«Где и как жить дальше?»: Николай Бандурин поблагодарил поклонников за поддержку после пожара

Вся страна переживает за популярного юмориста, Николая Бандурина, который накануне Нового года остался без крыши над головой. Пожар полностью уничтожил дом, в котором артист жил с пожилой мамой, женой, дочкой и внуком. В огне погибли домашние питомцы: два кота и собака. Как живет после пожара, он рассказал подписчикам в социальных сетях.

- Много раз слышал про пожары, о том, как это страшно, но по-настоящему понял это только сейчас. Жизнь поделилась на «до» и «после. Еще вчера у тебя было все, а сегодня нет ничего: ни денег, ни документов, ни костюмов, ни музыкальных инструментов. Не понятно, где жить и как жить дальше. И это состояние не передать словами. Просто страшно. Жена до сих пор в больнице. Я на гастролях, превозмогая боль, выхожу на сцену. Спина вся в ожогах, но люди купили билеты. А значит нужно работать. Огромное спасибо всем за поддержку. Я знал, что у нас хороших людей больше чем плохих. Но не ожидал что настолько, - обратился к поклонникам Александр Бандурин.

Несмотря на ожоги и утрату имущества, Николай Бандурин старается не унывать и планирует новые концерты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юмористу сейчас действительно не до шуток. Сгоревший дом в Подмосковном поселке Костино Пушкинского района был единственным жильем семьи. Напомним, от гибели артиста спасла жена. С ожогами она находится в одной из столичных клиник. О своих травмах Николай Бандурин по-началу говорил неохотно, мол заживет. Но на днях все же опубликовал фотографии, на которых видны ожоги спины. На фото фирменная улыбка и шутливая подпись : «Мумия возвращается!».

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