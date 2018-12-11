Новые факты о витамине D: врожденный дефицит повышает риск шизофрении

Статистические данные показывают, что шизофрения более распространена в северных странах, где мало солнца. Это давно натолкнуло ученых на мысль, что начало болезни связано с недостатком витамина D, «солнечного» витамина. Совместная работа группы датских и австралийских ученых недавно предоставила новые свидетельства в пользу этого предположения.

Исследователи из университетов Орхуса в Дании и австралийского Квинсленда опирались на ранее полученные данные о том, что люди, проявившиеся на свет зимой и ранней весной и живущие в высоких географических широтах, более склонны к развитию шизофрении в течение жизни.

Будущий ребенок всецело зависит от матери в снабжении солнечным витамином. Так что, если женщина не получает этот нутриент в достаточном количестве через пищу или солнечные ванны, страдает и ее будущий малыш. Поэтому ученые подняли данные об уровне витамина D при рождении у 2 602 датчан, появившихся на свет между 1981 и 2000 годами. Всем из них в молодом возрасте был поставлен диагноз «шизофрения». Эти измерения сравнили с показателями здоровых людей.

Риск развития тяжелого психического недуга в течение жизни оказался на 44% выше у людей с врожденным дефицитом витамина D. Было подсчитано, что в самой Дании примерно 8% всех случаев шизофрении могут объясняться этой причиной. На данный момент в планах ученых начать клинические исследования с целью понять, помогут ли пищевые добавки снизить вероятность развития психических отклонений, в том числе аутизма.

БУДЬ В КУРСЕ

Оптимальным считается уровень витамина D в крови 30 — 60 нг/мл;

меньше 30 нг/мл — недостаточность, при которой эндокринологи назначают лечебную дозу витамина;

- меньше 20 нг/мл — дефицит, при котором могут развиваться сопутствующие болезни, например, мочекаменная. В этом случае не обойтись без дополнительных обследований.

НА ЗАМЕТКУ

5 источников витамина D

1. Солнечный свет. Чтобы не страдать дефицитом витамина D, достаточно дать своим рукам, лицу ногам или спине находится на солнце по 5-30 минут в период с 10 утра и до 3 дня по крайней мере дважды в неделю, если климат позволяет. Если на улице «не май месяц» еще полгода, нужно подумать о еде и пищевых добавках.

2. Лосось и скумбрия являются прекрасными источниками витамина D. Для получения дневной дозы достаточно примерно 85 граммов рыбы.

3. Говяжья печень в количестве 85 граммов даст телу примерно 11% суточной дозы витамина.

4. Яичный желток. 1 большое яйцо содержит также примерно 10% ежедневной нормы.

5. Молоко и молочные продукты, если на них стоит отметка, что они обогащены витамином D.

А вот сыр, к сожалению, помощником организма в этом плане не является. 25 граммов сыра содержат примерно 2% дневной нормы нутриента.

Интересный факт: витамин D хранится организмом в печени, поэтому летом им можно запасаться «впрок».