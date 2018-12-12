Сергей Шахрай, соавтор Основного Закона РФ от 1993 года: Задумывали-то «конституционную монархию». Но для людей президент - все равно главный

КТО БЫЛ АВТОРОМ

- Сергей Михайлович, я не раз слышал, что нам Конституцию писали американцы - советники, консультанты из США. Насколько это соответствует истине?

- Наша Конституция и американская - две большие разницы, как говорят в Одессе. Хотя бы по главному признаку. В американской системе президент возглавляет правительство. В России другая модель.

Наша Конституция - это идеи Михаила Сперанского, высказанные в 1809-м. Он изложил эту систему организации власти, по которой мы 25 лет живем. Это наше, российское изобретение.

- В котором глава государства выведен из системы исполнительной власти?

- Да. Сперанский решал в другое время нетривиальную сложную задачу, как от самодержавия перейти к конституционной монархии без революции. Он нашел место царю, когда монарх сохраняет статус и исключительную важность, но вне системы.

- То есть наша Конституция написана под конституционную монархию?

- Это идея Сперанского. Мы с Сергеем Алексеевым (второй соавтор действующей Конституции. - «КП») в 1993 году говорили, что делаем российскую версию модели правления британской королевы.

- Ничего себе у вас «королева» получилась! Там властвует, но не правит. А у нас и властвует, и правит.

- Таких «правящих» полномочий, которые наш президент должен каждый день выполнять, записано не было. Президенту даны полномочия на всякие неординарные случаи, когда система перестает работать нормально. Разругались парламент и правительство - он должен сказать: новые выборы или новое правительство. То же самое в конфликте центра и регионов.

Но юридически модель была нарушена, когда за президентом записали право издавать нормативные указы. Впрочем, потом этот инструмент очень даже пригодился. Потому что парламент долго не принимал новых законов, а правительству нужен был кто-то, кто возьмет ответственность за реформы. А в ментальном плане - у нас что ни напиши в Конституции, все равно люди считают: раз президент, значит, самый главный.

- Как сказал Путин, президент в России отвечает за все.

- Именно так. Кстати, были времена, когда наша модель с «английской королевой» вполне себе работала. Правда, на моей памяти всего один раз - когда председателем правительства был Евгений Примаков. Президент и его администрация в работу правительства не вмешивались, в Госдуме все фракции составили коалицию под Примакова, Совет Федерации его тоже полностью поддерживал. И вот тогда где-то полтора года подряд главным лицом в исполнительной власти, как и записано в Основном Законе, был премьер-министр. А раз было, значит, так еще может быть и впредь, когда снова настанут спокойные времена.

СОБЧАК ПИСАЛ ВАРИАНТ, КОТОРЫЙ НЕ ПРОШЕЛ

- Часто еще Собчака называют среди авторов, а вы - никогда. Почему?

- Потому что текст действующей Конституции покойный Анатолий Собчак, которого я безмерно уважаю, не писал. Хотя был автором другого варианта, который не прошел. Всех нас «запутало» участие Сергея Алексеева сразу в двух проектах. Один проект - с Собчаком - он написал весной 1992 года. Другой проект по поручению президента Бориса Ельцина мы подготовили с ним в апреле 1993 года. В «президентском проекте», который мы вынесли 12 декабря 1993 года на голосование, Собчак не участвовал. Более того, он его постоянно разносил в пух и прах.

- Если сравнивать действующую Конституцию и последнюю советскую или даже РСФСР, в чем они по сути отличаются друг от друга?

- В извечном треугольнике государство - общество - человек Конституция 1993 года впервые на главное место поставила человека, его права и свободы. А если отвечать подробнее, то скажу так. Все прежние Конституции, внешне очень демократические, на самом деле были фиктивными. Потому что рисовали несуществующую картину. Когда я первый раз вышел на митинг в 1989 году, меня потряс лозунг «Вся власть Советам!» Какие Советы? Какую власть? А потом понял. Дело было в том, что власть в той Конституции была записана за Советами народных депутатов, а по факту осуществлялась КПСС и политбюро. То есть на тех митингах люди требовали от властей действовать по Конституции.

- Есть ряд положений, которые в корне отличаются. В прежней Конституции было записано право на справедливую оплату труда. А в нынешней - право на оплату труда без дискриминации… но не ниже, чем МРОТ. Может быть, вернуться к той формулировке? Или положение о том, что земля и недра принадлежат народу. Теперь этого положения тоже нет.

- Лично для меня социальность и справедливость - это не красивые прилагательные в Конституции, а конкретные дела. Это доля в бюджете, которая идет на социалку. Это повышение размера пенсий. Это справедливые решения суда. И, кстати, по земле и недрам, как и прежде, у нас записано, только другим термином, что это общенародное достояние.

Сергей ШахрайФото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Не пора ли нам ее менять?

- СССР просуществовал меньше 70 лет. Новую Конституцию принимали три раза. Менее чем раз в 25 лет. У нас сейчас тоже новый строй. И 25 лет прошло. Может, пора?

- Все эти истории, когда чуть что - «Даешь новую Конституцию!», это какая-то наша российская ментальная особенность. У нас святая вера в то, что с помощью перемены букв в тексте Конституции можно изменить нашу жизнь. Плохая погода, муж к соседке ушел, лампочка в подъезде перегорела - «Даешь новую Конституцию!»

Даже председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорит: система власти не сбалансирована. Думаю, что диагноз-то он поставил верный, а вот рецепты предложил неправильные. В действующей Конституции имеются все лекарства для лечения найденных им болезней. Если президентская администрация сегодня в чем-то подменяет правительство, то примите федеральный конституционный закон об администрации. Или взять федеральный конституционный закон о правительстве. Могу спорить, что, не меняя ни одной буквы в Конституции, у нас можно с воскресенья на понедельник создать правительство парламентского большинства, когда премьер будет представляться только от правящей партии.

- Но разговоры-то идут!

- Конечно, эти разговоры связаны с тем, что Путин работает последний президентский срок и подразумевается необходимость продления его полномочий в каком-то виде. Причем сам Владимир Владимирович может об этом даже не думать. Но всегда же есть команды политтехнологов или приближенные, которые уверены, что лучше знают, что главе государства нужно. Хотят наперегонки понравиться. Лично меня это просто пугает. Представляете, как наши эксперты на самом деле относятся к президенту, если уверены, что он вопреки Конституции желает остаться у власти навсегда?!

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«Ельцин был трезв, когда подписывал Беловежское соглашение»

- Подписание Беловежских соглашений - вы там присутствовали. Ельцин был пьяным?

- Ельцин был трезвым. Все были трезвыми. Обвинять Ельцина, Кравчука и Шушкевича в развале СССР - это все равно что обвинять врача, который приехал, а больной-то почил в бозе. И врач написал справку, без которой нельзя похоронить, без которой нельзя вступить в наследство. Беловежские соглашения - это свидетельство о смерти. И все парламенты его утвердили практически единогласно.