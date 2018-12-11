Бывший муж Марины Александровой Иван Стебунов впервые раскрыл причину их развода: «Я изменил, это была глупая история»

Пару Марины Александровой и Ивана Стебунова называли одной из самых красивых в российском кино. Артисты поженились в 2008 году. Для многих их свадьба была полной неожиданностью. Марина тогда только-только отошла от мучительного разрыва с более старшим и опытным Александром Домогаровым, подробности их романа вовсю обсуждали в СМИ. Залечив душевные раны, актриса смогла снова влюбиться и скоропалительно сказала «да» своему коллеге по «Современнику» Ивану Стебунову. Иван тогда был на пике популярности, его наперебой приглашали в сериалы, да и в театре все складывалось удачно. Казалось, его брак с Мариной будет долгим и счастливым. Но он продержался всего два года – супруги развелись уже в 2010-м. Почему они расстались, Иван впервые рассказал минувшим вечером в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

- Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком, - признался Стебунов Борису Корчевникову. - Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится.

Иван не смог удержать Марину.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Развод дался непросто и Стебунову, и Александровой. Марина через несколько месяцев начала встречаться с режиссером Первого канала Андреем Болтенко – тот как раз расстался с супермоделью Натальей Водяновой, которая ушла к нему от своего британского мужа, лорда Джастина Портмана. Сейчас 36-летняя Марина Александрова счастлива в браке с Болтенко, у них двое прекрасных детей, сын и дочь.

Иван же начал топить горе в алкоголе. Карьера пошла под откос, и он решил уехать из Москвы в родной Алтайский край.

- Я очень жалею, что наши отношения оборвались именно так некрасиво, - говорит 37-летний Иван. - Мне кажется, мы бы с Мариной в любом случае расстались, но могли сделать это гораздо позднее. Потом у меня началась какая-то жуткая хандра. Я вдруг понял, что работа в театре и в кино не доставляет мне удовольствия. Именно поэтому решил все бросить и уехать. Это было сложное решение, но необходимое.

Сейчас Марина Александрова счастлива в браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Два года Стебунов работал в Барнауле в краевом театре, где трудился за зарплату в 20 тысяч рублей. Постепенно ему удалось справиться с кризисом, и он снова вернулся в Первопрестольную. Сейчас Иван много снимается и пытается вернуть былую популярность. В личной жизни актера тоже все наладилось: свою нынешнюю жену Лену Стебунов встретил в банке. Эффектная брюнетка сразу приглянулась артисту, и он пригласил ее на свидание. Елена оказалась девушкой с железным характером: по словам Ивана, она держит его в ежовых рукавицах.

- С ее появлением в доме все изменилось. У Лены очень сильный характер. Если она что-то решила, то так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: «Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи». Так мы и съехались, - рассказал артист. - Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут в будущем.

О том, что Иван женился на своей подруге Елене Власовой, стало известно летом этого года. Жена артиста не связана с миром кино и шоу-бизнесом.