2018-12-11T19:30:23+03:00
Здоровье

Новые факты о витамине D: врожденный дефицит повышает риск шизофрении

Эта болезнь более распространена в северных странах, где мало солнца. Ученые исследовали причины.
Анна Кутырина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Будущий ребенок всецело зависит от матери в снабжении солнечным витаминомБудущий ребенок всецело зависит от матери в снабжении солнечным витаминомФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Статистические данные показывают, что шизофрения более распространена в северных странах, где мало солнца. Это давно натолкнуло ученых на мысль, что начало болезни связано с недостатком витамина D, «солнечного» витамина. Совместная работа группы датских и австралийских ученых недавно предоставила новые свидетельства в пользу этого предположения.

Исследователи из университетов Орхуса в Дании и австралийского Квинсленда опирались на ранее полученные данные о том, что люди, проявившиеся на свет зимой и ранней весной и живущие в высоких географических широтах, более склонны к развитию шизофрении в течение жизни.

Будущий ребенок всецело зависит от матери в снабжении солнечным витамином. Так что, если женщина не получает этот нутриент в достаточном количестве через пищу или солнечные ванны, страдает и ее будущий малыш. Поэтому ученые подняли данные об уровне витамина D при рождении у 2 602 датчан, появившихся на свет между 1981 и 2000 годами. Всем из них в молодом возрасте был поставлен диагноз «шизофрения». Эти измерения сравнили с показателями здоровых людей.

Риск развития тяжелого психического недуга в течение жизни оказался на 44% выше у людей с врожденным дефицитом витамина D. Было подсчитано, что в самой Дании примерно 8% всех случаев шизофрении могут объясняться этой причиной. На данный момент в планах ученых начать клинические исследования с целью понять, помогут ли пищевые добавки снизить вероятность развития психических отклонений, в том числе аутизма.

БУДЬ В КУРСЕ

Оптимальным считается уровень витамина D в крови 30 — 60 нг/мл;

меньше 30 нг/мл — недостаточность, при которой эндокринологи назначают лечебную дозу витамина;

- меньше 20 нг/мл — дефицит, при котором могут развиваться сопутствующие болезни, например, мочекаменная. В этом случае не обойтись без дополнительных обследований.

НА ЗАМЕТКУ

5 источников витамина D

1. Солнечный свет. Чтобы не страдать дефицитом витамина D, достаточно дать своим рукам, лицу ногам или спине находится на солнце по 5-30 минут в период с 10 утра и до 3 дня по крайней мере дважды в неделю, если климат позволяет. Если на улице «не май месяц» еще полгода, нужно подумать о еде и пищевых добавках.

2. Лосось и скумбрия являются прекрасными источниками витамина D. Для получения дневной дозы достаточно примерно 85 граммов рыбы.

3. Говяжья печень в количестве 85 граммов даст телу примерно 11% суточной дозы витамина.

4. Яичный желток. 1 большое яйцо содержит также примерно 10% ежедневной нормы.

5. Молоко и молочные продукты, если на них стоит отметка, что они обогащены витамином D.

А вот сыр, к сожалению, помощником организма в этом плане не является. 25 граммов сыра содержат примерно 2% дневной нормы нутриента.

Интересный факт: витамин D хранится организмом в печени, поэтому летом им можно запасаться «впрок».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новые споры о холестерине: когда его на самом деле нужно снижать и кто может долго жить с высокими показателями
Разбираемся в последних научно-медицинских данных с руководителем Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врачом-кардиологом Филиппом Копыловым [часть 2]
Что общего у прически и «сверхзвукового ежа»: ученые выяснили, как восстанавливать волосы
Возвращение утраченных в силу возраста, заболеваний или травм волос остается трудным делом. По мнению исследователей, одним из возможных решений может быть ген под названием SHH - «сверхзвуковой еж».
«Я не заразный, это простуда!» Опасный миф, с которого начинаются эпидемии
Коллеги приходят на работу с кашлем, родители ведут детей в школу с насморком, прикрываясь расхожей фразой, что «это точно не вирус, температуры-то нет». И заражают всех вокруг. Разбираем опасные мифы об ОРВИ
Новости 24
Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост
В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом
Президент поручил генпрокуратуре проверить дело Пономарева
Поздняков заявил о переоценке негативных спортивных событий 2017 года
Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО
Президент Олимпийского комитета: россияне изменили отношение к спорту
Самарская область потратит на ремонт и строительство дорог в 2019 году более 15 млрд рублей
ЕСПЧ получил ответ от Минюста РФ по поводу задержания украинских моряков
На военном полигоне Капустин Яр произошел неудачный пуск ракеты
Президент поддержал идею усиления контроля правозащитников над системой исполнения наказаний
Путин прокомментировал расследование дела Бутиной в США
Путин допустил корректировку закона о митингах
Сообщения об отравлении в столичном лицее "Воробьевы горы" не подтвердились
За 11 месяцев чистый отток капитала из России вырос в 3,3 раза
Супруга футболиста Дениса Глушакова из-за угроз подала заявление в полицию
Мэй не смогла вовремя выбраться из машины перед встречей с Меркель
Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes
В дом главного тренера сборной России по фехтованию забрались воры
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию
Греф допустил смену названия «Сбербанка»
Россия готова раскрыть переписку с США о вмешательстве в выборы
Time назвал журналиста Джамаля Хашкаджи «Человеком года»
Медведев прибыл в Сабетту, где проведет совещание по развитию Арктики
В отставку подал начальник главка по противодействию экстремизму МВД РФ
Противостояние кота и беговой дорожки попало на видео
Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января
Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку
В Армении задержали российского военнослужащего