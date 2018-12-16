Тайны звезд от промоутеров: Артисты просят нас устраивать фальшивые аншлаги

Российские звезды часто жалуются на проделки концертных промоутеров: то тут обманули, то там обокрали. А что же думают об артистах сами организаторы гастролей? Тайны звезд от промоутеров - в нашем материале.

Певцы - как картошка

- Для любого промоутера продажа концерта - лотерея. Правда, сейчас мы рискуем не так сильно, - рассказывает промоутер Владимир (имя изменено). - Раньше звезды требовали предоплату за выступление еще до начала продаж билетов. Теперь нам дается пробный месяц: за это время мы проводим рекламную кампанию и выпускаем в продажу билеты. Если сборы хорошие, выплачиваем артисту 50 процентов от его гонорара и работаем дальше. Если нет, то, извините, отмена. Как бы цинично это ни звучало, для нас знаменитости - продукт, который надо продать. Купил картошку за 50 рублей, продал за 100.

Сейчас на концерты, судя по исследованиям, идет публика 25 - 40 лет. Им интересен, к примеру, Леня Агутин, но безразлична группа «Комбинация» и другие ветераны сцены, не записывающие новых песен. Я не спорю, у Татьяны Овсиенко есть концерты, но мало - примерно 20 - 30 в год по цене от 150 - 200 тысяч рублей за выступление.

Кто в «ВИА Гре» самый дорогой

Смешная ситуация происходит с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Из старого состава эротичного трио сейчас гастролируют Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Надежда Мейхер-Грановская.

А дальше самое забавное. Новая «ВИА Гра» стоит 30 тысяч евро (более 2 млн. рублей). Брежнева просит 70 тысяч евро (более 5 млн. рублей), Джанабаева - 500 тысяч рублей, Грановская - всего 200 тысяч. При этом у всех практически один и тот же репертуар! Кроме сольных хитов Брежневой.

Грановская в итоге среди них наиболее востребована: гонорар-то ниже!

- Аншлаги собирают сейчас только большие артисты, - продолжает наш эксперт. - Мало кто хочет сидеть на галерке, поэтому средний класс берет билеты по 5 тысяч рублей.

Кого любят сегодня? Элджея, Киркорова. Филипп умеет разговаривать со зрителями и, что самое важное, с разными поколениями. Новые песни Киркорова «Цвет настроения синий» и «Ибица» поют даже школьники. Поэтому в мире промоутеров главная интрига - как подобраться поближе к Филиппу. Да, у него непростой характер и сложный технический райдер (порой невыполнимый в городах с маленькими залами), но на нем можно хорошо заработать.

Элджей, в свою очередь, № 1 в молодежном сегменте. Ему не надо петь дифирамбы. Он профессионал.

Приятно работать и с Бастой. Знаете, почему Баста собирает аншлаги покруче, чем у Тимати? Баста - простой парень с окраин, голос улиц, а Тимати весь из себя - ходит с двухметровыми охранниками, открыл кучу бизнес-проектов, дав им свое имя. Хотя и талантливый, безусловно. Но люди, я заметил, все-таки к Васе (Басте) тянутся. Да, у него наверняка тоже есть дорогая тачка, но он не хвастается. И правильно делает.

Нетребко выгоднее быть одинокой

- Иногда артисты проводят концерты своими силами и, как правило, продают билеты в партер за баснословные деньги. Поэтому ВИП-места традиционно не раскупаются.

Богатые люди готовы платить по 80, 100 тысяч рублей за партер только на концерте Анны Нетребко. Я вас уверяю: если сейчас объявить выступление Нетребко, в партере будет аншлаг даже при стоимости билетов в 250 - 300 тысяч рублей. Если бы Нетребко не афишировала свою личную жизнь, не пела бы с мужем, на нее можно было продать билет и за 500 тысяч. Я давно заметил, что народ любит одиноких артистов. Почему на покойную Елену Васильевну Образцову всегда был лом? Потому что она позиционировала себя как одинокая сильная женщина, хотя на самом деле не была обделена вниманием мужчин.

Так что, считаю, Нетребко проиграла, показав семью.

Недавно Нетребко и многие пользователи соцсетей возмутились дорогими билетами на ее концерт в Москве. Мы в этом вопросе люди циничные. Уважаемые артисты, вам заплатили зарплату за концерт, а все остальное - это наши накладные расходы! Имеем право продавать билеты за сколько хотим. Бизнес!

На Нетребко билеты в партер будут покупать за любые деньги. Личный архив

«Популярность завозится автобусами»

- Собрать сольник в Москве - задача не из легких, - считает наш эксперт. - Сейчас на концерты молодых артистов реализация билетов максимум 35 процентов. Но мы знаем, как изобразить аншлаг. Привозим зрителей на автобусах из Тулы, Твери, Тамбова, из Саратова. Это наш сговор с региональными турфирмами. Мы им пригоняем автобусы, даем по 2500 рублей за каждого зрителя, и они готовят трехдневный тур в Москву «По местам Пушкина» (условно), где гвоздем программы будет посещение концерта. Если надо собрать 6-тысячный зал, это обойдется артисту в 15 миллионов рублей. Кумиры молодежи, зарабатывающие на корпоративах по 50 тысяч евро, могут себе это позволить ради имиджа.

Маленький секрет: если билеты продаются плохо, артист говорит, что болен. Так, недавно один знаменитый певец отменил концерт, ссылаясь на операцию, на которую полетел в один из городов на юге России. Ага, кто поверит, что состоятельный человек ляжет в скромную региональную больницу, когда его могут на высшем уровне обследовать и прооперировать в Москве или за границей!

Сила чебурека

У промоутеров есть и другие заботы - найти подход к каждому артисту.

- Думаю, все организаторы, которые проводят концерты Валерии, знают, как общаться с ее мужем Иосифом Пригожиным, - поделился с «КП» еще один промоутер, Вячеслав (имя изменено). - Когда они приезжают в город, Иосифу не нравится ничего: машина, которую им подают, свет, звук в зале... Мы не обижаемся, понимаем, что он просто голодный. Ведем его в буфет (пока жена репетирует), тайком от певицы кормим чебуреками и беляшами. И все: продюсер добрый, ему все нравится. А потом, когда для него приносят в лоточках диетическое питание, разработанное его женой, Иосиф уплетает и его за обе щеки со словами: «Боже, как полезна диетическая еда!»

А для Киркорова у нас всегда припасен ящик колы. Плюс артист обожает любой фастфуд, купленный на заправке или в закусочной. Еще он настоящий киноман, следит за новинками. Поэтому, если в туре случается свободный день, мы ведем Филиппа в кинотеатр.

Довольно капризная дива Маша Распутина. У нас всегда наготове пачка салфеток, потому что в любой момент певица может попросить протереть микрофон антибактериальной жидкостью. Она объясняет это тем, что боится подцепить какую-нибудь заразу от коллег. Еще она просит, чтобы на сборных концертах ее музыка была немного громче, чем у других певцов.

Но главная напасть, с которой нам приходится бороться, - опоздания артистов. В туре между городами передвигаемся на поездах. Есть станции, где стоянка поезда всего две минуты. Если артист проспал или опаздывает на поезд по другой причине, я просто срываю стоп-кран, когда поезд трогается. Проще заплатить штраф в пару тысяч рублей, чем отменить концерт в Красноярске, попадая на 5 миллионов рублей, как это у меня было с покойным Иосифом Кобзоном...

ПРИЧУДЫ

Каприз по имени Наргиз

- Перед каждым концертом Наргиз нам приходится запасаться валерьянкой. Переносить ее капризы непросто, - делится с «КП» звездный промоутер. - У Наргиз в райдере значится бутылка виски. Артистка любит перед концертом подзарядиться. И организаторы уже знают, что надо заранее припасти еще пару бутылок «зелья» из ближайшего супермаркета, иначе певица поедет в отель и опустошит дорогой мини-бар, который потом придется оплачивать промоутерам.

Наргиз однажды поняла, что востребована, и это вскружило ей голову. Порой мы прилетаем в город всего на пару часов, после концерта сразу уезжаем, но певица требует, чтобы ей все равно сняли номер в отеле. Дескать, ее собакам нельзя находиться на концерте: там слишком громко, оглохнут... Оставляем собак в гостинице. А номер, между прочим, стоит почти 30 тысяч рублей в сутки!

Наргиз доставляет организаторам концертов немало хлопот курением и своими собачками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно Наргиз заявила, что на гастролях не может находиться в машине сидя - только лежа. Поэтому даже на концерт в Подольске мы были вынуждены пригнать для певицы микроавтобус, сделать там кровать, купить матрас, подушки, постельное белье.

Еще одна беда: артистка курит в гостиничных номерах. Поэтому мы сразу в смету расходов закладываем штрафы. Плюс у ее двух собачек должна быть отдельная комната, чтобы они не дышали пылью.

Тяжело приходится и с Егором Кридом. Он не любит фотографироваться после концерта, а зрителей это обижает. Анекдотический случай произошел с моим коллегой. У Крида в райдере особые требования к охране: сопровождать его должен двухметровый хлопец с определенной шириной плеч (точную цифру сейчас не вспомню, но она тоже прописана в договоре). Охранника с заданными параметрами мой товарищ не нашел, но ловко выкрутился. Нанял стриптизера. Крид даже не догадался, какой «профессионал» стережет его покой.

Понятно, что талантливым людям можно простить многое, но почему-то Алла Пугачева в пик своей гастрольной деятельности максимум, что могла попросить, - миску домашних пельменей.