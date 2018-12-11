Шнур срывал съемки «Голоса» и пропагандировал Бузову

Сергей Шнуров - главная звезда текущего сезона «Голоса». Элегантно поставленные номера, качественный репертуар и бесподобные костюмы подопечных. Но без эпатажа и стеба все равно никуда.

Недавно после выступления Дарии Гроссман и Риты Крон, спевших «Стюардессу по имени Жанна», Сергей Шнуров решил перевернуть игру. И отказался отправлять одну из артисток домой. Поначалу всем казалось, что это шутка такая. Но чем дальше, тем дольше Шнур давал понять, что отступать не намерен. В эфире показали маленький кусочек перепалки, а вот как это было на самом деле.

- Я оставляю обеих, такие мои правила, - объявил Шнур. - Мне не нравится ситуация выбора. Я - человек, постоянно уходящий от ответственности.

- Миленький, не топи ты весь проект! - мягко намекнул Дмитрий Нагиев на регламент, железно установленный голландским форматом шоу. - Назови одно имя, а?

- Я никого убирать не буду, - отрезал рокер.

- Сережа, может быть, вы сходите покурите, подумаете, а мы подождем? - намекнул Баста, ведь Сергей любит прерывать съемку никотина ради.

- Нет, я уперся! Я - человек упертый, - сказал Шнур, после чего вышел на сцену, поднял руки обеих певиц, как после ничьей в боксе, и увел в кулуары.

Дело переросло в серьезную битву: принципы и кураж Шнурова против регламента шоу. Списать это на незнание формата было нельзя - не первый поединок в команде, Сергей жаждал революции.

Пришлось вмешиваться главному продюсеру проекта Юрию Аксюте и Маурицу Бриету - представителю телекомпании Talpa, владеющей форматом шоу: он присутствует на съемках. Оба указали Шнуру на правила, которым подчиняются все без исключения.

- Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность, - вернулся и провозгласил Шнуров. - И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!

- Ну ты и шкура! - воскликнул Дмитрий Нагиев не по сценарию. Даже он был ошарашен.

Почти 15 минут Шнур препирался с коллегами и в итоге оставил Дарию Гроссман.

Но Шнуру и этого было мало, он не стесняется троллить публику и коллег. В другой раз взял да и запустил в проект песню Бузовой «Мало половин». Хорошо, что эстет Александр Градский теперь не в проекте, а то бы на съемках развязалась маленькая атомная война. В нокаутах песню исполнила Рушана Валиева - это было так нежно, невинно и бережно, что до начала припева никто и не догадался, чья это композиция. Не зря все-таки говорят, что Шнур «умеет сделать из г... конфетку». Сама Бузова не упустила возможности сделать пост в Инстаграме: «Счастье, когда твою песню выбирают для «Голоса».

И только Шнур по-мефистофельски смеялся во время номера, ведь песня начиналась и заканчивалась строчками из «Маленького принца» - про то, что мы в ответе за тех, кого приручили.

КСТАТИ

Случаи, когда наставник никак не мог определиться с выбором и дело пахло нарушением формата, в «Голосе» уже бывали. В 2013-м Дмитрий Билан никак не мог определиться с последним участником команды - все укомплектовали составы и ждали только его. Дима не торопился. А во время выступления Виктора Балана молодой наставник и вовсе закинул ноги на подставку для кнопки. Тогда Александр Градский подошел и помог ускорить процесс - буквально нажал ногой Билана на кнопку. Голландский супервайзер «Голоса» попросил приостановить съемку и стал строго интересоваться: это был выбор Димы или Александра Борисовича? И Билан, и продюсеры шоу убедили ревизора, что все в порядке. Просто у нас в России юмор такой.

А в Англии один из наставников «Голоса» отказал однажды обоим артистам! Так жутко спели, что больше не захотел видеть их в проекте. Говорят, что ребят и правда удалили.

«Голос». Пятница, 21.30, Первый.