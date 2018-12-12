Научные секреты долголетия

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Все люди стареют.

Это неизбежно. Но хочется же максимально продлить свои годы, причем пребывать в добром здравии и светлом уме. Какие шаги можно предпринять для этого?

- Первая система организма, которая страдает от возраста, - иммунитет. То есть возможность отразить две напасти - рак и разнообразные инфекции. Иммунных клеток становится меньше. Они хуже работают. В результате защитный щит тела становится «дырявым», и человека поражают тяжелые болезни, которые способны искалечить и даже убить.

Как пожилому человеку можно снизить риски и продлить годы счастливой жизни? Нужно регулярно проходить вакцинацию, хотя бы от пневмококков и гриппа.

- В течение жизни все клетки нашего организма неоднократно обновляются, делясь. Но с каждым таким делением укорачиваются теломеры - концевые «колпачки» хромосом. Пока их длина не становится критически малой и клетка гибнет.

Есть ли способ приостановить это укорочение? Есть, даже два!

Во-первых, доказано, что полноценный сон в течение семи часов в сутки тормозит этот процесс. Что интересно, ни 10, ни 11 часов сна такого живительного эффекта не давали. Более того, исследования показали: чем больше спишь, тем выше риск умереть во сне. Во-вторых, таким же эффектом замедления старения, как оказывается, обладают статины - препараты, назначаемые сердечникам и гипертоникам для снижения уровня плохого холестерина.

- Солнце - причина фотостарения. Ультрафиолет разрушает белки эластин и коллаген, которые отвечают за упругость и эластичность нашей кожи. Из-за загара мы реально и заметно стареем!

Что делать? Использовать солнцезащитный крем. Причем не только на пляже - обращайте внимание, чтобы ваша обычная уходовая и декоративная косметика имела значок, что в ней есть солнцезащитные фильтры.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55, Первый.