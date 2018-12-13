Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем

В предыдущей части она уже рассказала о полупустых поездах из Москвы до Киева, о страхе быть высаженной на границе, и о Порошенко, клянущем «страну-агрессора» на всех телеканалах. Но высадил корреспондента «КП» не пограничник, а… обычный киевский таксист, как только узнал, что она из Москвы.

«МНОГИЕ ДАЖЕ ОБРАДОВАЛИСЬ»

Днем в Киеве светило солнце, и все уже не казалось таким грустным. Ну мало ли дураков, ну высадил таксист. Ну показывают по ящику всякую ерунду. Все же взрослые люди понимают: не враг я им. Пошла брать билет до Харькова. Первое, что бросилось в глаза на вокзале, - огромное число людей в форме. За мной в кассу тоже стояли военные. Думаю, ну все, вот они-то меня в СБУ (службу безопасности Украины) и отведут. Но в окошке кассирша даже паспорт у меня не попросила, записав фамилию на слух.

- В поезде все равно документы проверят, - «успокаивает» мой старинный киевский приятель. Мы встретились, чтобы попить кофе на Крещатике. - Проводник обязан сообщить, что в поезде гражданин России! И не признавайся никому, что ты из Москвы. Скажи, из Саратова. Да не волнуйся ты так.

Но я уже волновалась не на шутку. Людей на улицах Киева, говорящих по-русски, много. Но мой московский акцент всех явно смущает.

- Ну а что ты хочешь? Новости украинские смотрела? - Так наш дружеский разговор за жизнь перешел на политику. - У нас же выборы скоро (намечены на 31 марта. - Авт.). Страсти кипят. Кандидатов в президенты уже человек 30. Многие открыто заигрывают с нациками. А молодежь их слушает, заражается этим.

- У тебя сыну 17, он как?

- Он знает, что любое его действие отразится на нас, родителях. Но вот, смотри, один из этих 24 моряков, что задержаны в Керчи, близкий друг его приятеля... Понимаешь, о чем у них разговоры?

- Понимаю... А как военное положение народ воспринял?

- По-разному. Сначала даже обрадовались многие. «Ну наконец-то Порошенко даст по зубам России», «Давно пора, а то все мялся». Многие жители Донецка, сбежавшие в Киев, тоже рады: а то до этого только у них война. А теперь - у всех... Но азарт быстро спал. Знаю нескольких парней, которые тут же собрали вещи и уехали из страны. От греха, вдруг воевать отправят.

«ЖДЕМ, КОГДА РОССИЮ САНКЦИИ РАЗДАВЯТ»

Все больше и больше украинцев уезжают на заработки на Запад. Многие с прицелом - навсегда. Только из числа моих киевских знакомых таких пятеро.

- Польша, Латвия, Литва... Даже эти не самые богатые страны Евросоюза кажутся нам сытыми и надежными, - рассказывает мой киевский приятель Анатолий.

- У вас тут заработать сложно?

- У нас цены каждый день растут. До майдана доллар был 8 гривен, а сейчас 28, представь. Власти вместо экономики занимаются полит-скандалами. И на все одно оправдание - война, война. Уже пятый год.

- Как думаешь, когда-нибудь будет мир между Россией и Украиной, как раньше?

- А как раньше - это как? Прям совсем, чтобы Крым вернули Украине? - улыбается. - Если и будет сближение, думаю, не скоро. И то, если, например, страны распадутся на части. Только вы ждете, что Украина развалится. А мы ждем, что Россию санкции раздавят.

- У нас в интернете сейчас вот такие картинки гуляют... - Показываю две сплетенные руки, раскрашенные в цвета флагов РФ и Украины и подпись: «Мне не нужна война!»

- Ой, даже не показывай никому! Кроме раздражения, такие карточки ничего у нас не вызывают. Это вам не нужна война, у мы уже в ней.

Он явно хотел добавить: «Из-за вас». Но смолчал.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАРОДИЛАСЬ ВОТ ЗДЕСЬ

В Киево-Печерской лавре молоденький послушник, узнав, что я из Москвы, заулыбался во весь рот.

- Ой, раньше сколько русских было у нас! Сейчас меньше намного. Вы впервые в лавре? Давайте я вам подскажу, где какие святые.

Мы идем с ним по темным узким подземельям.

- Вот здесь святая Евфросиния, ей молятся девушки об удачном замужестве. А вот келья основателя лавры... Вы молитесь, молитесь, я подожду.

Про церковные расколы, которые так активно поддерживаются в верхах Украины, послушник говорит не хочет. И только в конце уже в сердцах:

- Неправильно все это! Русская православная церковь зародилась здесь, вот в этом самом месте, в лавре. Разделяет дьявол, а Бог, он только объединяет.

И крестится, крестится...

ДЕДА МОРОЗА ПРИДУМАЛ СТАЛИН?

Еду в такси. По радио реклама: «А ты что загадал в подарок у святого Николая?»

- Деда Мороза у вас на Украине совсем уже нет?

- Может, и есть пока, но про него стараются забыть, - говорит водитель. - Да его вообще людоед Сталин придумал. Пусть вот в России Деда Мороза встречают. А вы откуда?

Вспомнив, что меня уже высаживали, узнав, что я из Москвы, говорю: из Белоруссии.

- Ясно. У меня тоже жена из Орши. Вы смотрите там, русские оккупанты и до вас доберутся. Если бы не Украина, которой они сейчас сильно заняты, то давно бы уже добрались. Наш Порошенко как кость в горле у них встал.

Хотелось ответить, что Россия с Белоруссией вообще-то союзники. Но разве мои слова перевесят 5 лет пропаганды, внушавшей украинцам, что Россия - агрессор?

- Я блондинка, ничего не понимаю, - отвечаю и выхожу.

ВСЕ УСТАЛИ

Приехала в гости к подруге в спальный район. Зашли в супермаркет за тортиком к чаю. Уже на кассе моя Кристина хвастает знакомой продавщице:

- Это моя старинная подруга. Приехала из Москвы.

- Откуда?! - глаза кассирши округляются от ужаса. - Девушка, вам что, совсем не страшно?

Позже Кристина мне призналась, что не стала мужу говорить про меня.

- Он в отъезде. А то бы сказал, что нельзя тебя в дом пускать - ты со стороны врага. Дурак! Насмотрелся телевизор! Все устали и хотят жить, как жили.

БАБУШКА РОЗА

На улицах Киева много бабушек. Кто милостыню просит, кто продает нехитрые товары. На Крещатике бабуля, укутанная в платок, сидела с кованой розой в руках.

- Бери, дорогая, это мой дед делает. У него руки золотые.

- Да мне везти далеко. Я из Москвы.

- Из Москвы-ы-ы! Какое счастье! Русских давно не видела. А забирай розу, дарю!

ДВУЛИКИЙ «РОШЕН»

Перед отъездом из Киева, конечно, заглянула на Бессарабский рынок. И обалдела. Народу - никого. А вместо сала тут теперь торгуют икрой и крабами… российскими. Пара французов неспешно ходит у прилавков. И это все покупатели.

- У вас так теперь всегда? - спрашиваю у последних тут продавцов мяса, пристроившихся где-то в углу.

- Так да! Мы, как музей, уже работаем, народ приходит поглазеть, но ничего не берут. Денег нет, да еще это военное положение, все боятся. Вы хоть сала возьмите. Всего 150 гривен за кило (400 рублей).

- А кто берет икру? Неужели столько иностранцев в Киеве?

- Местные олигархи тоже тут гуляют. По выходным. Один каждую субботу берет лангустов. И платит такие пачки денег. Так сало будете брать?

В знаменитом уже магазине «Рошен» тоже одни иностранцы. Цены кусаются. Например, «Киевский» торт - 700 рублей. Кто из местных себе позволит?

- Многие украинцы принципиально не ходят сюда, - шепчет продавщица. - Из-за цен и из-за того, что фабрика Порошенко, а его не любят.

Этикетки конфет на двух языках - русском и украинском. Правильно говорят: «Кому война, а кому мать родная».

Продолжение следует.

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Новостные ленты пугали: «Украинские пограничники не пустили в страну 100 человек, 200, 300...» К концу первой недели военного положения цифра невъездных выросла до 900. Так что к поезду Москва - Киев я подходила на трясущихся ногах. Российские поезда в Киев после майдана не ходят. Так что этот - украинский. Еще не отменен. Но если такое и произойдет, то скорее не из-за очередных указов украинских политиков, а банально из-за нерентабельности. Вагоны… полупустые! (подробности)