2018-12-12T15:06:39+03:00
Политика

В Госдуме решили проверить, откуда у Навального деньги

Депутат Луговой призывает собирателей пожертвований отчитываться не только о трате средств, но и о том, откуда они поступили
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Депутат Андрей Луговой на радио `Комсомольская правда`.Депутат Андрей Луговой на радио `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В связи с тем, что глава Росгвардии Виктор Золотов подал на блогера Алексея Навального в суд за клевету, этим заинтересовались и в Госдуме. Депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой решил проверить, откуда у Навального деньги на постоянную оплату штрафов, и заодно предлагает обязать собирателей пожертвований отчитываться не только о тратах средств, но и об источниках их поступления.

-Навальный регулярно проигрывает суды и платит штрафы. Нет информации о том, чтобы он зарабатывал деньги юридической практикой или другими способами. Как сообщается, с декабря 2016-го по март 2018 года Навальный сумел собрать со своих сторонников 372 миллиона 775 тысяч рублей - это очень серьезная сумма, - заявил депутат "Комсомолке". - По данным журналистов, в реальности средства поступали из западных фондов на биткойн-кошелек соратника Леонида Волкова в Люксембурге. В России Волков менял биткойны на рубли и раздавал коллегам, которые вносили миллионные средства в качестве "частных пожертвований".

Почему-то никакой реакции правоохранительных органов не последовало.

Напоминая о принятых законах по борьбе с иностранным влиянием, Луговой намерен обратиться в Генпрокуратуру.

-Предлагаю обязать тех, кто собирает пожертвования, публиковать информацию не только о том, на что потрачены деньги, но и откуда они поступили.

Налоговые службы должны не только проверять уплату налогов с полученных пожертвований, но и наиболее активных жертвователей.

Для начала я намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что постоянно ведущийся Навальным сбор средств являются фиктивным и представляют собой легализацию незаконного финансирования политической деятельности. В дальнейшем нам важно в принципе пресечь возможность для недобросовестных людей пользоваться сбором пожертвований в корыстных целях, - заключает депутат.

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