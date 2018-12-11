2018-12-11T12:18:08+03:00
Звезды

Дочь Ларисы Гузеевой ждет операция

Перед ней наследница единственной телеведущей еще и заболела
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дочка Ларисы Гузеевой Ольга.Дочка Ларисы Гузеевой Ольга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова - поздний и очень желанный ребенок звезды, поэтому сама телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница жила счастлива. Актриса не осудила 18-летнюю дочь ни когда та коротко подстриглась, ни когда сделала пирсинг и полностью поменяла имидж, мудро заявив, что все это нормальные этапы взросления.

Единственное по поводу чего переживает звезда, так это чтобы дочь была здорова. Но вот на днях оказалось, что в этом вопросе не все так просто. Сама Гузеева заявила, что дочь ждет операция. Правда, она не озвучила свой диагноз. Так получилось, что перед процедурой Ольга заболела. Теперь ее серьезно беспокоит тот факт, что простуда может стать препятствием к своевременному проведению операции.

kaydecaykaydecay
The boys, the girls, they all like Carmen.
90 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

«Да, давайте заболеем перед операцией», — сообщила наследница Ларисы Гузеевой в сторис Инстаграма.

Кстати, в отличие от своей знаменитой родительницы, сама Ольга не является активной пользовательницей соцсетей. И если и публикует что-то на своей страницы, то только в сторис. Так, несколько часов назад она опубликовала странный список в лампой и заявила, что ненавидит это место. Судя по всему, речь идет о больничной палате.

Лариса Гузеева с дочкой в 2015 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лариса Гузеева с дочкой в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, 1,5 месяца назад у Ларисы Гузеевой ушла из жизни мама, 86-летняя Альбина Андреевна. Эта утрата очень тяжело переживалась и самой телеведущей программы «Давай поженимся» и ее дочерью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье один человек пострадал от пожара на мебельной фабрике
Более 20% украинцев готовы проголосовать за Тимошенко на президентских выборах
Минтруд РФ опроверг сообщения о «выводе пособий» для работавших граждан
За 2018 год на Россию совершили более 4 миллиардов компьютерных атак
Китайские ученые изобрели материал для регенерации кожи
Две монахини потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-Вегаса
Два бортпроводника рейса Москва - Сургут пострадали из-за турбулентности
Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву
Пользователи Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во Франции
Госдума будет наказывать депутатов за непредотвращение конфликта интересов
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей
Археологи нашли настольную игру возрастом 4 тысячи лет
В 2018 году ФСБ задержала более 230 террористов в России
Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Слон из зоопарка в Таиланде шокировал посетителей своим изможденным видом
Турция приступила к строительству новой военной базы на Черном море
Кремль не комментирует сообщения СМИ о сделке Бутиной со следствием в США
Песков назвал заявления Помпео о высадке российских ТУ-160 в Венесуэле неуместными
Украинские моряки пожаловались на русскую попсу
Посол РФ в Великобритании объяснил нежелание Лондона сотрудничать с Москвой
Британский парламент проведет срочные дебаты из-за переноса голосования по Brexit
Аппарат NASA обнаружили воду на астероиде Бенну
Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ
В Совфеде назвали «некорректным» заявление Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле
Политолог предсказал Франции дальнейшие акции протеста
Минздрав против устрашающих картинок на бутылках со спиртным
Лишь 7% украинцев уверены, что разрыв договора Украины с Россией принесет выгоду их стране
Неизвестные в Киеве подожгли храм УПЦ МП
Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой