Два "Белых лебедя" присели на берегу Карибского моря: В Минобороны сообщили о приземлении Ту-160 в Венесуэле

"Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет… в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла", — говорится в сообщении, которое поступило в "Комсомольскую правду" из Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Российские экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия встретил Министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители посольства России в Боливианской Республики Венесуэла.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров. На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - указывается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ракетоносец Ту-160, который в авиации называют "Белый лебедь", переносит в своих грузовых отсеках 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ, Х-555 и Х-101 с ядерными зарядами. Впервые Ту-160 были использованы во время военной операции России в Сирии. Удары по террористам наносились крылатыми ракетами с неядерной боевой частью.