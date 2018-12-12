Поездки на Новый год 2019: 70% путешественников летят в российские города
За пять лет любителей путешествовать в зимние каникулы по России стало заметно больше. А может, просто тех, кто может себе позволить провести праздники за границей, стало меньше?
Так или иначе, сейчас 70% всех авиабилетов, купленных россиянами, на Новый год - это билеты на внутренние рейсы. До 2014 года доля полетов по нашей стране и за рубеж была одинаковой, 50 на 50. С тех пор соотношение медленно, но неуклонно меняется в сторону путешествий по России.
Такими данными за три недели до Нового года поделились эксперты Aviasales - поисковика, который только что назван лучшим в исследовании, проведенном экспертами Роскачества (там, правда, сравнивали исключительно мобильные приложения).
Туристы, которые полетят встречать 2019-й в другие города России, платят за перелет туда и обратно в среднем 10 тысяч рублей. А те, кто отправится за границу, втрое больше - средний чек на международные перелеты 36 тысяч рублей.
А вот подробности о любимых маршрутах россиян для поездок на Новый год 2019:
Россия - 70% всех бронирований.
Страны бывшего СССР (Грузия, Армения, Азербайджан и другие) - 10%.
Западная Европа – 10%.
Таиланд – 3%.
Другие страны Юго-Восточной Азии, а также Австралия и Океания – 3%.
Ближний Восток (Турция, Египет, Кипр и другие страны) – 2%.
Вся Америка – 1%.
Африка – 1%.
8 ГОРОДОВ РОССИИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫ У ПАССАЖИРОВ
Цифра показывает, на сколько процентов вырос спрос на авиабилеты в каждый город на новогодние каникулы 2019 по сравнению с прошлым годом
Екатеринбург (+54,42%)
Санкт-Петербург (+40,07%)
Уфа (+38,90%)
Махачкала (+36,74%)
Краснодар (+35,80%)
Москва (+33,90%)
Симферополь (+32,91%)
Сочи (+27,51%)
...И 10 СТРАН, КУДА ТЕПЕРЬ СТРЕМЯТСЯ ТУРИСТЫ
Армения (+48,37%)
Германия (+41,79%)
Грузия (+41,39%)
Таиланд (+37,27%)
Турция (+33,25%)
Россия (+31,57%)
Италия (+29,63%)
Чехия (+24,86%)
Испания (+19,52%)
Франция (1,8%)
Все цифры - по данным Aviasales.
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