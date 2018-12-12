В недрах Земли обитают живые существа общим весом примерно в 20 миллиардов тонн

200 ученых из 52 стран, работающие по проекту Deep Carbon Observatory, объявили о сенсационном открытии. Они обнаружили гигантскую экосистему - прежде неведомый мир, скрытый в недрах Земли. Там — на глубине нескольких километров — поселились живые существа, биомасса которых в сотни раз превышает вес всего человечества. По оценкам ученых, ее там от 15 до 23 миллиардов тонн. А вся глубинная экосистема занимает объем в 2 миллиарда кубических километров. Может быть, и больше.

Пока выяснилось, что под землей живет всякая мелочь — бактерии и микроорганизмы. Но попадаются и черви — например, нематоды. И тех и других находили на глубине в 5 километров.

Многие подземные организмы похожи на своих «поверхностных коллег». Примерно 70 процентов тех, что обитают наверху, встречаются и внизу. Но ведут себя иначе — не «видя «солнечных лучей, извлекают энергию, окисляя неорганические вещества. То есть, окружающую породу.

Нематоды из подземного мира.

Подземная жизнь кипит? Или бьет ключом? Отнюдь. «Нижние» крайне медлительны — экономят энергию, расходуя ее главным образом на восстановление собственных поврежденных клеток, а не на размножение и прочее веселье. Но метаболизм имеется — пусть и совсем ничтожный.

Ученые называют подземных обитателей зомби. И полагают, что живут они в ином временном измерении.

- Жизнь некоторых «зомби» длится тысячелетия, - говорит Рик Колвелл (Rick Colwell), микробиолог из Университета Орегона (Oregon State University). - Течет крайне неторопливо — словно в замедленном кино. Их ничего особенно не беспокоит. Разве что землетрясения или тектонические сдвиги.

Ученые объясняет, что люди ориентированы на куда более быстрые процессы, основанные, к примеру, на смене дня и ночи. Темпы «зомби» - геологические.

Колония бактерий, производящих метан: их достали с глубины 5 километров.

О существовании живого подземного мира ученые узнали пробурив глубокие скважины. Бурили почти 10 лет — и с поверхности и с морского дна. И вот результат — открытие целой экосистемы. Ее загадки еще предстоит раскрыть. Их много.

Ученые хотели бы знать, как распространяется подземная жизнь. Как проникает сквозь скалистые породы. Им непонятно, почему та, что находится под американским континентом ничем не отличается от той, что забралась под африканский.

Подземная жизнь когда-то была единой? Ее разделили глобальные геологические процессы, в результате которых континенты отодвинулись друг от друга? Или подземные сообщества каким-то образом мигрируют?

Может быть, жизнь на Земле вообще зародилась в недрах, а потом поднялась на поверхность — к Солнцу? Или она, наоборот, когда-то и зачем-то опустилась?

Хотелось бы уточнить, каким образом размножаются подземные сообщества. Или, однажды появившись, они остаются неизменными миллионы лет?

И самое главное. Жизнь нашлась в не самом подходящем для нее месте. А это внушает надежду: вдруг какие-нибудь организмы спрятались подобным образом и на других планетах. Например, на Марсе? Увы, ответ на это вопрос можно получить, лишь добравшись туда. Еще и скважины бурить придется...

Раньше, чем через 50 лет вряд ли что узнаем. Но шансы на то, что наши земные микробы не одиноки во Вселенной, чуть подросли.