«Какая-то очень красивая богиня у моря!»: Светлана Ходченкова в черном бикини не устает поражать своей стройностью поклонников

15 лет назад Светлана Ходченкова снялась в фильме «Благословите женщину» и после выхода его на экраны проснулась звездой. А спустя 1,5 года поклонники не узнали талантливую актрису, она сбросила больше 24 кг. В резко постройневшей Ходченковой никто никак не мог признать главную героиню фильма Веру. И с тех пор красавица- актриса не набрала ни одного лишнего см в талии. В чем убеждаются поклонники звезды, поскольку она регулярно постит фото себя в купальнике в инстаграм. Светлана старается регулярно ездит с друзьями к морю или к океану и некоторые снимки с побережья публикует в сети. Так, на днях, актриса сериала «Домашний арест» похвасталась пляжным снимком, на котором она запечатлена в черном бикини.

«Все. С зимой понятно. Теперь на море. К морю. В море», - подписала снимок звезда.

svetlana_khodchenkova Всё. С зимой понятно. Теперь на море. К морю. В море.

«Такая маленькая. Худенькая. И красивая», «Какая-то очень красивая богиня у моря!»: «Красавица!», «Божественная!», «Вы красотка, Света», — восхищаются подписчики Ходченковой. Правда, некоторые посчитали, что девушка уж слишком старается, чтобы выглядеть худой. Мол, можно чуть-чуть и набрать, так сказать, для создания соблазнительных форм: «Не верю, вы кушаете? Тоненькая такая».

К слову, Светлана Ходченкова не делает секрета из своей диеты, позволяющей ей сохранять отличную физическую форму. Артистка исключила из рациона высококалорийные блюда — картофель, сладости, макароны, выпечку. Светлана перешла на дробное питание по 5 раз в сутки и добавила высокую физическую активность, до трех часов тренировок в день.