«Я подсказывал «магам» ответы за деньги»: экс-редактор шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что творится за кадром проекта

Популярность мистических проектов на ТВ зашкаливает: осенью стартовал очередной, уже 19-й сезон шоу «Битва экстрасенсов». Финал по обычаю подведут аккурат к Новому году - сезону ожидания сказочных чудес. О том, как на самом деле делаются мистические шоу, снял свой документальный фильм видеоблогер и разоблачитель экстрасенсов Михаил Лидин. «Комсомолка» поговорила с ним, а также с бывшим редактором этого телепроекта Олегом Лоскутовым. Они рассказали, как у его участников появляются паранормальные способности.

«Связь с умершим мужем через половник»

Итак, кто на этот раз борется за звание сильнейшего экстрасенса страны? Как сообщает сайт проекта, его участников выбрали из 200 колдунов и ведьм. Фаворитом считается 28-летний Тимофей Руденко. Харизматичный парень из Новосибирска уверяет, что болен шизофренией, которая и открыла в нем уникальный дар «яснослышания».

- Тимофей феерически выступил на первых испытаниях - например, передал телеведущей Дане Борисовой привет с того света от ее умершего продюсера Тимы Брика, - говорит Михаил Лидин. - В СМИ сообщалось, что Дана пришла на программу за 250 тысяч рублей и, можно предположить, была готова отработать гонорар, участвуя в спектакле. Тимофей не новичок на сцене: он когда-то выступал за команду сибирской КВН-лиги, участвовал в Comedy Club. Но в 2017 году из юмористов подался в экстрасенсы. Как только вышел первый эфир с его участием, Тимофей на своих страницах в соцсетях объявил платный прием. Я позвонил по указанному телефону - оказалось, визит к экстрасенсу стоит 20 тыс. руб. Думаю, дальше ценник за приемы будет только расти.

Популярность мистических проектов на ТВ зашкаливает.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Очень многие участники из «Битвы экстрасенсов» имели в прошлом актерский опыт. Например, это ныне популярные экстрасенсы Галина Багирова (актриса кино), Александр Шепс (снимался в массовках), Мэрилин Керро (снималась в рекламе), Софья Егорова (училась в ГИТИСе). Есть актеры и в новом сезоне, например Варвара Панина. На проекте утверждает, что она экстрасенс нового времени и изучала магию по интернету.

- На сайте белорусского кастинг-центра Варвара значится как актриса, - отмечает Лидин. - Другой экстрасенс, Светлана Назарова, в рекламе проекта представлена так: «Тетя Света общается со своим умершим мужем, поддерживая связь через половник». На казанском телевидении она вела передачу для дачников. Недавно рассказывала, как собирать урожай, а сегодня пользуется «магией земли» - на проекте ест перед камерой землю с кладбища (см. «Полет фантазии»).

Еще один участник проекта - Юлий Котов - «общается с духами с помощью звуковых вибраций».

- Вообще-то он несостоявшийся рок-певец, некоторое время пел в опере, - рассказывает о прошлом мага Михаил Лидин. - Окончил ГИТИС. Участвовал в телепроекте «Большая опера» на канале «Культура», но дальше отборочного тура не прошел... Сейчас ведет платные приемы и курсы по «открытию чакр»... Среди участников есть и «мертворожденная ведьма» - уверяет, что родилась мертвой, но ее оживили...

Михаил Лидин (на фото) приглашал «колдунов» и «магов», предлагая за деньги пройти испытания в условиях контролируемого эксперимента. Например, угадать карту. Согласились немногие, испытания не прошел ни один. Личный архив

«Сначала придумываем легенду»

- На шоу берут людей из телевизора, тех, кто уже умеет работать с микрофоном, голосом, мимикой, - рассказал «КП» бывший редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов. - Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду. Скажем, сидит человек напротив меня. Спрашиваю: «Как вы стали экстрасенсом?» - «У меня заболел живот, и я сам себе помог. Понял, что могу лечить». Я говорю: «Надо придумать красивую историю. Например: «Была ночь, я за рулем, и вдруг бах - авария. Была клиническая смерть, а когда очнулся, понял, что я слышу и вижу». Почитайте истории экстрасенсов - у всех две или три клинические смерти, у всех в роду бабки-прабабки колдуньи... Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа.

- Каждый экстрасенс на стадии кастинга должен поразить некой изюминкой, фишкой. Кто-то бьет в бубен, кто-то гадает каким-то новым неизведанным способом, - добавляет Михаил Лидин. - Ну и конечно, нужно уметь себя подать. Кого любит камера, тот имеет больше шансов на жизнь в эфире.

Еще одна участница «Битвы» Светлана Назарова - домохозяйка. Утверждает, что общается со своим умершим мужем, поддерживая связь через половник. В трудных ситуациях ест кладбищенскую землю. Кажется, комментарии излишни... Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

Печенье в помощь

- Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным - никто ничего не сможет угадать, - рассказывает Олег Лоскутов. - Я, например, готовил испытание по разбившемуся в «Шереметьево» самолету. Реальная история. Выжили две стюардессы. Я нашел одну из них в Тверской области. Уговорил, чтобы она приехала и стала ведущей этого испытания. Привозим с завязанными глазами экстрасенса в лес. Ну что можно «увидеть» в лесу, что здесь могло произойти? Ну зверь кучу навалил, грибник срезал гриб... Экстрасенс Наталья Воротникова прошагала километра три-четыре по лесу и вдруг остановилась как вкопанная: «Вот здесь это случилось! Да, здесь упала какая-то машина!» Стюардесса, которая вела испытание, ахнула, все в шоке. «А вы - женщина, которая выжила!» - морально добивает стюардессу экстрасенс. Красивая картинка. Все в изумлении. Но весь секрет - в подготовке. Я заранее завел новый ящик электронной почты, куда посылал всю информацию об авиакатастрофе. Руководители «магического центра», где работала Воротникова, изучили фактуру, и на съемку она приехала абсолютно подготовленной.

Сливая информацию, я ставил условие: пользоваться ею надо дозированно, говорить завуалированно, а не в лоб. Например, когда угадывали, кто за ширмой (а там был двойник Аллы Пугачевой), надо было отвечать, что это «творческий человек, со сложной судьбой, огненные волосы», но не называть Пугачеву. Если человек выкладывает сразу все, что узнал накануне от редактора, это подозрительно. И потому маги не сразу рассказывают полученную информацию, а отыгрывают актерски, чтобы держать интригу. Помню, одна участница специально набила рот печеньем и в какой-то момент вызвала рвотный рефлекс - чтобы показать, как ей тяжело, что ее рвет...

В основу испытаний часто берут трагические истории из жизни: был убит человек, случилось несчастье, и родные на программе от экстрасенсов хотят узнать правду. Само собой, никакой правды они не узнают, потому что такой задачи нет. Задача - сделать эффектный эфир.

Тимофей Руденко. Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

Порой случались нелепицы. Помню, один экстрасенс зашел в квартиру Наташи Королевой (надо было понять, чья это квартира), сел на диван и запел «Черные тюльпаны» - название песни перепутал. Или когда за ширмой была Катя Лель, экстрасенс Никитенко взяла и брякнула: «У меня в голове вертится «пуси-муси»... Продюсеры обалдели, тут же за кадром побежали к ее мобильному, открыли - а там висела эсэмэска: «За ширмой Катя Лель». То есть кто-то слил. Продюсеры не стали отменять съемку, решили не топить рейтингового экстрасенса.

Однажды продюсеры догадались, что сведения слил я. Было испытание: держа в руках пудреницу, экстрасенс Максим Воротников стал рассказывать все прошлое хозяйки пудреницы - что она хотела покончить жизнь самоубийством, выпила уксус, ее спасли, теперь живет с выводящей трубкой... После возгласов удивления ведущий попросил: а теперь отдайте пудреницу хозяйке, одной из шести стоящих рядом женщин. И Максим... отдает не той. Все поняли, что дело нечисто. А я ему заранее сказал: «Показывай на восточную женщину с черными волосами». Он ошибся, показал не на ту. Продюсер заподозрил меня, и меня отодвинули от съемок. И Максим не победил.

Григорий Кузнецов. Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

Гонорар за победу

- Олег, говорят, за участие и победу в «Битве экстрасенсов» нужно заплатить. Недавно в СМИ один участник озвучил сумму - 450 тысяч рублей за выход в финал...

- В мой период работы каких-то утвержденнных расценок не было. Но нам, редакторам, за слив информации платили руководители «магических центров», которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч. В четвертом сезоне у меня было 30 тысяч за каждое испытание, но зато за выход их ставленника в финал давали уже 300 тысяч рублей. Позже мне рассказывал один редактор, что в 2011 году был уже назначенный ценник: якобы берут 2000 долларов за успешное прохождение испытания, пару-тройку сотен тысяч рублей - за попадание в финал. Сейчас, скорее всего, ценники еще выше. А тогда выходило, что 600 - 700 тысяч рублей центр тратил на то, чтобы его экстрасенс вышел в финал. Это не очень большая сумма, ведь за один прием экстрасенс-финалист отбивал 170 тысяч рублей.

Ко мне лично обратился директор «магического центра», в котором работала экстрасенс Наталья Воротникова. Меня попросили посодействовать, чтобы она лучше смотрелась в проекте. Мне давали конверты с деньгами, и я, что называется, увяз. Воротникова стала победительницей, руководство ее центра устроило банкет для всей нашей группы. На нем я сказал, что хотел бы съездить в отпуск. Мне протянули конверт - мол, на отдых тут хватит. Там была приличная сумма. Знаю, что и другие сотрудники проекта подсказывали участникам. В третьем сезоне одна из редакторов уехала домой на новенькой машине.

Манана Маршунова. Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

Сделанные чудеса

- Кто становится победителем «Битвы экстрасенсов»?

- Думаю, сейчас все заранее более-менее расписано, кому какое место, и победитель известен заранее, - говорит Михаил Лидин. - Еще до официального выхода 17-го сезона прошла информация от анонимного источника о том, какие места как распределятся. Я тогда сохранил эту информацию и по итогу сезона сверил: все сошлось. Победителем стал Свами Даши. Другие места тоже были верно предсказаны. Видимо, какой-то человек получил доступ к инсайдерской информации и выложил ее в интернет. Вполне допускаю, что первое место в подобных телешоу покупается. Думаю, это несколько десятков миллионов рублей, поскольку потом они быстро отбиваются победителем.

- Участник «Битвы экстрасенсов» бывший таможенник Александр Литвин всем на приеме говорит одно и то же - что нужно испечь хлеб и в определенный день надеть одежду определенного цвета. За одни и те же рекомендации он берет 30 тысяч рублей за полчаса, - рассказывает Олег Лоскутов. - Или экстрасенс Аза Петренко. Она советует женщине, которая хочет забеременеть: «Купи на рынке два килограмма клубники и принеси мне - заговорю, съешь и забеременеешь». Когда женщина вернулась с претензией, мол, не забеременела, экстрасенс ответила: «Значит, на рынке вам продали не два кило, а меньше, и заговор не сработал». У еще одной «звезды» «Битвы» - мужчина купил свечку за... 700 тысяч! Потом сам удивлялся, как так получилось.

И я на этом кормился даже после ухода из проекта «Битва экстрасенсов», десять лет работал менеджером по рекламе в одной из «мистических компаний» - той самой, которой помог с победой их экстрасенса. Теперь я негативно отношусь к пропаганде экстрасенсов. В эти центры приходят больные люди, которые говорят: «Не хожу в больницу, потому что не верю врачам, а экстрасенсам верю». Это реально страшно! Все эти лавочки надо закрывать. А в шоу «Битва экстрасенсов» пояснять, что все это художественный вымысел.

Арсений и Владимир Никара. Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Понимали, что создаем монстров»

- Все началось с того, что в 2007 году в нашем кабинете телередакторов появился диск под названием «Битва экстрасенсов», английская версия с русскими субтитрами, - вспоминает Олег Лоскутов. - Начальники сказали, что мы должны сделать нечто подобное. В первый сезон набор был сложный. Я обзванивал по объявлениям всяких колдунов и чародеев. Не все соглашались. Сейчас никого зазывать не надо - все уже понимают, что это шанс стать популярным.

Никто не ожидал такой популярности от этого проекта. У английской версии вышло две серии, и все, интерес пропал. У нас интерес нарастал как снежный ком! И в один момент продюсер, когда мы сидели в редакторской, произнесла фразу, которая мне запомнилась: «Гореть нам всем в аду за эту программу». Мы понимали, что создаем монстров. Люди, которым мы силами телевидения «дали» сверхспособности, в реальности не имеют даже психологического образования. И при этом они устраивают сеансы и тренинги, которые могут нанести вред психике.

Виталий Борцов. Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

Учился читать по надписям на надгробиях

В 19-м сезоне «Битвы экстрасенсов» сражалась масса чудаков. Похоже редакторы потрудились на славу, придумывая им биографии. Вот несколько штрихов к портретам участников.

Тимофей Руденко: управляет своей шизофренией. Работает на кладбище, оформляет могилы и утверждает, что мистическое место помогает ему раскрывать дар. На проекте он «погружается» в болезнь.

Григорий Кузнецов: уверяет, что получил дар благодаря матери, которая занималась раскопками исторических артефактов. Будучи мальчиком, он якобы часто играл с различными находками и однажды увидел духов умерших людей.

Манана Маршунова: работает с клубком, благодаря которому «читает мысли» людей, разматывающих нить.

Арсений и Владимир Никара: братья-близнецы работают втроем с «нерожденным братом», который остался с ними в виде духа.

Виталий Борцов: сын учителя физики в 5 лет пережил клиническую смерть от удара током и опыт выхода из тела, после чего полюбил гулять на кладбище, обучаясь читать по надписям на надгробиях. Называет себя «военным экстрасенсом», поскольку служил в профессиональной армии.