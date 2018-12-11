Ирина Потехина, замминистра просвещения РФ: «Система профориентация, на которой мы сами выросли, сегодня уже не работает. Нужны другие инструменты»

Перед открытием форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле зам министра просвещения побывала в эфире Радио “Комсомольская правда”. Ирина Потехина рассказала о том, что уже делается и что еще предстоит сделать для ранней профоринтации школьников.

Ведущий:

- Ирина Петровна, школьники часто жалуются - у них плохо организована профориентация, они не представляют себе, где и кем могут работать по окончании учебы.

Потехина:

- Да, и это проблема не только детей, но и их родителей. Даже взрослые не всегда понимают, из чего сегодня можно выбирать профессию. Рынок труда меняется с такой скоростью, что когда студент поступает на первый курс, не факт, что через четыре года, когда он получит диплом, его профессия еще будет востребована на рынке.

Похожая ситуация со студентами колледжей. Мы часто слышим от губернаторов: у вас очень длинные программы. Нам нужен специалист через год, а не через три!

Поэтому наша задача – показать ребятам весь спектр современных возможностей, сориентировать, какие специальности будут перспективны, подсказать, где учиться.

В Ярославле открылся ежегодный форум профориентации «Проектория». На этой площадке мы собираем самые современные, продвинутые, масштабные форматы профориентации, которые есть в стране. Туда приезжают и специалисты, и 500 школьников, 200 учителей.

Та система профориентация, на которой мы сами выросли, сегодня уже не работает. Нужны другие инструменты. И мы их опробуем.

- Например?

- В прошлом году 1 сентября мы провели первый открытый урок по профориентации. В нем участвовали главы крупнейших российских корпораций. Они рассказывали о том, чем занимается «Ростелеком», «Росатом», «РЖД». Трансляция шла онлайн на 20 тысяч школ страны. Задавали вопросы, голосовали, присылали хэштеги.

Главный урок провел президент [Владимир Путин]. Он на протяжении 45 минут обсуждал с детьми самые крутые проекты, которые сегодня создаются в стране. В течение 5-7 лет они создадут новые рабочие места. Телемедицина, искусственный интеллект, самолет МС-21. Этот урок набрал в соцсетях 10 млн. просмотров.

Выбор в условиях не очевидного будущего

- Как выбрать профессию в школе, если многие специалисты говорят, что спектр профессий очень сильно меняется за несколько лет?

- Как говорят наши коллеги из Яндекса, нас никто не учил изобретать интернет, социальные сети. Но мы их сделали. Нужно иметь хорошее базовое образование.

Сегодня эксперты по рынку труда говорят о том, что человек, у которого хорошее математическое образование, гарантированно получает примерно на 15-20% более выгодные предложения на рынке труда.

- А гуманитарии?

- Не все должны идти в математики. Еще вчера компьютеры кодировали. Нужны были программисты. Современное поколение компьютеров само обучается.

У компьютера должен появиться педагог, который будет его учить. И ему понадобятся навыки коммуникации. Ему уже нужна в большей степени психология, нежели математика. Нужно хорошее базовое образование. Оно должно включать в себя и литературу, и историю, и биологию, и математику.

- Сейчас формируется программа, которая поможет ребятам выбрать профессию – «Билет в будущее». Расскажите о ней.

- Замечательный проект стартовал месяц назад. Мы считаем, что ребята должны попробовать, потрогать руками максимальное количество профессий. В рамках проекта не меньше ста тысяч детей должны получить хотя бы одну профессиональную пробу.

В семи пилотных регионах мы провели фестивали, там было представлено больше ста профессий. Ребенок мог зайти в кластер «Космос» или «Сельское хозяйство», «Новые материалы». Сесть рядом с экспертом из этой индустрии и решить реальную задачу. На новейшем оборудовании, например, на 3D принтере. Я видела, как дети учились накладывать хирургические швы, например.

- Но у нас-то не семь регионов, а больше…

- У нас 7,5 млн. ребят, которые находятся в возрасте, когда им стоить задуматься о своем будущем. Это ученики 6-11-х классов.

Программа «Билет в будущее» состоит из трех крупных блоков. Первый блок касается профдиагностики. Это не означает, что если ты пройдешь такой тест, тебе выдадут строгую рекомендацию: ты математик или биолог и больше ни для чего не подходишь. Скорее, тебя замотивируют узнать о чем-то побольше. Сейчас идет отработка таких тестов. В 2019 году платформа будет открыта. На сайт будет загружена целая линейка профориентационных тестов. Любой ребенок – с родителем или один, не важно, - сможет бесплатно пройти диагностику и получить рекомендации, где тебе, может быть, было бы интересно попробовать себя, что почитать.

Второй блок – это живая профпроба, которую можно сделать руками. Туда попадут самые мотивированные ребята. Школьник должен пройти через целую линейку тестов. А потом его пригласят на фестиваль профессий, либо на экскурсию на конкретное предприятие.

- Даже за пределами своего города?

- В Нижнем Новгороде, где мы проводили один из первых фестивалей, было много детей, которые приехали в столицу региона первый раз в жизни. Приезжали целыми классам.

Третий блок – самый трудный. Вот ты попробовал будущую профессию. И вдруг выяснилось, что тебе интересно заниматься ядерной медициной. Кто тебе поможет? Должен быть навигатор, который тебе расскажет, что есть олимпиады, где ты можешь поучаствовать. Есть вебинары. Так что задача – для третьего этапа подготовить педагогов-навигаторов. Дать им определенные педагогические навыки, которых у современных учителей недостаточно.

- А есть ли в регионах оборудование для того, чтобы дать возможность школьникам «пощупать» новые специальности?

- Этот вопрос связан с потребностью кадров в регионах. У каждого региона есть своя специфика. Где-то нужны атомщики. Томск – это IT-кластер. У них потребность в айтишниках.

У нас каждый год из системы среднего образования – из школ и колледжей – выходит 1,3 млн. детей. Все они должны найти место на рынке труда. У каждого должна быть своя ниша. Другое дело, что у каждого разное представление об успехе. Для кого-то успех – большая карьера. Для кого-то – маленький частный бизнес. Для кого-то – просто работа с хорошей зарплатой.

Я побывала практически на всех площадках «Билета в будущее». Я разговаривала и с детьми, и с педагогами. Для педагогов на фестивале тоже была отдельная программа. Мы пытались прокачать те самые навыки профориентации у педагогов. Чтобы они потом могли детям помогать.

Сейчас вся профориентация существует в рамках дополнительного образования, в школе ей редко занимаются. Совсем недавно мы предложили проводить открытые уроки по профориентации.

А так в основном дети экспериментируют в кружках, в секциях, на олимпиадах. Я как-то на профпробах спросила девочку: что тебе здесь больше всего понравилось? Она говорит: самый крутой кластер – «Городская среда». - А ты уже выбрала профессию? - Да, я иду на пиар. Я гуманитарий. А городская среда – это, наверное, все-таки инженеры. Я ей говорю: - Но есть же специальность «Социолог городской среды». Девочка говорит: вы мне взорвали мозг. Пожалуй, прочитаю все, что найду про эту профессию. И может быть, поменяю выбор.

Другая история гораздо более драматичная. Девочка на четвертом курсе в МГУ спрашивает меня: а почему вы делаете открытые уроки только для школьников? А что делать тем, кто к четвертому курсу понял, что он наступил на грабли, поступил не туда?

- По моему ощущению, многие бакалавры, которые пришли в 17 лет в вуз, просто устроили для себя продолжение школы. Они только к третьему-четвертому курсу понимают, что они хотят заниматься по окончании университета совсем другим.

- Психологи говорят о том, что вуз – это четырехлетняя отсрочка перед следующим выбором. Хорошо, если человек попал хотя бы в тот направление, которое ему интересно. А может так и не произойти.

Закончились времена, когда мы выбирали профессию на всю жизнь. И этих времен больше не будет никогда. Мы будем менять профессию очень часто. Нас будет заставлять жизнь. Выдавливаются одни профессии, появляются другие. Два дня назад в перечне профессий появилась новая – цифровой куратор. Человек, который помогает осваивать цифровые навыки. Или появилась фантастически востребованная профессия – сиделка. Люди не могли получить соответствующую подготовку. Для профессиональной сиделки необходима куча навыков.

- Няни будут?

- Няня тоже появилась в перечне.

Выбор родителей

- Иногда родители сами все решают за ребенка. Воплощают в нем свои мечты. Мол, вот я не смог стать врачом, а вот ты станешь. Помогут ли решить проекты Минпросвещения ребятам почувствовать свою профессию, убедить родителей, что они делают правильный выбор?

- Я думаю, что эту проблему в большой степени решает интернет. Вчерашняя педагогика передавала прошлый опыт будущим поколениям. Те дети, которые пришли в школу сегодня - это первое поколение, выросшее в эпоху интернета. Вы попробуйте ему что-нибудь сказать, он тут же все перепроверит. Они очень хорошо ориентируются в информации. Другое дело, что, как бы они ни умели информацию искать, они могут не знать, что им нужно искать.

И в помощь им теперь есть портал «Проектория», который транслирует открытые уроки по профориентации. Там собраны уроки по десятку индустрий. И это не просто советы от экспертов, не просто конкретные истории успеха. Там рассказывают о профессиях, о вузах, где эти профессии можно получить. У ребят появляются аргументы для родителей, почему они выбирают ту или иную специальность, в какой вуз или колледж они хотят поступить. И они представляют, чем будут заниматься по окончании учебы.