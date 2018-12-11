Дочь Ларисы Гузеевой ждет операция

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова - поздний и очень желанный ребенок звезды, поэтому сама телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница жила счастлива. Актриса не осудила 18-летнюю дочь ни когда та коротко подстриглась, ни когда сделала пирсинг и полностью поменяла имидж, мудро заявив, что все это нормальные этапы взросления.

Единственное по поводу чего переживает звезда, так это чтобы дочь была здорова. Но вот на днях оказалось, что в этом вопросе не все так просто. Сама Гузеева заявила, что дочь ждет операция. Правда, она не озвучила свой диагноз. Так получилось, что перед процедурой Ольга заболела. Теперь ее серьезно беспокоит тот факт, что простуда может стать препятствием к своевременному проведению операции.

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«Да, давайте заболеем перед операцией», — сообщила наследница Ларисы Гузеевой в сторис Инстаграма.

Кстати, в отличие от своей знаменитой родительницы, сама Ольга не является активной пользовательницей соцсетей. И если и публикует что-то на своей страницы, то только в сторис. Так, несколько часов назад она опубликовала странный список в лампой и заявила, что ненавидит это место. Судя по всему, речь идет о больничной палате.

Лариса Гузеева с дочкой в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, 1,5 месяца назад у Ларисы Гузеевой ушла из жизни мама, 86-летняя Альбина Андреевна. Эта утрата очень тяжело переживалась и самой телеведущей программы «Давай поженимся» и ее дочерью.