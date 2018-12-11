Глеб Панфилов снимает фильм по «Одному дню Ивана Денисовича»

В 2006 году режиссер Глеб Панфилов, автор «Начала», «В огне брода нет», «Темы», экранизировал роман Александра Солженицына «В круге первом». Эта работа была удостоена множества премий - и на «Нике», и на «Тэфи» ее назвали лучшим многосерийным фильмом года. Сейчас Панфилов взялся за другое, еще более известное произведение нобелевского лауреата - повесть «Один день Ивана Денисовича» (сам Солженицын, впрочем, всегда упорно называл свое произведение рассказом). Именно с публикации «Одного дня…» в «Новом мире» в 1962 году началась слава Солженицына: номер журнала невозможно было достать, его зачитывали до дыр. Впервые в советской литературе о ГУЛАГе заговорили открыто и честно. Известен отзыв Анны Ахматовой: «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».

На этот раз фильм будет не «прямой» экранизацией произведения, как «В круге первом». В своем сценарии Панфилов расширил, дополнил и углубил повествование о жизни героя, Ивана Денисовича Шухова, осужденного на десять лет заключения в сталинских лагерях. В книге описывался один-единственный, будничный, ничем не примечательный день из его жизни - мрачный с точки зрения читателя, но с точки зрения героя, «ничем не омрачённый, почти счастливый». У Панфилова будет рассказано также о жизни Шухова на войне, о том, как он попал в плен и бежал из него, как после этого оказался в лагере.

Именно с военных сцен и стартовали в начале 2018 года съемки в подмосковном Ступине. Кадр из фильма

Именно с военных сцен и стартовали в начале 2018 года съемки в подмосковном Ступино - тех местах, где проходила битва за Москву. Морозы были сильными - как и в 1941-м, когда разворачивается действие этих эпизодов. Историческую военную технику по ночам приходилось отогревать с помощью тепловых пушек, и все равно она периодически выходила из строя. Рекордный февральский снегопад, который журналисты прозвали «снежным апокалипсисом», тоже обеспечил кинематографистам множество проблем - на площадке дежурили экскаваторы, с помощью которых технику буквально выкапывали из сугроюов. Зимой 2019-го работа будет продолжена.

Сам Глеб Панфилов так говорит о картине:

- Один день Ивана Денисовича» - это мировой бестселлер начала 60-х. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах - война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь достойным человеком.

Главную роль в картине сыграет актер и режиссер Филипп Янковский. Также в нем снимутся Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев. Премьера картины будет приурочена к Дню Победы и состоится в мае 2020 года.