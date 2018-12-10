Россия вышла на второе место в мире по выпуску оружия

Специалисты Стокгольмского института исследования проблем мира изучили данные о 100 крупнейших компаниях - производителях оружия за 2017 год. В итоге на первой строчке оказались США. На второй (еще с 2002 года) стабильно была Великобритания. А теперь на ее месте впервые за 15 лет расположилась Россия.

Россия производит почти 10% всех вооружений в мире. Причем значительная часть оружия идет на продажу за рубеж: в прошлом году, например, экспорт вырос на 8,5%. И это несмотря на санкции, которыми обложили нас США, выкручивая руки (а зачастую и просто грозя) нашим реальным и потенциальным покупателям. Таким как Турция, Индия или Малайзия.

Впервые в топ-10 крупнейших производителей вооружения вошла компания «Алмаз-Антей», выпускающая боевую технику для войск противовоздушной и противоракетной обороны. В топ-25 также во­шли Объединенная авиастроительная корпорация (самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые - SSJ, МС-21), Объединенная судостроительная корпорация, АО «Вертолеты России» и Объединенная приборостроительная корпорация.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рейтинг стран - крупнейших производителей оружия и боевой техники

1. США.

2. Россия.

3. Великобритания.

4. Канада.

5. Франция.

6. Германия.

7. Ю. Корея.

8. Индия.

9. Италия.

10. Япония.