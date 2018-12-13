Назло шантажисту: Виталина Цымбалюк-Романовская сама показала свои обнаженные фото всей стране

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин приняли решение жить вместе. Певец переехал в трехкомнатную квартиру своей новой возлюбленной, однако, счастье влюбленных в скором времени стали омрачать звонки анонимного шантажиста. Он заявил, что обнародует снимки обнаженной экс-жены Армена Джигарханяна, если ему не заплатят деньги. Женщина пыталась убедить неизвестного не делать этого, но он был непреклонен. Тогда пианистка приняла решение сама показать снимки в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин.

По словам Цымбалюк-Романовской, этот шаг поможет ей избавиться от страхов и переживаний.

«Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно. Давление серьезно усилилось после того, как я стала известным публичным человеком. По этому поводу я ничего кроме страха не испытывала», — призналась Виталина.

По словам Цымбалюк-Романовской, обнародование фотографий поможет ей избавиться от страхов и переживаний. Фото: Кадр из телепрограммы "Прямой эфир"

На тех самых кадрах Цымбалюк-Романовская запечатлена в квартире, на диване, абсолютно обнаженной. Судя по всему, снимки были сделаны на телефон, который впоследствии взломали. То, что жертва шантажиста не побоялась обнародовать их, вызвало восхищение у присутствующих в студии зрителей, но некоторые посчитали, что лучше было бы заплатить. Однако, Прохор тут же вступился за любимую заявил, что стыдиться их не стоит, ведь его избранница может похвастаться прекрасной фигурой.

Виталина сама показала откровенные снимки в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала Россия.

«Виталина прекрасно выглядит и может только гордиться своими формами. Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек», — рассказал артист.

Не была шокирована такой откровенностью и мама Прохора Шаляпина. Однако, она попросила сына и его избранницу более ответственно отнестись к вопросу браку и не отправляться в ЗАГС в ближайшее время.

«Я считаю, что Виталине и Прохору пока рано жениться. Виталина мне очень нравится. Она девушка интеллигентная, скромная. Но я сейчас хочу внуков. Если Виталина готова родить мне внука, то пусть будут вместе, я только рада. А в этих фотографиях нет ничего такого. У многих современных звезд есть и похлеще кадры», — заявила мама Шаляпина.

Сама Виталина уже давно задумывается о детях, считая, что в ее возрасте уже можно стать мамой. Причем, мамой ответственной и осознанной. Надо отметить, что после развода с Арменом Джигарханяном Виталина стала богатой невестой. Ей осталось несколько квартир, некоторые из которых она сдает. Официально Цымбалюк-Романовская после развода нигде не работает. Но при этом женщина ни в чем себе не отказывает. Она пользуются услугами дорогих салонов красоты, любит хорошие вещи и часто путешествует.