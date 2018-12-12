2018-12-12T19:01:38+03:00
Общество

Чиновника Ространснадзора уволили после того, как его жена купила 66 машин

Генпрокурор Юрий Чайка рассказал о коррупционных делах 2018 года
KP.RU
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О числе пойманных мздоимцев и многомиллионных конфискациях поведал в интервью «Коммерсанту» Генпрокурор России Юрий Чайка. «КП» выбрала из этой беседы главные цифры.

7800 приговоров

«В этом году по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности вынесено уже 7,8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 8,5 тысяч человек. Из них осуждено 837 сотрудников правоохранительных органов, 63 депутата регионального и муниципального уровня, а также 606 должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления».

21 млрд рублей арестовано

«Коррупционерами добровольно возмещено порядка 8,5 млрд рублей, у них изъято имущество более чем на 1,1 млрд, а еще арестованы активы почти на 21 млрд».

28 квартир фигуранта дела Захарченко

«Наше заявление об обращении в доход государства 28 объектов недвижимости, а также автомобилей, оцениваемых почти в 400 млн рублей Гагаринский райсуд Москвы начнет рассматривать 15 января следующего года. Это имущество, принадлежащее семье и близким бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который проходит по одному делу с Захарченко. Всего нами были заявлены подобные иски почти на 4 млрд руб., и большинство из них удовлетворены».

66 авто для супруги госслужащего

«Чиновника Ространснадзора уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок».

55% замечают войну с взяточниками

«Если десять лет назад, когда был принят закон «О противодействии коррупции», только 39% граждан заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, то в текущем году их стало уже 55%».

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