«Самый красивый мужчина»: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила свекра Кирка Дугласа со 102-летием

Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас 9 декабря отметил 102-летие. Семья звезды экрана устроила ему трогательный праздник: его 74-летний сын Майкл Дуглас, невестка Кэтрин Зета-Джонс и внуки нежно поздравили артиста с днем рождения. Близкие организовали семейную вечеринку в его особняке в Калифорнии. На двери дома прикрепили украшенные цветами цифры 102, вокруг расставили букеты и расположили воздушные шары. Рядом с именинником в медицинском кресле сидела его жена Энн, которая в этом году отметила 99-летие.

Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила свекра в Инстаграме, назвав его «самым красивым мужчиной». В своем Инстаграме актриса опубликовала слайд-шоу и оставила теплый комментарий к нему:

- Поздравляю со 102-м днем рождения, самый красивый мужчина. Мы тебя любим, Кирк, - подписала видео актриса.

Майкл Дуглас во время праздника фотографировался с друзьями семьи.Фото: EAST NEWS

Кирк Дуглас – известный актер, писатель, филантроп, в свое время он был послом доброй воли Госдепартамента США. Кирк старейший из ныне живущих артистов «золотой эпохи» Голливуда, настоящая живая легенда. в 1949-м Кирк Дуглас снялся в фильме "Чемпион", затем в картинах "Злые и красивые" и "Жажда жизни". За все три киноленты он был удостоен номинации на "Оскар". Кирк так же снялся в картине «Спартак» - одной из самых дорогостоящих лент в истории Голливуда. Свой единственный "Оскар" Кирк получил в 1964 году за достижения в кинематографе.

Кэтрин Зета-Джонс тепло поздравила свекра с днем рождения. Фото: Инстаграм.

К слову, Кирк Дуглас – не настоящее имя актера. Когда-то легенду экрана звали Исер Данилович. Он родился в Америке в бедной многодетной еврейской семье, эмигрировавшей из города Чаусы Могилевской губернии. Родители будущего актера переехали в США из Российской империи в 1910 году, через два года после свадьбы. Закончив школу, Исер отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую Академию драматических искусств. Платить за обучение он не мог, но талантливому студенту назначили стипендию. Там же ему посоветовали сменить имя – так появился псевдоним Кирк Дуглас.

Во время войны актер воевал в составе Тихоокеанского флота и был ранен. В 1943 году в госпитале он женился на актрисе Дайане Дилл – матери Майкла Дугласа. Но брак был недолгим. Супруги развелись, и в 1954 году Кирк женился во второй раз – на актрисе Энн Байденс. Когда Дуглас ушел из семьи, маленький Майкл возненавидел отца. Наладить отношения им удалось только спустя многие годы.

Кирк Дуглас в картине "Спартак" - одном из самых дорогих фильмов в истории Голливуда. Фото: кадр из фильма.

Первая жена Кирка Дугласа Дайана умерла в 2015 году от рака в возрасте 92 лет. Его вторая жена Энн чувствует себя не очень хорошо, но говорит, что ее поддерживает любовь к мужу.