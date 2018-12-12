Новинки декабря: Из страны победившего чучхе - на студенческую картошку

Дэниэл Тюдор, Джеймс Пирсон «Северная Корея изнутри»

Издательство «Эксмо»

Дэниэл Тюдор, Джеймс Пирсон «Северная Корея изнутри»

Сравнительно небольшая по объему, но очень информативная книга о том, чем живет самая закрытая страна мира. Многие представляют ее как концлагерь или оруэлловскую антиутопию, но люди там действительно пытаются радоваться жизни. Смотрят южнокорейские сериалы на флешках. Носят джинсы (черные - потому что их легче выдать за обычные штаны; синие запрещены категорически как элемент буржуазного образа жизни. Заодно, кстати, женщинам запрещено красить волосы). Иногда подделывают одежду известных марок, которую потом носит пхеньянская золотая молодежь (северокорейские подделки - отличного качества, и местные Prada или Louis Vuitton почти не уступают оригиналам). Сидят в интернете (правда, это интернет, строго контролируемый государством - заходить можно только на местные, тщательно контролируемые сайты)… С приходом к власти Ким Чен Ына страна стала менять экономический курс - там поощряется частное предпринимательство, а люди на предприятиях стали зарабатывать по 30, 50, а то и по 100 долларов в месяц (довольно много, если учесть, что при его отце они зарабатывали один символический доллар). Но к чему все это приведет, покажет только время.

Алексей Варламов «Душа моя Павел»

Издательство АСТ, редакция Елены Шубиной

Алексей Варламов «Душа моя Павел»

Прекрасный писатель (он заодно ректор Литературного института и автор множества биографий, изданных в серии ЖЗЛ, от «Василия Шукшина» до «Григория Распутина», от «Михаила Пришвина» до «Михаила Булгакова») написал книгу о самом начале 80-х - том времени, когда сам был студентом. И герои его - студенты. Павел, парнишка из закрытого военного городка, наивный как младенец, искренне верящий в советские идеалы, каким-то чудом поступает на филологический факультет МГУ - и вместо учебы немедленно отправляется на картошку. Где в грязи и слякоти знакомится с куда более циничными и диссидентски настроенными ребятами. Где впервые влюбляется в девушку и где проходит своего рода инициацию, из не приспособленного к жизни прыщавого рохли становясь человеком.

Владимир Вишневский «Все больше людей нашу тайну хранит»

Издательство АСТ

Владимир Вишневский «Все больше людей нашу тайну хранит»

Вишневский в России - больше, чем поэт. Казалось бы, пишет человек небольшие стихи, а иногда и совсем небольшие - одностишия. А афоризмов у него на сто «Золотых телят». Кто не помнит бессмертное: «О, как внезапно кончился диван!..»? Или вот это: «Ты мне роди, а я перезвоню!..», или: «Идут года, мне все еще за тридцать...»?

И всегда многоточие. Для усиления то ли комического, то ли философского эффекта. Многоточие, которое поэт превратил в литературный прием. «…Чтоб капучино иметь в кровать, умей, мужчина, мечту сбывать!..» Слова нанизаны на многоточия, словно бусы на ниточку. Как новогодние гирлянды, они украшают наши праздники и будни уже несколько десятков лет.

Словом, всем, кто стремится обновить и пополнить свой несессер крылатых выражений, обязательно нужно приобрести эту краткую энциклопедию жизни. На обложке книга аттестована как «Эффективный цитатник для разнополых». Это, наверное, потому, что большинство «цитат» описывают любовные отношения мужчин и женщин.

«Храни мне вредность - так уже привычней…»

«Желанная моя, скорей бы утро!..»

«…А мистика есть логика небес…» - это уже не про любовь, но как точно сказано.

Дмитрий Шпаро «1000 километров до рассвета»

Издательство «Паулсен»

Дмитрий Шпаро «1000 километров до рассвета»

Легендарный путешественник написал новую книгу. Обычно дети пишут о знаменитых отцах. И тут было бы о чем написать! Дмитрий Шпаро - лауреат Книги рекордов Гиннесса, руководитель многих экстремальных экспедиций, в том числе и той, что впервые достигла Северного полюса на лыжах. Хоть книгу пиши, хоть фильм снимай. Такая жизнь - на любой вид искусства! Но здесь иной случай: отец написал о сыне - не менее легендарном, чем он сам. Матвей Шпаро - тоже знаменитый русский путешественник, альпинист, полярник. И тоже имеет личную запись в Книге Гиннесса. Даже две! Вот о второй и рассказывает книга отца.

«1000 километров до рассвета» - это документальная повесть о подвиге, который до сих пор никто не смог повторить. 10 лет назад Матвей Шпаро вместе с напарником Борисом Смолиным прошел на лыжах в кромешной тьме полярной ночи от материка до Северного полюса. Каждый тянул за собой пару саней весом 140 кило. Ледяной ветер, торосы, мороз почти 50 градусов. Прогулка не из приятных. Но только россиянам она оказалась по плечу!

Дмитрий Шпаро принимал в этом путешествии непосредственное участие. Нет, он не шел на лыжах. Но на нем лежала не менее сложная задача - координация движения группы. И он был свидетелем не только героических моментов, но и изнанки подвига: конфликтов и ошибок, которых не избежать в любом большом деле - особенно если люди делают что-то впервые в истории. Но это делает рассказ еще более ценным, потому что становится понятно, что человек способен преодолеть любые испытания. Особенно если это русский путешественник!

Евгений САЗОНОВ.

Борис Панкин «По обе стороны медали»

Издательский дом «ПоРог»

Борис Панкин «По обе стороны медали»

Корифей отечественной журналистики, бывший главный редактор «Комсомольской правды», посол в Швеции, Чехословакии и Великобритании, министр иностранных дел СССР выпустил сборник эссе - посвященных как политическим вопросам (например, событиям на Украине или сегодняшним отношениям России с Западом), так и воспоминаниям о встречах с легендами СССР. Он был знаком с Галиной Улановой (много общавшейся, как известно, с журналистами нашей газеты), дружил с Чингизом Айтматовым, лично знал и Хрущева, и Брежнева… И обо всем этом рассказывает очень живо.

Подготовили Николай ГЕРАСИМОВ и Дарья ТЕРНОВСКАЯ.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Тимур БЕКМАМБЕТОВ, режиссер и продюсер:

«Мать» - это очень круто!

- Не могу сказать, что много читаю беллетристику, - слишком много приходится читать сценариев, иногда по несколько в неделю. И классику перечитывать из-за занятости удается нечасто. Но вот недавно перечитал «Мать» Горького, и мне очень понравилось. Очень современная история. Очень крутая!

Тимур Бекмамбетов.Фото: Иван МАКЕЕВ

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