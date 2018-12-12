Капризный миллионер не вынес тягот русской жизни и сбежал из реалити-шоу.

Впервые за все время существования «Секретного миллионера» (телеканал «Пятница!») герой выпуска сошел с дистанции, не сумев достойно пережить испытания, выпавшие ему за время проекта. Последней каплей стал инцидент с мобильным телефоном: прекрасно зная, что правила проекта запрещают пользоваться социальными сетями, Дмитрий Васильев снимал селфи и высылал их друзьям.

Поняв, что замечаниями тут не отделаешься, продюсеры потребовали сдать телефон. Васильев предпочел оставить мобильник при себе и уйти совсем. «Да, вот такой я капризный», - кокетливо сказал 31-летний миллионер. Покинув шоу, он счел себя свободным от обязательств и не стал оказывать обещанную финансовую помощь людям, которых встретил во время съемок и которые помогали ему. Тем не менее эпизод шоу с его участием все же вышел в эфир 11 декабря.

Но и без этого демарша Дмитрий Васильев заметно выделялся из прочих участников «Секретного миллионера». По правилам шоу участник-миллионер в образе простого гражданина попадает в российскую глубинку, имея всего 1000 рублей. Герой должен сам заработать средства на существование, а главное, встретить людей, которым требуется помощь. В финале выпуска миллионер раскрывает инкогнито и щедро одаривает тех, кто бескорыстно поддерживал его, пока он был нищим и голодным.

Эпизод шоу с участием Дмитрия Васильева вышел в эфир 11 декабря. Фото телеканала Пятница

Васильев попал в Пятигорск. Поработав на ферме и провоняв навозом, дальше он предпочел не зарабатывать, а выпрашивать те или иные блага - вещи, бесплатную поездку в автомобиле и др. Кроме того, Васильев - бизнесмен цифровой эпохи: свое состояние он заработал на рынке криптовалют, владел криптовалютной биржей Wex, то есть к реальному сектору экономики отношения никогда не имел. В одном из интервью он практически признался в симпатиях к финансовым пирамидам и лично основателю «МММ» Сергею Мавроди: «У человека был доступ к миллиардам, но он себе ничего не взял, и он действительно был за идею. Хотя реализовать эту идею можно было бы получше, конечно».

В данный момент в эфире «Пятницы!» идет уже третий сезон реалити-шоу «Секретный миллионер». Телеканал настаивает на честности проекта и отсутствии какого бы то ни было сценария. На съемках используются скрытые камеры, а для сопровождающего героя оператора придумывается правдоподобная легенда - например, что ведется съемка любительского шоу «Автостопом по России».

Капризный миллионер не вынес тягот русской жизни и сбежал из реалити-шоу.

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