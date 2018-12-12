Оговор - не приговор

Коренной перелом наметился в расследовании громкого уголовного дела об убийстве Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора крупнейшего Уфимского оборонного завода. Заказчиком этого убийства следствие изначально назвало непосредственного начальника Яшина, коммерческого директора Сергея Евстафьева. Однако адвокату Роману Петрову удалось получить документальные доказательства, способные перевернуть главную версию.

- Вот схемы геолокации, я уже передал их следователям, - говорит Роман Петров. - Они подтверждают, что еще в ноябре 2017…

- Подождите, - останавливаю я. - Давайте обо всем по порядку.

ВМЕСТО УВОЛЬНЕНИЯ

57-летнего Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного объединения, убили 20 июля на подземной парковке его дома в Уфе. Менеджера встретили утром у машины и забили насмерть бейсбольными битами. Тело было найдено под мостом через реку Агидель, благодаря камерам видеонаблюдения преступников удалось вскоре задержать. Это были четверо отморозков, они быстро во всем признались. Казалось бы — закрывай дело. Но главный из этой четверки — приблатненный качок Федор Токарев — неожиданно заявил, что у этого избиения с летальным исходом был заказчик — начальник погибшего Сергей Евстафьев. Как говорят следователи, это уже совсем другая статья.

Коммерческого директора Сергея Евстафьева сразу задержали. Забегая вперед, скажем, что под стражей он находится до сих пор. Его жизнь за последние месяцы вообще здорово изменилась: журналисты наперебой обсуждали «криминальное перераспределение финансовых потоков» объединения, смаковали подробности кровавой расправы, непременно кивая на коммерческого директора как на главного злодея. И это при том, что кроме слов одного из убийц ничто на Сергея Евстафьева не указывало.

Впрочем, если связи между Евстафьевым и Токаревым нет, то зато она была между Токаревым и Ахмаметьевым, начальником отдела снабжения объединения: громила Токарев оказался гражданским мужем дочери Николая Ахмаметьева. Николай Иванович Ахмаметьев теперь уже бывший начальник отдела снабжения завода, а ныне пенсионер, получивший благодаря хлопотам своего шефа Евстафьева очень немаленькую пенсию, т.к. Евстафьев выхлопотал ему через Москву незадолго до всех этих страшных событий звание заслуженного машиностроителя. Ахмаметьев на допросе заявил, что якобы дал телефон зятя Евстафьеву, однако не знает, зачем. Следователи проделали кропотливую работу: проверив телефоны и Токарева, и Евстафьева, они выяснили, что эти люди не звонили друг другу никогда. Они вообще не были знакомы, по крайней мере, не было ни одного свидетельства их контактов.

Тем не менее подозрение в заказном убийстве — это серьезно. По версии, которой до сей поры руководствовались и следователи, и журналисты, выходило, что на предприятии, выпускающем двигатели для истребителей, коммерческий директор Сергей Евстафьев заказал убийство своего зама каким-то недалеким бандитам. И это человек, проработавший здесь 30 лет, сделал вместо того, чтобы просто уволить подчиненного!

- С самого начала на предприятии в это мало кто верил, - говорит Роман Петров. - Я говорил с многими коллегами моего подзащитного, они утверждают, что у Евстафьева и Яшина были хорошие рабочие отношения. В гости друг к другу не ходили, но с праздниками поздравляли. Выяснилось даже, что Яшина буквально за неделю до трагедии приглашали перейти на аналогичный оборонный завод в Самаре с повышением, на должность уже не заместителя, а коммерческого директора. Квартира за счет завода, служебная машина, оклад в три раза выше... Но Яшин отказался. Сказал, что ему комфортно работать в Уфе и он хочет здесь доработать до пенсии.

ВОПРОС НА МИЛЛИОН

Примечательно, что подельники Токарева вообще о заказе на убийство не упоминают. По словам адвоката, они заявили следователям, что случившееся 20 июля - «обычный гоп-стоп». То есть грабеж. Правда, богатую жертву выслеживали заранее, по наводке.

- По всей видимости, бандиты хотели отобрать у Яшина ключи и обчистить квартиру, — рассказывает Роман Петров. - Но Юрий оказал яростное сопротивление - он был очень крепкий мужик. Грабители перестарались и убили его. Портфель и ключи погибшего они все же забрали, и на следующий день после убийства Токарев предлагал еще пойти и обчистить квартиру.

Но зачем убийце оговаривать невинного человека? Самое объяснимое — это попытка выйти на сделку со следствием. Если ты с тремя подельниками убиваешь человека бейсбольной битой, за это можно получить лет двадцать. Но если убийство заказное и ты сдаешь заказчика, тут можно рассчитывать на срок ниже низшего предела, т.е. уже менее 10 лет лишения свободы. Заключил сделку, получил «десятку»а то и меньше, вышел через семь или даже шесть лет по УДО — вся жизнь впереди… Надо только найти, на кого свалить вину.

Разоблачить такой оговор можно только через детали. «Во-сколько вы встречались? Где? Какая погода была? А что по телевизору показывали?» Именно этим путем пошел адвокат Роман Петров.

- Токарев утверждает, что убийство ему заказали в мае этого года, - рассказывает адвокат. - Ахмаметьев тоже говорит, что телефон зятя дал Евстафьеву в те же дни. Значит, раньше они никак не могли пересечься. Но когда мы по крупицам просеивали жизнь Токарева, то выяснили, что раньше он владел автомобилем Subaru Impreza WRX. На авто стояла спутниковая противоугонная система Пандора, и новый владелец позволил проверить архив геолокации. И выяснилось… Вот, смотрите: еще начиная с ноября 2017 года Токарев не раз приезжал к дому Яшина. Да что там, не просто приезжал, он появлялся здесь по несколько раз в день. Стоял, потом уезжал, потом снова приезжал. Он явно следил за Яшиным, и это было еще тогда, когда о существовании Евстафьева Токарев и знать не знал, а значит, никак не мог действовать по его заданию.

- Но чье тогда было задание? - спрашиваю я.

- Вопрос на миллион! - адвокат разводит руками.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Нотариально заверенные данные о геолокации передвижений автомобиля Токарева Роман Петров уже передал следователям — новые улики предстоит оценить в контексте всех собранных доказательств. Кроме того, адвокат направил обращение с изложением новых данных на имя главы следственного комитета генерала юстиции Александра Ивановича Бастрыкина. Вполне возможно, что скоро обвинения с Сергея Евстафьева будут сняты.

Однако вопрос на миллион пока остается без ответа. И все больше вопросов возникает к отцу гражданской жены главного обвиняемого — начальнику отдела снабжения Николаю Ахмаметьеву. А был ли факт передачи номера телефона «крутого» зятя коммерческому директору оборонного предприятия? И не послужила ли версия о заказе убийства ширмой для него самого?

- Через два дня после трагедии Николай Ахмаметьев отпраздновал 65-летие, ему было пора на пенсию, - продолжает Роман Петров. - Тем не менее, когда Евстафьева арестовали, именно Ахмаметьев занял кабинет коммерческого директора. Правда, всего на месяц, потом его все-таки отправили на пенсию. Вообще, надо сказать, Ахмаметьев на пенсию совсем не собирался и не хотел. Он вообще еще очень даже активный. Есть свидетельства, что у него на заводе, среди его подчиненных даже молодая пассия имелась. А дочь его, та самая гражданская жена Токарева, одно время занималась поставкой металлов как частный предприниматель. Это так, информация к размышлению. Разве нельзя предположить, что именно здесь кроются какие-то финансовые потоки, которые привели к противоречиям? Особенно если учесть, что отец — начальник отдела снабжения. Впрочем, все могло быть намного банальнее. Возможно, Токарев просто использовал тестя - получил через него информацию и решил ограбить Яшина. А вся история с заказом убийства, могла быть выдумана ими потом. Но это не отменяет того, что мой подзащитный невиновен. Уверен, что, проверив все обстоятельства, следствие придет к такому же выводу.