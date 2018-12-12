Танки зубра не боятся: «Белавиа» и Wargaming представили новый «танколет»

В аэропорту Минска 12 декабря встречали новый самолет «Белавиа», оформленный по мотивам популярной во всем мире компьютерной игры «World of Tanks». Это уже второй «танколет», брендированный авиаперевозчиком совместно с белорусской компанией Wargaming — разработчиком знаменитых «танчиков». Первый появился в парке «Белавиа» в 2016 году и сразу снискал огромную популярность среди пассажиров. В этом году срок службы лайнера подошел к концу, и создатели игры решили забрендировать новый «танколет». Совместный проект авиакомпании и Wargaming четко и ясно доносит до пассажиров: вы играете в «танки», которые сделаны в Беларуси.

Первый «танколет» появился в парке «Белавиа» в 2016 году и сразу снискал огромную популярность среди пассажировФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В этом году срок службы первого брендированного лайнера подошел к концуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ШЛЕМ ТАНКИСТА ОТ ДЯДИ САШИ

В минский аэропорт черно-оранжевый Embraer 195 прилетел из Ульяновска, где он проходил покраску. Первая посадка «танколета» прошла более чем успешно. На летном поле его, по старой авиационной традиции, встречали две пожарные машины, которые сделали над лайнером водяную арку.

Есть касаниеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Затем воздушное судно отбуксировали в ангар. При вкатывании пилоты «Белавии» продемонстрировали ювелирную точность, ведь расстояние между воротами и винглетами крыльев - всего 30 сантиметров. В ангаре самолёт уже ждали многочисленные гости и журналисты, встретившие экипаж аплодисментами.

Самолет выруливает с полосыФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Два с половиной года назад «танколет» стал первым брендированным самолетом в Беларуси. Но теперь он отлетал своё — к середине 2019 года борт с 25-летним сроком службы вернут лизингодателю. Пилот первого «танколета», заслуженный лётчик «Белавиа» Александр Лазарев, которого в минском аэропорту все зовут просто дядя Саша, передал командиру нового воздушного корабля свой танковый шлем. Тем самым заложив начало новой традиции.

Самолет ждала большая группа журналистовФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«ЗУБР — ЭТО ТАНК В ЖИВОТНОМ МИРЕ»

Как и первый «танколет», его преемник окрашен в оранжевый и черный цвета — фирменные тона «World of Tanks». Это первый в мире авиалайнер, полностью брендированный компьютерной игрой. На ливрее, чуть пониже названия «World of Tanks», красуется надпись «Сделано в Беларуси». Новый элемент в оформлении — изображение зубра. По словам представителей Wargaming, зубр в данном случае — не только национальный символ Беларуси.

На летном поле самолет, по старой авиационной традиции, встречали две пожарные машины, которые сделали над лайнером водяную аркуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Это большое, мощное, благородное животное. Можно сказать, что это танк в мире животных, - говорит глава издательского подразделения Wargaming в регионе СНГ Андрей Муравьев. - «World of Tanks» уже восемь лет продвигает Беларусь во всех странах, перенимая эстафету у этого могучего зверя. Сочетание двух образов - это лучший способ связать страну и продукт, который популяризирует ее во всем мире.

Как и первый «танколет», его преемник окрашен в оранжевый и черный цвета — фирменные тона «World of Tanks»Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

НАЗВАНИЕ «ТАНКОЛЕТ» ПРИДУМАЛ НАРОД

У первого самолета с ливреей «World of Tanks» не было имени: название «танколет» - результат коллективного народного творчества.

- Название пришло из народа и настолько прижилось, что стало официальным. На новом самолете нанесен хештег #tankolet, чтобы люди могли отмечать его в соцсетях, - рассказал генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров. - Когда мы выпустили первый самолет в цветах «World of Tanks», о Беларуси узнавали в разных точках мира, а мы получили массу положительных откликов от пассажиров. Именно пассажиры вдохновили нас на продолжение проекта.

Затем воздушное судно отбуксировали в ангарФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ОБЕД С ТАНКАМИ

Новый «танколет» постарались сделать еще более удобным и узнаваемым, чем первый. Самолету Embraer 195 четыре года, он рассчитан на 107 посадочных мест. В отличие от первого лайнера, у этого брендирован не только фюзеляж, но и салон. Теперь пассажиры, попадающие на борт по «рукаву», будут сразу понимать, что они оказались в «танколете».

Пилот первого «танколета», заслуженный лётчик «Белавиа» Александр Лазарев, которого в минском аэропорту все зовут просто дядя Саша, передал командиру нового воздушного корабля свой танковый шлемФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Разработчики уделили большое внимание дизайну салона. Каждое кресло и ковровые дорожки на полу украшены логотипами компании Wargaming, а на каждый откидной столик нанесена схема какого-нибудь танка и его характеристики. Всего столиков 107 — именно столько моделей представлено в салоне.

Лазерное шоуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Даже звуковое сопровождение в этом самолете будет особенным. Во время полета будет транслироваться специально созданное для «танколета» обращение от имени экипажа и бортпроводников, содержащее термины игры.

Это первый в мире авиалайнер, полностью брендированный компьютерной игройФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

САМОЛЕТ ПОЛЕТИТ В ЕВРОПУ И СНГ

Если первый «танколет» красили в Чехии, то в этот раз покраску доверили российским специалистам. В Ульяновске в ангаре предприятия «Спектр-Авиа» Embraer провел 11 дней. Именно эта компания красит самолеты многих российских авиакомпаний — от «Аэрофлота» и S7 до «Якутии» и Red Wings. На покраску «танколета» ушло 92 лира эмали, 115 литров лака и 62 литра грунта. В какую сумму создателям «World of Tanks» обошлось брендирование самолета, в компании не раскрывают. Известно, что цены на покраску авиалайнеров стартуют от 100 тысяч долларов. Но в этом случае явно вышло дороже из-за сложности работ.

Свой первый рейс «танколет» совершит в Баку. Затем лайнер отправится в Брюссель и в Москву. Брендированный самолет будет эксплуатироваться пять лет, летая в страны Европы, Азии и СНГ.

Добро пожаловать на бортФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На новом самолете нанесен хештег #tankolet, чтобы люди могли отмечать его в соцсетяхФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Кабина пилотовФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Разработчики уделили большое внимание дизайну салонаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На каждый откидной столик нанесена схема какого-нибудь танка и его характеристикиФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На покраску «танколета» ушло 92 лира эмали, 115 литров лака и 62 литра грунтаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Свой первый рейс «танколет» совершит в Баку. Затем лайнер отправится в Брюссель и в МосквуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Все с удовольствием позировали на фоне нового лайнераФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН