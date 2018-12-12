Старость за рулем - в радость

Реформа автогражданки продолжается, покоя тут не ждите, вот «подвезли» очередную порцию изменений. Недавно Центробанк предложил новые предельные размеры ставок и коэффициентов тарифов по ОСАГО. Главное в том, что цена полиса должна зависеть от возраста и стажа водителя. Страховщики утверждают, что малоопытные опаснее на дорогах. Стоимость разнится и сейчас, коэффициент повышается для тех, кто моложе 21 года, и для водителей со стажем менее 3 лет. А хотят сделать так, что возрастным и опытным водителям страховка обойдется еще дешевле, молодым и начинающим - еще дороже, для этого введут целых 58 «ступеней». Якобы сейчас происходит уравниловка и ездящие хорошо платят за тех, кто ездит плохо.

А новый тариф будет справедливее, потому что он точнее соответствует способностям каждого водителя. Действующего сейчас коэффициента «бонус-малус» (КБМ) за безаварийную езду им, видимо, мало. Потому что он позволяет давать большую скидку, но не дает сильно поднимать цену.

В реальности страховые компании постепенно делают полисы более индивидуальными, чтобы потом вовсе перейти к свободным тарифам, то есть просить по возможности больше с каждого водителя. Пока новшества не приняты, но ждать осталось недолго.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полисы будут дорожать

В России заработало «Бюро страховых историй», в нем хранится вся история клиента страховой компании за последние три года. И это касается как ОСАГО и дополнительного страхования гражданской ответственности, когда вы хотите увеличить размер выплаты пострадавшему, так и добровольного страхования КАСКО. База данных богатая, она охватывает более 95 процентов договоров страхования, потому что бюро работает под эгидой Российского союза страховщиков.

Если вы ездите безаварийно и за выплатами обращаетесь редко, то вас пусть эта новая база данных не пугает. Но если за вас часто приходится платить страховщикам, то и они не останутся в долгу. Узнают о вашей страховой истории и выкатят такой повышающий коэффициент при покупке полиса КАСКО, что мало не покажется.