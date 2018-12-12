Марсианский зонд InSight прислал первое «полное» селфи

Исследовательский аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), начавший работать на Марсе 26 ноября 2018 года, активно фотографирует. Как сообщили в NASA, 11 декабря зонд разогнул свою роботизированную руку и с помощью имеющейся на ней камеры «пощелкал» самого себя с разных сторон. Из полученных 11 снимков специалисты «синтезировали» одно изображение, на котором InSight предстал целиком. Получилось эдакое селфи — будто бы кто-то сфотографировал аппарат чуть сверху. На самом деле «сверху» - это с высоты разогнутой роботизированной руки. А разгибается она на 2 метра.

Роботизированная рука: InSight сообщил о ней в своем Твитере.

Следом InSight наснимал «рабочую площадку» - марсианскую поверхность, площадью примерно 4 на 2 метра, расположенную непосредственно перед ним. Полученные 52 фотографии позволили сделать своего рода панораму. Она, в свою очередь, позволит уточнить, куда лучше поставить научные приборы.

Селфи InSight составлено из 11 снимков, сделанных камерой, установленной на роботизированной руке.

Панорама марсианской поверхности перед зондом: составлена из 52 снимков.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

InSight сел на расположенное возле экватора плато Элизиум (Elysium Planitia) Его главная задача понять, как устроены недры Красной планеты и что там внутри творится. На это и нацелены доставленные приборы. Рука снимет их со «стола», где они сейчас находятся, и поставит на поверхность Марса.

Сейсмограф высокой точности под названием SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure ) реагирует на малейшие колебания почвы. Если на Марсе есть хоть какая-то тектоническая активность, инструмент ее распознает и зарегистрирует.

Рядом с сейсмографом рука поставит систему HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). С ее помощью в Марс впервые будет забит 5-метровый штырь. В нем разместят тепловые датчики, которые позволят оценить, идет ли из недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года. Попутно ученые определят плотность марсианского грунта.

Еще одни инструмент предназначен для эксперимента RISE (Rotation and Interior Structure Experiment), в ходе которого ученые будут фиксировать координаты аппарата InSight с точностью до нескольких миллиметров.Чтобы уловить и измерить колебания Марс под воздействием Солнца и понять, насколько равномерно он вращается, смещается ли его ось.