Моральный кодекс Деда Мороза 2018: Детей на колени не сажать, с папой водку не пить, с мамой не танцевать

ПРОШЕЛ ПО ГАБАРИТАМ

- …И запомните: никаких «посидеть на коленках», никаких поцелуев в щечку! Вы сказочный персонаж! Максимум, что можно сделать, - это поздороваться за ручку и погладить по головке. Поняли? Вот как вы будете гладить ребенка по головке?

Молодая эффектная женщина смотрела на меня строго и требовательно. Отступать некуда - я потянулся к ее ухоженным волосам.

- Что вы делаете?! На подлокотнике покажите - там, где сидите.

Я глянул на обитое кожей кресло, как на родного внука, и провел ладонью по шершавой поверхности. Взгляд собеседницы слегка потеплел.

- Неплохо, - похвалила она. - Но все-таки не пережимайте с задушевностью, родители могут не так понять. Ладно, учите сценарий. Будем репетировать. Не найдете Снегурочку, я вам сама кого-нибудь подберу.

Так проходил мой кастинг на роль Деда Мороза. Актерского образования у меня нет, опыта работы тоже. В чем я честно признался накануне, позвонив по одному из множества объявлений, приглашающих поработать новогодними персонажами. Зато комплекция, оказывается, самая подходящая: рост 180 см и 52-й размер.

- Отлично! - услышал я радостный возглас, едва сообщил свои антропометрические данные. - А то в этом году просто ужас какой-то. Снегурочки, как на подбор - метр-семьдесят пять, а Морозы измельчали совсем. Пару подобрать невозможно!

ИЩЕМ МУЖЧИН ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА

Ирина (так зовут моего «главного режиссера») оказалась директором кадрового агентства. Под Новый год ее клиентам - руководителям предприятий - уже не до привлечения новых сотрудников. Чтоб не простаивать, она предложила тем же клиентам организовать для них новогодние корпоративы. Дело пошло, а там и персональные заказы подтянулись - ходить на дом детишек поздравлять.

Но это скорее исключение - в основном Дедов и Снегурок поставляют специализированные праздничные агентства. Их бизнес чем-то напоминает цветочный: вялотекущая работа в течение всего года — и несколько дней яростной жатвы. И как цветочники к 8 марта подтягивают продавцов и составителей букетов, так и воротилы новогоднего бизнеса мобилизуют «под елочку» всех способных держать посох в рукавицах.

Кстати, ограничений по возрасту практически никаких. Во всяком случае, в ответ на мои «59» я всегда слышал доброжелательное: «Самое оно - натуральный дед!»

ЗА ДЕНЬГАМИ И ЭМОЦИЯМИ

- Ты там разведай как следует - эти агентства набирают кого попало, - напутствовал меня редактор, когда-то давно устраивавшийся дедморозить. - Найдутся такие, кто ни на тебя смотреть не будет, ни на твой паспорт. Запишут телефон, а потом будут кидать заказы. Однажды так к ребенку отправили Дед Мороза негра, другой раз - беременную Снегурочку - деньги-то всем нужны. Так могут к детям вообще вора или маньяка отправить.

Опасения не подтвердились. Конечно, ручаться за все агентства не возьмусь, но в тех, кого обзвонил либо посетил, был один и тот же обязательный набор: личная явка, паспорт (с просмотром странички регистрации), кастинг и репетиции.

- А зачем нам подставляться? - сказали мне в одной конторе. - У заказчика есть все наши данные - в случае чего спрашивать будут с нас. Да и нет необходимости набирать сомнительных личностей: в этом году просто вал желающих - то ли денег народу не хватает, то ли эмоций.

- Не припомню случая, чтобы жильцы жаловались на Деда Мороза из-за дебошей или пропажи вещей, - сказал КП московский участковый Евгений Орлов. - А вот гости - да, и драки бывали, и что-то прихватывали из хозяйского дома.

ЛУЧШИЕ СНЕГУРОЧКИ - ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ

Элита новогодних кадров - профессиональные актеры. У них новогодние праздники - тот случай, когда день год кормит.

- Но иногда с ними даже тяжелее, чем с новичками, - делится Ирина. - Вот у меня Снегурочка сейчас репетирует - хорошая детская актриса. Играет характерные роли. Но из нее постоянно вылезает то сварливая Ворона, то Лиса-обманщица! Нужно добрее, нежнее. Будем переучиваться, а то дети не поймут.

Среди Снегурочек встречаются и учительницы, и детсадовские воспитательницы - голоса у них поставлены, с детьми обращаться умеют. С учительницами, правда, бывают проблемы: многовато металла в голосе. А вот молоденькие воспитательницы или детские врачи и медсестры - те точно попадают в образ.

- Детишки, а теперь позовем Снегурочку! А то она на корпоративе потерялась...Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОДУМАЛА, ЧТО ОН НАВОДЧИК, И УВОЛИЛА»

Самая же массовая и наиболее подготовленная категория - это аниматоры. Сюда включают не только тех, кто развлекает ребятню на разных утренниках и днях рождения, но и уличных зазывал перед кафе и магазинами.

- Сейчас этих работников в Москве стало очень много, - говорит Ирина. - У них и голос тренированный, и усталости не знают. У меня был один, но пришлось отказаться от его услуг. Привел много своих знакомых, ребята постоянно принимали разные препараты - шутка ли, полный рабочий на морозе зазывать прохожих, в нормальном состоянии мало кто выдержит. Потом стала замечать их очень выборочный интерес к клиентам. В общем, у меня возникла уверенность, что это наводчики. И я всех разом уволила.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ, КОМУ ЧТО ДАРИТЬ

Во многие агентства достаточно прийти только с хорошим настроением - все остальное там предоставят. Где-то дают машину, где-то оплачивают метро. Обеспечивают реквизитом. Меня на первом этапе определили ходить по квартирам. Для начала - с опытной Снегурочкой, которая и будет вести все представление. Мое дело - хвалить детишек за стихи, доставать из мешка подарки и не перепутать, кому что дарить.

Деньги заказчик платит либо заранее на счет агентства (чаще переводит менеджеру на карту), либо после представления - на руки Деду Морозу. Тот оставляет себе и «внучке» 40-60% (в зависимости от договоренности), остальное отдает агентству. Понравится выступление и заказчик даст сверху - этим можно с агентством и не делиться.

Если хорошо себя зарекомендую, обещали перевести на корпоративы - там денег побольше. Правда, и ответственность выше.

— Сразу предупреждаю, - говорит Ирина. - Некоторые женщины после застолья непременно хотят потанцевать с Дедом Морозом. Может, примета такая есть, не знаю. Ни в коем случае не соглашайтесь - скандал гарантирован. Проверено.

«ДЕСЯТЬ МИНУТ - И ВСЕ ДЕЛА»

Конкуренцию агентствам составляют пары и одиночки, работающие сами по себе. Как правило, это люди с опытом. Они размещают свои объявления на популярных сайтах. Там же одинокие Дедушки и Снегурочки находят друг друга - объединяются в творческие союзы, а порой не только творческие.

Зашел в интернет на сервис YouDo, выбрал услугу вызова Деда Мороза, указал желаемые дату и время. Пришло 14 откликов. Три - от агентств. С этими спокойнее: десятки положительных отзывов. Еще два - от профессиональных артистов с хорошим послужным списком и насыщенными персональными сайтами - тоже нет особых сомнений. Остальные девять - почти без истории. Расценки у них раза в два ниже, чем у агентств и мэтров.

Звоню одному из таких начинающих. Встретились. Максим - двухметровый парняга с центнер весом и доверчивым лицом. Работал аниматором, выступал в любительских спектаклях, в вузовской команде КВН. В этом году решил пойти в «дедушки». Костюм у него свой.

- Мы с соседом договорились: я его детей в костюме поздравляю, а он моих - так и работали несколько лет по бартеру, - говорит Максим. - А сейчас с деньгами туго стало - вот и дал объявление.

Узнав от меня, что есть где-то кастинги и репетиции, сильно удивился:

- А что там репетировать? Зашел, стишок послушал, похвалил, хоровод поводил, подарки отдал. На выходе 500-700 рублей получил, а то и тысячу. За все про все - максимум 10 минут.

На прощание пообещал подкинуть мне заказов, если будут лишние. Бесплатно. Не обманул - уже на другой день поделился. И даже паспорт спрашивать не стал.

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