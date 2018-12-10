2018-12-10T19:45:03+03:00
Политика

«Россия будет свободной. Слава Украине!»: Как российская эмиграция на форуме в Вильнюсе Родину хоронила

В минувшие выходные в столице Литвы собралась профессиональная похоронная команда из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и просто не очень здоровых людей
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Вильнюсе собралась профессиональная похоронная команда из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и просто не очень здоровых людейВ Вильнюсе собралась профессиональная похоронная команда из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и просто не очень здоровых людей
Изменить размер текста:

- Пошли вон! Я из-за вас из Крыма уехал! - истерично орал на российских журналистов украинский общественный деятель Эрфан Кудусов.

- Выметайтесь на улицу, пропагандисты! - вторил ему бывший российский, а ныне - крымско-татарско-киевский журналист Айдер Муждабаев.

Где-то там, в толпе галдящих и орущих «Слава Украине! Героям слава!», довольно улыбался «живой мертвец» Аркадий Бабченко, благоухая пивным амбре. В минувшие выходные в Вильнюсе - столице не самого благополучного европейского государства - собралась профессиональная похоронная команда из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и просто не очень здоровых людей.

Хоронили они «преступный российский режим», который «вот-вот рухнет», и на руинах будет построена новая страна. Хоронили в шестой раз - в рамках Форума Свободной России этот перфоманс, напоминающий съезд отвергнутых пожилых любовниц, проходит ежегодно. И с каждым годом становится все бессмысленней, приобретая яркие жовто-блакитные тона.

Так повелось, что в среде «спасителей» Руси лучше других в нынешних российских реалиях разбираются эмигранты из Киева. И привнеся свой шизофренический колорит в этот «благородный собор», окончательно маргинализировали «общество бывших». Бывшие политики, депутаты, олигархи, журналисты - то есть, все те люди, кто когда-то были допущены к власти, кормушке, возможности влиять на умы. Но ничего дельного для свободной России так и не создавшие. И даже не предложившие.

И вот это ржавое судно постепенно обрастает ракушками-паразитами, которые медленно тянут его ко дну. С такими делегатами никаких «пропагандистов» не надо.

- Успех Украины покажет россиянам, что можно добиться прекрасных результатов, скинув отсталый режим и двигаясь по пути демократизации, - с серьезным видом вещает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

- Ограничивать всяческое влияние русской пропаганды! Их надо реально сажать в тюрьму. Надо депортировать их в любимую Родину. Надо строить забор и держать ружье. И при необходимости нужно будет стрелять! - выпаливает Муждабаев. И хочется добавить - как на Украине.

- Быть сейчас за Россию – это как быть за Германию в 1939 году. Это сейчас абсолютное зло, и в первую очередь для соседних народов, в первую очередь для украинцев, для крымских татар абсолютное зло, но в конечном итоге это зло и для русских, - в Аркадии Бабченко бурлит утреннее халявное пиво от литовских поклонников, которым он похвастался в соцсетях.

Еще больнее русофобская риторика! Еще жестче санкции! Еще шире списки врагов государства! «Эта работа интересует наших друзей на Западе. Не только в Вашингтоне», - учтиво докладывает адвокат Марк Фейгин.

И на фоне этих откровенных фриков потерялись бы даже трезвые мысли заслуженных деятелей телеэкрана, радиомикрофона или шахматной доски, а также примкнувших к ним (почему-то) украинских политологов. Которые спят и видят, как бы сделать Россию свободной, славя при этом Украину на нацистский лад. Потерялись бы, если бы они были... Но смысл жизни сегодняшних «политэмигрантов», разумеется не в построении свободной России. Человек, который на полном серьезе помогает Западу сделать жизнь своей страны и ее жителей как можно более сложной, вряд ли способен претендовать на статус патриота. Зато помогает наглядно представить, что бы сделали эти «освободители» со страной, попади им в руки руль от государства. Украину бы и сделали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр КОЦ

 
Читайте также
Новости 24
На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»
Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами
Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit
РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе
Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом
Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей
В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов
«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше
Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт
В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%