма в «КП» идут мешками. Кажется, они сгорели в «КП», когда там был пожар. Говорили, что каждую неделю будут печатать отклики – по подвалу. Но Горбачев это все зарыл.

- То есть продуктивного обсуждения, которое могло вылиться в конкретные законопроекты, например – его не случилось.

- Да. Оно началось, но Горбачев закрыл всё после того, как они появились два раза – по шесть писем. Все эти газеты мы сохранили. А на том съезде обиделись Казахстан и Украина. Им давали говорить, другим нет. А на улицах народ читал, мы об этом знали. Но механизма, которые бы превращал глас народа в какие-то решения, не было. Это могло бы стать хотя бы некоторым уроком плебисцита.

- Горбачев этого испугался?

- Горбачев статью не читал или читал невнимательно. Хотя сам он сказал, что читал внимательно, два раза, с карандашом в руках. Но это точно не так, потому что, например, тогда же он сказал публично: Ну, он монархист, то что он выдвигает – это не для нас. А про монархизм там даже звука нет. Не говоря уже о том, что Солженицын вовсе не монархист. За что его всегда и упрекала эмиграция.

Тогда посчитали, что влияние этой статьи было бы лишним, и ее отключили. При огромном тираже не дали возможности обмена мнениями – ни ругать, ни хвалить в газетах.

- Что сам Солженицын считал в статье самым главным – сохранение славянского ядра с Казахстаном после распада СССР, или организацию внутреннего устройства будущей страны на месте развалин Союза?

- Это все-таки разные вещи. Несохранение союза славянских республик по последствиям он считал драматическим. Так оно и есть.

А то, что должно было бы сохраниться – в границах РСФСР, с другими союзными государствами или без них – по организации внутреннего устройство он очень внимательно смотрел на все страны вокруг. И на крошечную Швейцарию, и на огромные США. Которые в раскиданности между двух океанов, по разнообразию укладов в жизни в разных уголках – в Калифорнии и на Аляске -можно сравнить с Россией. И там, и там в разных формах сильнейшее самоуправление. Смотрел и во Франции, смотрел всюду. И вторая часть этой статьи – она много внимания уделяет государственному устройству.

- Его предложение о земствах четырех уровней вообще не услышали?

- Когда он работал над «Красным Колесом» – он много изучал того, что было и в России, и в соседних странах. Подробно изучал опыт нашего земства. Он не очень длинный, но очень успешный. Но наши императоры не дали всем четырем видам земства – крайний обрезали. Тем не менее борьба за это шла, и земство проявило себя позитивно. Солженицын считал, что это такой мостик. Опыт самоуправления в России уже был. Для нашей огромной страны он считал его в высшей степени важным. В той же Швейцарии кантоны складывались вместе постепенно. В США каждая земля, штат имел самоуправление - потом вместе сложились..

А у нас самоуправления нет, и это очень плохо. Хотя об этом время от времени Путин говорит.

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