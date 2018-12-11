Фигура — огонь: Супермодель Кендалл Дженнер пришла на вручение модной премии в прозрачном платье на голое тело

В Лондоне прошла церемония вручения главной модной премии планеты Fashion Awards 2018. Каждый год ею награждают особо отличившихся дизайнеров, моделей и знаменитостей за успехи в модной индустрии. Вечер прошел в лондонском Альберт-холле и собрал не только весь цвет модного мира, но и звезд кино и шоу-бизнеса. Да что там - пришла даже супруга британского принца Гарри. Даром что Меган Маркл сейчас на сносях, и врачи рекомендуют ей больше отдыхать, сидеть дома и вязать пинетки будущему наследнику престола.

Среди гостей вечера появились Синди Кроуфорд с дочкой Кайей Гербер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Ума Турман. Не пропустила церемонию и супермодель Кендалл Дженнер, по традиции ухватившая львиную долю внимания фотографов и прессы. Младшая сестра Ким Кардашьян отлично знает, как пробудить к себе интерес: нужно показать чуточку голого тела — и публика твоя.

Младшая сестра Ким Кардашьян отлично знает, как пробудить к себе интерес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23-летняя Кендалл уже не раз использовала этот прием, проверенная временем формула сработала и на этот раз. Супермодель выбрала для красной дорожки золотое полупрозрачное платье от Julien Macdonald. Под тонкой тканью отлично обрисовывалась фигура Кендалл, глядя на которую становится понятно, что самая дорогая манекенщица планеты не зря получает повышенные гонорары.

Как только снимки Кендалл появились в Инстаграме, пользователи тут же принялись спорить: прозрачное платье на общественном мероприятии — это дурной тон или нет? Многие считают, что выставлять свое тело таким образом — все равно, что публично обнажаться. Впрочем, поклонников у красотки Кендалл все же больше. «Фигура — огонь. Будь у меня такое тело, я бы только такие платья и носила», - пишут пользовательницы в Сети.

Под тонкой тканью отлично обрисовывалась фигура модели.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) обожает выставлять свое тело напоказ. Особенно Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительно, но при таких внешних данных красотка никак не может определиться в личной жизни. Долгое время у нее вообще не было парня. Затем девушка, почти год страдавшая без бойфренда (последний, подлец, бросил ее ради другой) влюбилась в брата своих подружек – супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. С 19-летним Анваром Хадидом Кендалл встречалась несколько месяцев. Молодой повеса ничем толком не занимается (да и зачем – он сын мультимиллионера) и, как и сестры, пробует себя на подиуме. Но в итоге молодые люди расстались.

D прошлом году, по версии Forbes, Кендалл Дженнер заработала 22 млн. долларов, обогнав других моделей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Кендалл пытается наладить отношения с баскетболистом Беном Симмонсом. Они начали встречаться еще в начале года, но летом разошлись. По словам окружения, Бен и Кендалл охладели друг к другу.

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды. Сейчас, похоже, между бывшими любовниками вновь вспыхнула искра.