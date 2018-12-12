Наряды на Новый год 2019: Хрюша не оценит рюши

Чтобы нигде не давило

Что касается силуэта, то тут, выбирая наряды на Новый год 2019, стоит в первую очередь ориентироваться на фигуру. Но, к счастью, сейчас очень актуальны платья оверсайз - то есть безразмерные или как бы на размер больше. Поверьте, самое то для Нового года! Сидеть за столом в таком сплошное удовольствие. Ешь, пьешь - и нигде не давит. Или пиджак побольше, свободный и красивый. А если кто-то спросит, почему не обтягивающий наряд, объясняете со снисходительным видом: мол, дружок, мода нынче такая!

Не стоит зацикливаться на платьях. Брючные костюмы и комбинезоны, плиссированные юбки с принтами тоже подойдут. Если соответствуют трендам: металл, пайетки, блеск и шик.

Модель Ирина Шейк прекрасна в легком и воздушном леопарде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оставьте одно плечико голым - асимметрия тоже в моде. И мужчины оценят. Но если у вас асимметричный топ или блузка из блестящей ткани, то низ должен быть лаконичным: шелковая юбка, черные брюки.

Бахрома во всех видах тоже очень актуальна, как и вообще образы Дикого Запада. То есть запросто можно встречать Новый год, например, в джинсах со стильной рубашкой и жилеткой с бахромой.

Металл в образе

Если уж непременно хочется угодить Хрюше, выбирайте платье золотого цвета. Тоже ведь желтый. Чем сильнее платье будет блестеть и переливаться - тем лучше. Вообще подойдут любые яркие и даже ультраяркие наряды металлических оттенков: хоть серебряные, хоть бронзовые. Есть такие в гардеробе? Отлично!

Блестящий наряд Глюк'оZы тоже пример для подражания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но и сторонницам классики можно легко передать привет Свинке и при этом не разориться на обновках. Вполне подойдет маленькое черное платье, которое по законам жанра априори должно быть у каждой женщины. Просто надо выбрать к нему яркое, стильное украшение с бисером (будет перед кем его метать), пайетками, стеклярусом и даже перьями. Как вариант, акцент можно сделать на туфлях из металлизированной кожи. Выбрать все такие переливающиеся, яркие, можно в стразах...

Наверняка Свинке понравится леопардовый или змеиный наряд - живых хищников она не очень жалует, но в виде шкурки очень даже. Причем наряд выбирать необязательно в естественных цветах: можно что-то нестандартное, например, если уж леопард или питон, то красно-черный. Такие принты смотрятся очень интересно и празднично.

Платья в бельевом стиле тоже прекрасный вариант для новогодней ночи.

Макияж: ярче некуда

Новый год - это праздник, когда можно порадовать себя любимую макияжем предельной яркости. Не забывать про глиттеры (декоративные блестки), хайлайтеры (средство для придания лицу объема, оно тоже блестит). Перламутровые тени? Легко. Макияж смоки айс и крупные стрелки - то что надо. Отрывайтесь.

Новый год - это праздник, когда можно порадовать себя любимую макияжем предельной яркости. Фотобанк Лори

Что касается маникюра, то лак опять-таки выбирайте с металлическим содержанием. Можно яркие, можно сдержанные классические цвета, и глянцевые, и матовые.

Укладка на ваш вкус: локоны, выпрямленные волосы, красивый хвост, косички - главное, чтобы прическа соответствовала наряду и образу.

СИЛЬНЫЙ ХОД

А у вас весь мужчина в клеточку

Сыновья, мужья и папы, как правило, не сильно заморачиваются с нарядами. За что их и уважаем. Но если что, намекаем: им для встречи Нового года подойдут коричневые цвета всех оттенков, классический черный и темно-бордовый. А еще очень модна клетка в любых вариантах. Тем более что спокойную гамму костюма стилисты советуют разбить чем-нибудь ярким и веселым.

Очень модна клетка в любых вариантах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТОП!

Вот этого точно не надо

Нарядов с цветочным принтом. Уже совсем неактуальны.

Рюши, кружево и оборки - особенно если их много. Но если не мыслите себя без рюшей, то чуть-чуть можно. Как дополнительный элемент, не основной. Используйте, например, принцип асимметрии. С одной стороны рукав с рюшами, с другой - обычный, лаконичный, без украшений.

Никаких длинных ногтей. Это безвкусица. Так же как чересчур разукрашенные ногти. Не надо стразиков и узорчатых излишеств. Максимум один пальчик можно покрасить под леопарда. Учитывая современные тенденции, яркого и кричащего достаточно и в одежде.

Если идете на вечеринку со своей половинкой, не стоит одеваться, как говорится, в одной цветовой гамме. Наряды в стиле белый верх, темный низ в паре смотрятся странно. А вот одеться в одном стиле, и чтобы образ партнера поддерживался каким-то элементом вашего гардероба - это здорово. Скажем, у него клетчатый галстук, у нее юбка в такую же клетку. Или кармашек на юбке.

Все оценят!