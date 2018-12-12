Поездки на Новый год 2019: 70% путешественников летят в российские города

За пять лет любителей путешествовать в зимние каникулы по России стало заметно больше. А может, просто тех, кто может себе позволить провести праздники за границей, стало меньше?

Так или иначе, сейчас 70% всех авиабилетов, купленных россиянами, на Новый год - это билеты на внутренние рейсы. До 2014 года доля полетов по нашей стране и за рубеж была одинаковой, 50 на 50. С тех пор соотношение медленно, но неуклонно меняется в сторону путешествий по России.

Такими данными за три недели до Нового года поделились эксперты Aviasales - поисковика, который только что назван лучшим в исследовании, проведенном экспертами Роскачества (там, правда, сравнивали исключительно мобильные приложения).

Туристы, которые полетят встречать 2019-й в другие города России, платят за перелет туда и обратно в среднем 10 тысяч рублей. А те, кто отправится за границу, втрое больше - средний чек на международные перелеты 36 тысяч рублей.

А вот подробности о любимых маршрутах россиян для поездок на Новый год 2019:

Россия - 70% всех бронирований.

Страны бывшего СССР (Грузия, Армения, Азербайджан и другие) - 10%.

Западная Европа – 10%.

Таиланд – 3%.

Другие страны Юго-Восточной Азии, а также Австралия и Океания – 3%.

Ближний Восток (Турция, Египет, Кипр и другие страны) – 2%.

Вся Америка – 1%.

Африка – 1%.

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Цифра показывает, на сколько процентов вырос спрос на авиабилеты в каждый город на новогодние каникулы 2019 по сравнению с прошлым годом

Екатеринбург (+54,42%)

Санкт-Петербург (+40,07%)

Уфа (+38,90%)

Махачкала (+36,74%)

Краснодар (+35,80%)

Москва (+33,90%)

Симферополь (+32,91%)

Сочи (+27,51%)

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Армения (+48,37%)

Германия (+41,79%)

Грузия (+41,39%)

Таиланд (+37,27%)

Турция (+33,25%)

Россия (+31,57%)

Италия (+29,63%)

Чехия (+24,86%)

Испания (+19,52%)

Франция (1,8%)

Все цифры - по данным Aviasales.