Ученые назвали древнейшую профессию в мире

Бытует расхожее мнение, будто продажная любовь была первым профессиональным занятием, которое освоили люди. При этом второй древнейшей профессией именуют журналистику, подразумевая под этим обмен сплетнями. Выяснилось, что оба утверждения являются заблуждением. Первыми профессионалами оказались шаманы, к такому выводу пришел Манвир Сингх сотрудник кафедры социально-эволюционной биологии Гарвардского университета.

По мнению исследователя, профессия это некое занятие, которое требует специальной подготовки и особых навыков. Но в первобытных общинах специализация была очень условной. То есть были люди, которые обладали ярко выраженным талантом в изготовлении каноэ или лука. Однако при этом ничто не мешало людям, у которых руки росли из известного места, делать собственные, пусть и неказистые, лодки или метательные орудия. Поэтому и обмен сплетнями, и шуры-муры с мужчинами на коммерческой основе были, скорее, общедоступными хобби, чем профессией.

А вот жрецы, оракулы, шаманы - называйте, как хотите - довольно рано выделились в отдельную касту, которая оказывала эксклюзивные услуги обществу. Речь шла о важнейших делах: изгнание злых духов, управление погодой, лечение больных, предсказание грядущих событий. По мнению наших предков (впрочем и сегодня многие думают точно так же) всей этой сферой заведовали духи. Как договориться с этой невидимой силой? Рядовому члену общины такое вряд-ли по плечу. А вот шаманы уверяли: «А я умею управляться с этой нечистью: попросить о помощи фею-волшебницу или распознать и обезвредить ведьму. А в состоянии измененного сознания могу общаться с Богом или умершими предками».

- Что объединяет шаманов из разных уголков мира? Они способны войти в транс - особое поведенческое и психологическое состояние , - объясняет Манвир Сингх (Manvir Singh). - Именно это состояние исступления убеждало людей, что шаман превращается в нечто иное, чем просто человек, и способен общаться со сверхъестественными силами. Отголоски этой веры мы можем найти в комиксах про супергероев. Истории о том, как некий человек обладает сверх способностью невероятно популярны у людей. И как правило, эта чудесное качество появляется в результате генетической мутации или укуса радиоактивного паука...

Таким образом, возникает отличительная особенность шаманов: способность физически и биологически трансформироваться. Соответственно появляется разделение на два класса. К одному относятся люди, которые могут преодолеть барьер, разделяющий мир естественный и потусторонний (или сделать вид, что преодолевают его). А ко второму классу, гораздо более многочисленному, относится публика в зрительном зале, не способная овладеть шаманской наукой.

- Следовательно, возникает первое в истории профессиональное сообщество, владеющее эксклюзивными правами на предоставление услуг, - утверждает Сингх. - Право присоединится к этому сообществу получает лишь тот, кто сумеет сдать входной экзамен - войти в состояние транса. Удивительно, что такая культурная практика, как шаманизм, независимо появляется в разных уголках планеты, но везде имеет одни и те же ярко выраженные черты. Речь идет о церемониях инициации, танцевальной музыке, колдовстве, карательном правосудии. Почему человеческие общества везде выглядят так поразительно одинаково? Это одна из главных головоломок антропологии.