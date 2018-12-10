2018-12-10T19:50:09+03:00
Звезды

Константин Хабенский и Александр Котт будут соперничать за «Оскар»

Фильм «Спитак», один из претендентов на главную в мире кинонаграду, вышел в прокат в Америке
Дарья ХАЛЬЗОВА
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«Спитак» - это армяно-российская копродукция, снятая по заказу министерства культуры РФ«Спитак» - это армяно-российская копродукция, снятая по заказу министерства культуры РФ
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7 декабря 1988 года, 30 лет назад, произошло страшное землятресение в Армении. Небольшой армянский город Спитак был полностью разрушен в считанные секунды. Погибли 25 000 человек. Без крыши над головой остались в десятки раз больше - более полумиллиона. Все произошло неожиданно. Сразу. Землятресение в 11 балов по двенадцатибальной шкале в Спитаке - величайшая катастрофа ХХ века. Но и пример удивительного единения. Тысячи людей отправились в Армению, чтобы спасти пострадавших.

Главный герой фильма Гор уехал из родного Спитака в Москву в поисках лучшей жизни. Трагедия заставила его вернуться на родину, чтобы найти своих родных: родителей, жену и маленькую дочь…

- Люди остались один на один со стихией, - рассказывает режиссер фильма Александр Котт. - Паника, отчаянье, мужество и героизм — об этих чувствах наш фильм. Не о землетрясении, а о людях, которые оказались в заложниках у стихии. Это фильм-реквием. Основная мысль, которую я хочу передать: 1988 год — огромная страна уже рушилась, рассыпалась на осколки, раздираемая национальными противоречиями, внутренними обидами. И тут пришла беда, беспощадная, неуправляемая. Беда одного народа заставила нас всех забыть о распрях, противоречиях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. В Ереван из всех союзных республик, из разных стран мира, стали прилетать спасатели, чтобы вместе помочь найти еще живых, вернуть надежду обреченным, разобрать завалы…

«Спитак» - это армяно-российская копродукция, снятая по заказу министерства культуры РФ. В этом году фильм объявлен в лонг-лист Академии «Оскар» от Армении. От России отобран фильм Константина Хабенского «Собибор». Поскольку Александр Котт тоже российский режиссер, получается, что на золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» претендуют по крайней мере два российских кинодеятеля.

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