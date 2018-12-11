2018-12-11T12:52:56+03:00
Происшествия

Бортников: за год ФСБ уничтожила 65 бандитов и 37 террористических ячеек

Служба ужесточила контроль за миграционными потоками - 10 000 подозреваемым в экстремизме закрыли въезд в страну
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава ФСБ Александр Бортников.Глава ФСБ Александр Бортников.Фото: Александр БОЙКО
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Директор ФСБ России Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба организации отчитался об итогах борьбы с экстремизмом в уходящем году.

"В ходе контртеррористических операций на территории России нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Задержаны 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, вынашивавших намерения организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края. Не допущен выезд более 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке", - заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба организации.

Открывая это заседание, глава ведомства отметил, что Роскомнадзором, МВД и ФСБ России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой расширено внедрение автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций, которые позволили пресечь распространение противоправной информации, в том числе связанной с деятельностью международных террористических организаций, на более чем 64 тысячах интернет-ресурсах, из которых свыше 47 тысяч содержали материалы, связанные с деятельностью МТО.

""Пропаганда идеологии терроризма, в основном осуществляемая по телекоммуникационным каналам, ориентирована главным образом на молодежь, включая несовершеннолетних," - указал главную цель международных экстремистов Бортников.

Директор ФСБ также рассказал об усилении контроля над миграционными потоками: "МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности".

Бортников предложил коллегам в дальнейшем организовать межведомственное взаимодействие в работе по противодействию распространению радикальных взглядов в среде мигрантов и недопущению проникновения сторонников международных террористических организаций на территорию России по миграционным каналам.

Глава ФСБ потребовал повысить готовность подразделений к террористическим угрозам в морских районах в местах массового пребывания людей.

На совещании, на котором присутствовал Министр обороны Сергей Шойгу и глава МВД России Владимир Колокольцев, а также представители других силовых министерств и ведомств, обсуждались меры связанные с усилением контроля за оборотом оружия и уголовной ответственности за содействие террористической деятельности и заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Очевидно, что участники мероприятия, разрабатывая долгосрочную программу по профилактике терроризма, будут выступать за дальнейшее ужесточение наказаний за эти виды преступлений.

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Различного рода иностранные политики и политологи любят прихвастнуть «изоляцией России», но, когда дело доходит до реальности, оказывается, что их заявления не больше, чем просто дурно пахнущий пшик. В очередной раз это доказало открывшееся в среду в столице России XVII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России (подробности)

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