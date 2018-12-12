В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения для покупки авиабилетов

Путешественники становятся все более мобильными - в прямом и переносном смысле. И для покупки билетов на самолет все чаще используют свои смартфоны, благо что приложений для этого множество. Их-то и протестировал Центр цифровой экспертизы Роскачества в преддверии новогодних праздников, когда многие россияне полетят на курорты или к родственникам.

В исследовании участвовали около 20 приложений, только русскоязычных, представленных как в Google Play, так и в App Store. Каждое проверили по 77 параметрам. Эксперты искали нужные рейсы, покупали, меняли и сдавали билеты. Все это для того, чтобы оценить возможности фильтрации и сортировки, удобство поиска, наличие календаря цен, автозаполнение документов, возможность добавлять маршрут в избранное и покупать билеты в редкие аэропорты.

Очень важные критерии - честная цена, то есть соответствие цен в списке предложений и реальных стоимостей авиабилетов, и помощь в чате.

Отдельно оценивали два вида приложений:

- онлайн-агентства, продающие билеты на самолет: Tutu.ru, OneTwoTrip, City.Travel, «Купибилет», «Связной Трэвел», Anywayanyday, OZON.travel, Tikets.ru, Trip.com, Aerobilet, Biletx, Kiwi.com. Для них были дополнитные критерии оценки: помощь по телефону, услуги оформлении билета (онлайн-регистрация, страхование, нотификация об изменениях, возврат невозвратных билетов), возврат билета (какие действия для этого нужно предпринять), сравнение штрафов за возврат.

- метапоисковики Aviasales, Skyscanner, «Яндекс. Авиабилеты», KAYAK, BiletyPlus, momondo, Wego. Они отличаются от агентств тем, что не продают билеты, а лишь собирают предложения авиакомпаний и разных продавцов. Пользователи сравнивают, выбирают, переходят на сайт агентства либо авиакомпании и там оплачивают свой билет.

А теперь - лучшие! Среди метапоисковиков это Aviasales. Среди билетных агентств - Trip.com.

Впрочем, практически обо всех приложениях у экспертов мнение позитивное. Они соответствуют требованиям безопасности, передают персональные данные в зашифрованном виде, навязчивая реклама не обнаружена, работают приложения корректно и стабильное (лидер по по производительности - BiletyPlus), потребляют немного энергии (за исключением Kiwi.com для Android).

С точки зрения сервиса лучше всех метапоисковики Aviasales и Wego, агентства Trip.com, OneTwoTrip, OZON.travel, Tickets.ru.

Самые функциональные среди агентств - “Связной Трэвел: Авиабилеты” и Aerobilet. Среди метапоисковиков - Aviasales и Skyscanner. У них отлично реализованы функции поиска, фильтрации и сортировки, есть доступ к календарю цен, а любой маршрут можно добавить в избранное и следить за динамикой цены.

- Результаты исследования помогут понять пользователям, какие онлайн-агентства предоставляют наиболее полный объём информации и обеспечивают лучшую поддержку пользователей как до, так и после покупки авиабилета. Важно, чтобы они понятно показывали информацию о багаже и ручной клади, особенностях возврата или обмена билета по данному тарифу, а также о наличии либо отсутствии питания на борту, - комментирует Кирилл Чиркин, менеджер продуктов проекта «Инновационная мобильность».

КСТАТИ

36% путешественников установили на смартфоны хотя бы одно приложение для покупки авиабилетов.

20% всех бронирований сейчас совершается именно с мобильных телефонов.

По данным Go Mobile.