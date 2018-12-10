Филипп Клодель: «В России так много места, что часть населения Земли могла бы к вам спокойно переехать»

Филипп Клодель - живой классик французской литературы. Его сравнивают с Прустом и Камю, он входит в десятку писателей, присуждающих ежегодную Гонкуровскую премию. На днях писатель впервые побывал в России. На ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве Клодель презентовал новую книгу "Собачий архипелаг", роман-притчу о проблемах мигрантов.

Что думают европейцы о проблемах миграции? Какую роль в этих процессах должна сыграть Россия? Что хотел сказать автор? С французским классиком пообщалась корреспондент "КП".

- Филипп, как вы относитесь к словам Андрона Кончаловского о том, что за шесть часов любого человека можно превратить в свинью?

- Оскорбительно. Для свиньи оскорбительно. В разные исторические эпохи человек легче или тяжелее проявляет свои способности ко злу, чем к добру. Сейчас такая эпоха, когда скатиться до состояния нелюдя легче.

- Жанр вашей книги определен как притча. Беды "Собачьего архипелага" начинаются после того, как к берегу прибивает три трупа чернокожих мигрантов. Вы хотели этим сказать, что мир мало делает для мигрантов?

- Да, и не только Франция, но и ваша страна, например, тоже. Меж тем, я уверен, что общество, которое считает, что можно жить изолированно от других - обречено на гибель, как общество "Собачьего архипелага" - и оно погибло. Веками люди жили изолированно, коммуникации были медленными. Поэтому житель каждой страны был в контакте только с культурой своей страны, со своей политикой, со своей литературой, - всем, что его непосредственно окружало. Но в 20 веке, когда за 14 часов вы можете облететь весь Земной шар и за секунду узнать, что произошло на другой половице Земного шара - относиться к людям так же, как и сто лет назад - неправильно. Вчера я был в Эрмитаже - а там куча китайцев. Понятно, что еще полвека назад такая ситуация была немыслимой. В общем, хотим мы этого или нет, но мы уже живем в мультикультурном обществе. И нам нужно научиться делить и богатство нашей планеты, и страдания людей.

- А как же ограниченность пространства? На вашем «Собачьем архипелаге» так мало места, что даже людей хоронят стоя. Общество физически не может принять у себя даже тела троих мигрантов.

- Это действительно один из вызовов сегодняшнего дня. 2000 лет назад нас было 200 миллионов, полвека назад, когда я родился, нас было 4,5 миллиарда. А сейчас нас уже семь миллиардов. То есть за полвека население удвоилось. Теперь представим, что мы - семья и стоим у холодильника. На двести миллионов еды хватало, а вот на 4,5 миллиарда - уже нет. Ресурсы планеты ограничены. Сейчас мы бьемся за нефть, завтра будем биться за воду. Эти проблемы надо решать, но появляются разные идиоты типа Трампа, утверждающие, что все очень хорошо... Вечно закрывать глаза невозможно. Уже сейчас непонятно, что мы оставим нашим детям.

- И какие пути решения?

- Разнообразные. Можно, например, переселить мигрантов в Россию. Здесь много места, что часть населения Земли могла бы у вас с комфортом поселиться. Я когда ехал из Санкт-Петербурга в Москву, видел десятки пустых деревень. Удивлялся, почему это из домиков дым не идет. А оказывается - домики давно брошены.

- К нам нельзя переселяться. У нас медицина не располагает, вы быстро умрете.

- Я не собирался. Это шутка такая.

- Странная.

- Не понравилась? Но я правда считаю, что у богатых стран есть обязательства перед бедными. Они даже не в том, чтобы принять всех, кто страдает. Просто нужно сделать так, чтобы люди могли жить нормально. Для этого в странах третьего мира нужно развивать образование, экономику, медицину.

- Чтобы они плодились, размножались и переехали в Россию?

- Нет, если мы улучшим в странах Африки экономику, они как раз прекратят плодиться и размножаться. Давно известно, что в странах с хорошей экономикой, с хорошим уровнем жизни прирост населения нулевой... Развивать отсталые страны - это действенный путь к тому, чтобы население перестало расти, как на дрожжах. Долгое время у богатых стран по отношению к бедным была колониальная политика. Богатые забирали у бедных богатства и забирали в карман. Теперь все иначе. Нужно идти в эти страны и учить местное население пользоваться богатствами, чтобы они могли улучшать свою жизнь на местах. Причем, каждый гражданин может сыграть свою роль. Например, у вас Макбук, у меня Макбук. Если бы все пользователи «Маков» завтра отправили Эпплу письмо: если ваши сотрудники не будут работать в нормальных условиях, мы не будем покупать ваши компьютеры. Поверьте, Эппл бы тут же зашевелился.

- И много вы таких посланий Эпплу отправили?

- Каждый должен действовать в соответствии со своими компетенциями. Я борюсь с помощью книг.

- Как известно, литература ничему не учит. Иначе не было бы еврейских погромов и фашизма.

- Вы правы, не учит. Но она учит бдительности. Существуют тревожные моменты истории, когда народ растерян и не знает, что делать дальше. В эти моменты обязательно появится политик, который скажет, что виноват сосед, убей его и будет лучше. Вот сейчас наступило время растерянности. И соответсвующие политики появились, левые, правые, они уже говорят: в наших проблемах виноваты чужие. Давайте, выгоним всех иностранцев. Так думают уже 20-30 процентов французов, англичан, итальянцев, немцев… В такие моменты, чтобы предотвратить самое плохое - нужен кто-то, кто повернет мнение в обратную сторону. Этим кем-то становится литература.

- Чехов говорил, что мы боимся сделать гадость, потому что есть Толстой. Что для вас Толстой?

- Люди моего поколения получили тройное моральное воспитание. Основы морали в нас закладывали родители, нас воспитывали в школе и, наконец, у нас был священник. Эти три составляющих и были тремя моими Толстыми. Но сейчас их не существует. В школах не ведется нравственное воспитание, родители работают сутками и не видят детей, в церковь никто не ходит. Не хочу сказать, что раньше было лучше, а сейчас все очень плохо. Просто мне как писателю важно понять, что происходит. Главная характеристика сегодняшнего дня - тревожность человека. Все происходит слишком быстро, люди считают, что утратили власть над жизнью, что их несет потоком. И это порождает глубокое недовольство.

- И что делать?

- Читать правильные книги. Меньше зависеть от электроники. Она стала нашим вторым сердцем, вторым мозгом, это ужасно. Я, например, летом чищу мозг. Уезжаю в деревню и рассылаю всем сообщения: «Филипп Клодель ваши письма читать не будет» и на два месяца вообще не прикасаюсь к гаджетам и электронике.

- Вы член Гонкуровской академии. Как происходит процесс выбора лауреатов Гонкуровской премии? Бьете ли морды друг другу?

- Морды не бьем, но споры бывают очень жаркие. Собственно, поэтому я на два месяца отключаюсь от внешнего мира, чтобы не участвовать в этой бойне. Я все лето в тишине усиленно читаю книги, претендующие на премию. Каждый из десяти членов жюри должен прочесть как можно больше книг, которые выйдут в начале сентября. Потом мы посылаем друг другу сообщения: «Это неплохо», «на это не трать время». Первого сентября каждый член жюри приходит со списком из своих десяти книг и мы выбираем 15 лучших. Через месяц опять встречаемся и сокращаем список до 8. Через месяц сокращаем количество книг до четырех, а через неделю - выбираем одного.

- Что посоветуете почитать?

- Очень хорош нынешний роман лауреата премии Николя Матье «Дети после наших». Его действие происходит в 1992 году, это роман о первой любви, о первом лете, которое предопределяет дальнейшую жизнь. Хорошо сконструирован, хорошо написан. И, что важно для меня - помимо прочего - там представлен серьезный анализ французского общества. Да и не только французского, вообще-то...

СПРАВКА КП

Филипп Клодель родился 2 февраля 1962 года. Один из самых известных современных писателей Франции. В своем творчестве развивает и популяризирует жанр притчи или романа-параболы. С 2008 года пробует себя в качестве режиссера. Его первый фильм, «Я так давно тебя люблю», получил две премии «Сезар».