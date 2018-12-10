Сергей Хрущев: Отец хотел присудить Солженицыну за "Ивана Денисовича" Ленинскую премию, но встретил яростное сопротивление в ЦК КПСС

- Сергей Никитич, а вы с Александром Солженицыным встречались же?

- Ну, чтобы сказать "да" - это было бы натятяжкой. Конечно, я его видел. Но так, чтобы мог с ним общаться - нет. Но относился я к нему в то время с большим уважением и интересом.

Сергей Хрущев - в эфире Радио "Комсомольская правда" - об Александре Солженицыне 00:00 00:00

- В то время - это когда?

- В 1962 году.

- Ага, вот так - серьезно?

- Ну, да, тогда... Солженицын же как раз в то время послал своего этого самого – «Ивана Денисовича» Никите Сергеевичу, без Хрущева, конечно, его бы не издали.

Тогда было две у Никиты Сергеевича эти проблемы – то есть, не проблемы, а такие обращения. Ну, как полагается, - как Пушкин к Николаю Первому, - так Солженицын и Евтушенко обратились к Хрущеву. Один - с "Иваном Денисовичем", второй - со стихотворением "Наследники Сталина" (оно было написано в 1961-м, по следам выноса тела Сталина из Мавзолея. - А.Г.)

И вот Никита Сергеевич "вытащил" эти произведения на президиум ЦК – сказал – я прочитал, и тут же всем понравилось – ну, все, естественно, сказали тоже, что надо выпускать.

Вот тогда Солженицын был человек светский, ходил на приемы, какие-то еще встречи. А так, чтобы с глазу на глаз - нет, я с ним не встречался.

- Вот так? Скажите, а почему Никита Сергеевич решил "Один день Ивана Денисовича" одобрить?

- Потому что Никита Сергеевич имел свои вкусовые преимущества. У него был помощник - Лебедев Владимир Сергеевич, по культуре в основном, и он собирал всю информацию, в том числе и о новинках, и в определенное время Никите Сергеевичу докладывал. Обычно такие доклады отец заслушивал, когда был в отпуске, потому что в обычное время ему было очень некогда.

- Как выглядели эти доклады, в частности, по Солженицыну?

- Никита Сергеевич сам любил читать, он был хорошим читателем, с хорошим вкусом. И в один из отпусков Лебедев ему прочитал и письмо Жени Евтушенко насчет "Наследников Сталина", и про стихи Евтушенко отец сказал – хорошо, конечно, это интересно…

Хотя, - нет, не Лебедев, это Аджубей (главный редактор "Известий", зять Хрущева. - А.Г.) Никите Сергеевичу рассказал про "Наследников Сталина", потому что он получил от Евтушенко письмо… Это было на даче, под Москвой.

А потом они дождались, когда Хрущев поехал в Пицунду, и там начали ему читать…

- "Ивана Денисовича".

- Да.

- А кто конкретно читал?

- Лебедев. Потому что у Никиты Сергеевича болели глаза… И если это были документы, такие, которые можно было доверить кому-то еще, - он просил кого-то почитать. Меня просил почитать тассовские сообщения…

Ну, вот Лебедев и стал отцу читать, Никита Сергеевич позвал Микояна, дача которого была рядом, и они с Микояном слушали "Ивана Денисовича", по-моему, три дня.

Никита Сергеевич сказал, что да, надо это публиковать, потому что… Нет, не потому, что он считал, что это - великое художественное произведение… Ему же Твардовский, которого отец очень высоко ценил, прислал письмо - с просьбой рассмотреть возможность опубликования.

И по содержанию, по стилистике повесть очень, так сказать, подходила к антисталинскому движению. Показывала, какой на самом деле был лагерь, что это такое.

Лебедев тут же позвонил Твардовскому, который дожидался решения Хрущева, и Твардовский поместил это в «Новом мире», который вышел как раз во время то ли пленума ЦК, то ли самого партийного съезда.

- Это был год...

- Это был 1962-й год. Да, это был пленум ЦК, сразу после кубинского кризиса.

И вот тогда там за этим «Новым миром» выстроились очереди… Все эти члены ЦК там Солженицына читали – кто ругался, кто, наоборот, восхвалял…

Вот, собственно, с этого и началось тогда… Именно Солженицына Никита Сергеевич хотел выдвинуть тогда и на Ленинскую премию, но против него была такая сильная оппозиция, что они решили дать премию лучше Олесю Гончару.

- Понятно.

-…Солженицын был человеком в это время…- что называется, в струе… Ну, у него ж была своя линия, своя позиция, он себя же рассматривал не как писателя, а как пророка-политика. Что он - вещает. Ну, и он вещал.

Но мы тогда этого ещё не знали, а узнали уже много позже.

Я читал у Солженицына и «Раковый корпус», и другие произведения. А «Архипелаг ГУЛАГ» - это было такое, ну, не то, чтобы художественное произведение, но в общем-то - что-то вроде литературного мемориала… Читали это все с огромным интересом.

К сожалению, когда пришел к руководству Брежнев, они все это, как и многое другое, решили пустить вспять. Пришли к выводу, что на самом деле Сталин был хороший, а при этом и Солженицын оказался не ко двору, и он обиделся.

Честно говоря, Солженицын лично у меня такой приятности человеческой не вызывал, уж больно себя быстро вообразил таким провидцем, хотя он никакой не провидец, так сказать. Да и писатель он средний.

- Да? Просто юбилей же солженицынский 11 декабря - 100 лет…

- Я к Солженицыну продолжаю относиться как к большому упорному человеку, который боролся за свою идею. То есть - отношусь с большим уважением.

Вот, собственно, и все...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил

Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя (подробности).

В ТЕМУ

Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз

Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря (подробности).

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Уникальный исторический выпуск «Комсомольской правды». К 100-летию Александра Солженицына. Размышления эпохи: «Как нам обустроить Россию»

11 декабря, в день столетия классика русской литературы, нобелевского лауреата Александра Солженицина, газета «Комсомольская правда» вновь повторит издание его знаменитой статьи - «Как нам обустроить Россию». Она была напечатана в «Комсомолке» в сентябре 1990 года. До крушения СССР оставалось больше года. Но Солженицын уже уверенно предсказал в этой статье и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. И начертил пути - как из этой разрухи выйти (подробности).