Дальний Восток России ждет новых специалистов

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), до 2025 года в ключевых отраслях экономики появится более 134 тысяч новых рабочих мест. Но своими силами дальневосточный регион просто не в состоянии закрыть все вакансии – в 90-ые годы многие из необходимых сейчас специалистов переехали в центральные регионы страны. Так что желающим переехать на Дальний Восток профессионалам из разных областей будет, где применить свой опыт. Сейчас Агентство помогает компаниям найти необходимых им работников, а последним определиться с мерой поддержки, которая сделает переезд на Дальний Восток еще привлекательнее. Как понять, кто именно нужен предприятиям Дальнего Востока, разбиралась «Комсомольская правда».

Перспективный регион

Дальний Восток объявлен Владимиром Путиным как национальный приоритет. А это подразумевает существенные финансовые вливания в развитие региона, в повышение качества жизни, в развитие промышленности и модернизацию инфраструктуры – строительство поликлиник, школ, домов культуры и так далее. Уже созданы уникальные экономические режимы - ТОРы и Свободный порт Владивосток. Они привлекают инвесторов, как из России, так и из-за рубежа. Только резиденты территорий опережающего развития создали на Дальнем Востоке уже более 13,3 тысячи рабочих мест. Однако спрос на профессионалов пока сильно превышает предложение: до сих пор в макрорегионе на одного безработного приходится 3-4 вакансии. Так что специалисты здесь нужны. Более того, в ближайшие годы потребность в них будет только расти.

- На основании данных, собранных нами в 2018 году от более 600 дальневосточных компаний, мы определили потребность в кадрах до 2025 года по ключевым отраслям экономики Дальнего Востока. Больше всего квалифицированные специалисты нужны будут в таких отраслях, как добыча угля, руды и золота, строительство, транспорт и логистика, — сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Кто с детства увлекается техникой, найдет себя в машиностроении. Автор фото: Глеб ИЛЬИНСКИЙ.

Привлекательный профиль

Что же касается переезда на Дальний Восток, то сегодня он привлекателен по многим параметрам. Во-первых, по данным статистики, средняя зарплата в 2018 году в дальневосточном регионе составила 52 тысяч рублей. Это на 26% выше общероссийского уровня. Во-вторых, здесь есть возможности профессионального роста и предусмотрены программы трудоустройства и помощи при переезде. Узнать подробнее о них помогает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Разработано несколько программ для разных категорий граждан. Например, есть направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, есть по переселению соотечественников, по привлечению высококвалифицированных специалистов работодателями при оплате компенсации переезда (с трудоустройством помогает АРЧК ДВ) и по трудоустройству безработных.

Каждая из этих программ предусматривает свои требования и преференции для переезжающих. Например, проект по повышению мобильности трудовых ресурсов дает возможность жителям России переехать на Дальний Восток с гарантированным трудоустройством. Для переезжающих в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов открыты все регионы Дальнего Востока, кроме Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и ЕАО. Будущий работодатель может оплатить стоимость переезда работника и членов его семьи к месту работу, провоз багажа, проживание, обучение, переобучение и другие нужды, связанные с адаптацией на новом месте. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, за все время действия этой программы в макрорегион переехали уже более 600 человек. Условия предусматривают софинансирование средств государства и работодателя. В 2017 году на одного специалиста предусматривалось выделение 300 тысяч рублей.

- Финансирование программы состоит из двух частей: 225 тысяч рублей на привлеченного специалиста выделяется из федерального и регионального бюджета, остальные 75 тысяч рублей выделяет уже компания. Эти средства должны быть направлены на работника, - говорит специалист департамента труда и социального развития Приморского края Ирина Кирик.

В 2018 году в программу были внесены изменения: раньше трудовой договор заключался минимум на три года, теперь срок уменьшили до двух лет. Но все остальные преференции в плане переезда остались те же, что и были.

Если говорить о программе добровольного переселения соотечественников, то в рамках нее на Дальний Восток переехало свыше 5 тысяч человек. Эта мера поддержки дает возможность гражданам, проживающим в странах бывшего Советского Союза, вернуться на Родину и за три месяца получить гражданство. Государство предлагает возвращающимся соотечественникам компенсацию затрат на проезд, провоз имущества, в том числе автомобиля, получения повышенного «подъемного» пособия для регионов ДФО и других льгот и выплат. Из 11 регионов Дальнего Востока участниками госпрограммы переселения являются 10: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Забайкальский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Сотрудники завода "Звезда". Автор фото: Глеб ИЛЬИНСКИЙ.

Также есть программа по переселению граждан России, имеющих статус безработных. Она позволяет неработающим жителям страны получить оплаченный билет с провозом багажа, суточные расходы за время следования к новому месту жительства и(или) работы, единовременное пособие («подъемные») на каждого члена семьи, а также оплату на аренду жилья. Но последнее только в том случае, если работодатель не может предоставить работнику жилое помещение. Стоить отметить, что условия для получения этой помощи в каждом регионе ДФО отличаются. Узнать подробнее об этом можно в навигаторе мер поддержки на сайте Агентства. Главное условие – направление от службы занятости и статус «безработного».

Экспертное мнение

Даже сейчас, при нынешнем количестве созданных на Дальнем Востоке предприятий, рынок труда испытывает нехватку качественных специалистов. По прогнозам, к 2025 потребность в кадрах вырастет еще сильнее. Например, рост в такой сфере как «транспорт и логистика» составит 5-10%, в добыче угля, руды и золота – 30-35%.

Уже сейчас понятно, кто именно будет нужен в ближайшие годы предприятиям Дальнего Востока. Работу здесь смогут найти горные инженеры, горнорабочие, обогатители полезных ископаемых. Это только в сфере добычи угля, руды и золота. Для лесной промышленности топ специальностей выглядит так: технолог в лесной промышленности, станочник деревообрабатывающих станков, специалист по ремонту лесозаготовительного оборудования. Естественно, что перечень далеко не полон и подробнее о том, кто именно будет нужен в ближайшие годы региону можно узнать в Навигаторе востребованных профессий, которое подготовило Агентство по развитию человеческого капитала. Специально для создания такого справочника сотрудники ведомства проанализировали более 100 тысяч текущих и будущих вакансий, а также запросы от предприятий из девяти субъектов ДФО.

Дополнительным «бонусом» для переезжающих станет и комфортная социальная среда. Как раз последние годы все структуры Минвостокразвития плотно занялись вопросом повышения качества жизни на Дальнем Востоке. Как отметил глава министерства Александр Козлов, на социальное развитие центров экономического роста дальневосточных регионов будет выделено 56,3 млрд рублей. Такой объем финансирование предполагается получить за три года и направить на реализацию 199 мероприятий. Только по итогам 2018 году субъекты федерации получат 23,7 млрд рублей. На эти деньги будет построено и модернизировано 195 социальных объектов (школы, больницы, детские сады, дворцы культуры, спортивные объекты).

Восточный порт ждет энергичную молодежь на работу. Автор фото: Глеб ИЛЬИНСКИЙ.

Сами работодатели тоже не сидят в ожидании сотрудников. Руководители крупных компаний региона прекрасно понимают, что для привлечения специалиста важен уровень зарплаты, а вот для того, чтобы он остался здесь жить на долгое время или навсегда, важна развитая инфраструктура. То есть, человек должен понимать, где он будет жить, как проводить свободное время, где будут учиться его дети и какие у них есть перспективы. Например, компания «Колмар-Групп» фактически с нуля создает инфраструктуру в местах своего присутствия. Для работников предприятия строятся своего рода «города в городах»: свои школы, детские сады, больницы.

– Средний возраст наших сотрудников – 39 лет. Это молодые и энергичные люди, которые приезжают на Дальний Восток вместе с семьями: женами и детьми, иногда и родителей перевозят. Мы, как работодатели, разрабатываем социальный пакет. Скажу не без гордости, он сейчас является лучшим на Дальнем Востоке. Чтобы привлечь людей из соседних регионов, оплачиваем полностью переезд будущих сотрудников и членов их семей. Кроме того, наши заработные платы выше процентов на 20-30, чем в других регионах, – сообщила председатель Совета директоров ООО «Колмар-Групп» Анна Цивилева.

Понять подробнее, насколько восточные рубежи страны перспективны в каком-либо конкретном случае, можно на Днях Дальнего Востока, которые сейчас проходят в Москве. Ключевым событием станет выставка, которая пройдет в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. Главная цель масштабного мероприятия – рассказать о том, что такое Дальний Восток, кто такие дальневосточники, чем живет макрорегион. На выставке можно будет узнать о возможностях для учебы на Дальнем Востоке, работы и жизни хоть на Камчатке, хоть в Якутии, хоть на Сахалине. Так же на Днях Дальнего Востока можно подробно узнать и о мерах поддержки переселенцев. А на Ярмарке вакансии можно точно определиться - дальневосточник ли вы в душе и какая работа вам больше по сердцу.

Всю информацию о том, как переехать на Дальний Восток и найти работу своей мечты, можно узнать на сайте на Днях Дальнего Востока в павильоне «Работа и учеба», а также на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.