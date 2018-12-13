Анна Седокова делит квартиру покойного мужа с бывшей женой

Вот уже более трех лет Анна Седокова судится со вдовой бывшего мужа – футболиста Валентина Белькевича – за его наследство. От игрока киевского «Динамо» певица родила дочь Алину, а спустя два года пара распалась. У Белькевича был еще один гражданский брак - с Олесей Белькевич. Вот с ней после смерти футболиста Седокова и судится за апартаменты в центре Киева. Стоимость недвижимости оценивается в 10 миллионов рублей, ранее речь шла о семи миллионах.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание, в ходе которого суд принял сторону Седоковой и ее старшей дочери. «Друзья, сегодня апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. Теперь у Алины появилась реальная надежда, нас еще ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде», — писала Анна на своей странице в Instagram.

Интересно, что и родители экс-супруга Седоковой занимают ее сторону. По словам мамы Валентина Белькевича, женщина, которую теперь все называют вдовой футболиста, никогда ей не нравилась.

«Олеся просто сожительствовала с Валиком. Да, их отношения завязались почти за десять лет до его брака с Седоковой. Только тогда Олеся была замужем за другим человеком. Она ведь не была в разводе. Вы просто многого не знаете. Это еще та птица!», — заявила Валентина Константиновна.

Отметим, что экс-«Виа ГРА» на протяжении трех лет ведет борьбу за наследство первого супруга Валентина Белькевича, умершего в 2014 году. Футболист не оставил завещания. Против выступает вторая жена спортсмена Олеся, которая хочет присвоить имущество Валентина. Узнав о победе Алины в суде, женщина собралась обжаловать это решение.

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У певицы и мамы троих детей Анны Седоковой случилась беда. Бывший муж артистки бизнесмен и экс-участник телепроекта «Холостяк» Максим Чернявский подал на Анну иск. По словам Седоковой, экс-супруг требует лишить ее материнских прав. Поскольку их 6-летняя дочь Моника родилась в Америке(она гражданка США и живет сейчас там с отцом и его родственниками), разбирательство происходит на территории Штатов. Претензии Чернявского вкратце можно сформулировать так: «Она певица, много гастролирует, у меня больше времени заниматься ребенком». Кроме того, бизнесмен заявил в суде, что Анна может забрать дочь в Россию и потом ее не вернуть. (подробности)