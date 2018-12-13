2018-12-13T18:32:45+03:00
Звезды

«Какая-то очень красивая богиня у моря!»: Светлана Ходченкова в черном бикини не устает поражать своей стройностью поклонников

Фанаты считают, что 35-летняя актриса выглядит как юная девушка
Ольга АНТОНОВА
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Светлана старается регулярно ездит с друзьями к морю или к океануСветлана старается регулярно ездит с друзьями к морю или к океануФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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15 лет назад Светлана Ходченкова снялась в фильме «Благословите женщину» и после выхода его на экраны проснулась звездой. А спустя 1,5 года поклонники не узнали талантливую актрису, она сбросила больше 24 кг. В резко постройневшей Ходченковой никто никак не мог признать главную героиню фильма Веру. И с тех пор красавица- актриса не набрала ни одного лишнего см в талии. В чем убеждаются поклонники звезды, поскольку она регулярно постит фото себя в купальнике в инстаграм. Светлана старается регулярно ездит с друзьями к морю или к океану и некоторые снимки с побережья публикует в сети. Так, на днях, актриса сериала «Домашний арест» похвасталась пляжным снимком, на котором она запечатлена в черном бикини.

«Все. С зимой понятно. Теперь на море. К морю. В море», - подписала снимок звезда.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Всё. С зимой понятно. Теперь на море. К морю. В море.
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«Такая маленькая. Худенькая. И красивая», «Какая-то очень красивая богиня у моря!»: «Красавица!», «Божественная!», «Вы красотка, Света», — восхищаются подписчики Ходченковой. Правда, некоторые посчитали, что девушка уж слишком старается, чтобы выглядеть худой. Мол, можно чуть-чуть и набрать, так сказать, для создания соблазнительных форм: «Не верю, вы кушаете? Тоненькая такая».

К слову, Светлана Ходченкова не делает секрета из своей диеты, позволяющей ей сохранять отличную физическую форму. Артистка исключила из рациона высококалорийные блюда — картофель, сладости, макароны, выпечку. Светлана перешла на дробное питание по 5 раз в сутки и добавила высокую физическую активность, до трех часов тренировок в день.

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