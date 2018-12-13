Итальянские депутаты прелюбодействуют в туалетах парламента

Итальянский парламент и так сам по себе место не скучное. Постоянные политические баталии, споры с пеной у рта, взаимные обвинения депутатов и сенаторов дело обыкновенное. Но произошедшее на днях событие оказалось уж совсем из ряда вон: двух народных избранников (хорошо хоть разного пола) застукали за сексом в туалете палаццо Монтечиторио, где заседает Палата Депутатов.

На публику информацию «слила» газета «Il Tempo». По ее данным, он - из партии «Лига», она - из Движения «Пять звезд». Так что с политической точки зрения ничего предосудительного нет, ведь именно эти политсилы сейчас и находятся во главе коалиционного правительства страны. Наоборот, возникшая между ними страстная связь могла бы только укрепить межпартийную дружбу.

Вот только известно, что любвеобильные депутаты имеют семьи, поэтому их отношения скорее навредят карьере - оппозиция не упустит случая использовать компромат на противников. Один из лидеров Демпартии Этторе Розато считает, что «наконец-то лигисты и пятизвездочники нашли способ правильно проводить время в парламенте, ведь так они нанесут меньше вреда». Ну и отдельное возмущение в Италии вызвал тот факт, что прелюбодеяние произошло практически на рабочем месте. Вместо принятия законов на благо страны, депутаты приятно проводят время, не удосуживаясь даже дойти до ближайшей гостиницы, которых в округе сотни.

Газета сообщает, что есть даже видеоподтверждение случившегося. Один из коллег любовников неожиданно зашел в туалет и сразу включил телефон, как только увидел увлеченную своим делом пару, не замечающую ничего вокруг. Публикацию видео в интернет удалось предотвратить, да и имен народных избранников журналисты не знают. Точнее, тщательно скрывают. По слухам, руководители фракций «Лиги» и «Пять Звезд» жестко предупредили всех своих подчиненных и сторонников, что, если произойдет утечка, им не поздоровится.

Впрочем, не все осуждают любвеобильных депутатов. Парламентарий Витторио Сгарби, например, открыто заявляет, что в его бытность молодым избранником народа «мы постоянно трахались в Палате Депутатов, но были более изобретательными». «Конечно, если бы ты был членом комиссии по вопросам юстиции, тебе бы этого не простили и просто заклевали бы, - рассказал он. - Зато тем, кто трудился в богом забытых комиссиях по делам сельского хозяйства или туризма все сходило с рук».