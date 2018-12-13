«Корзины доброты» к новогодним праздникам

Корреспондент «КП» поучаствовал в мероприятии и внес посильный вклад в это доброе дело.

Покупаешь, отдаешь волонтерам и уже на следующий день или в течение недели твой подарок радует пенсионеров.

«Корзина доброты» - это федеральный проект X5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь» по передаче продовольственной помощи нуждающимся. В его рамках организаторы создали инфраструктуру для покупателей, которая позволяет им приобретать и прямо в магазине передавать продукты питания в пользу тех, кто в них нуждается, а также через специальный сайт (корзинадоброты.ру). В основе проекта лежит технология food drive, которая используется ритейлерами для помощи нуждающимся во многих станах мира.

На федеральном уровне проект реализуется с 2015 года. X5 стала первым партнером Фонда среди розничных сетей по продаже, сбору, упаковке и распределению продовольственной помощи среди малообеспеченных семей.

Один из 239 московских «Перекрестков» - участников марафона находится в ТЦ «Океания». На входе волонтеры, среди которых вице-президент Фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева-Хрусталева, раздают простенькие листовки-памятки. Там рассказано, как все работает. Любой покупатель может приобрести продукты и передать их нуждающимся. В этом списке, в основном, товары с длительными сроками хранения. Кроме того, желающие могут сформировать целый продуктовый набор, состоящий из круп, сахара, макарон, чая, мясных консервов, печенья и растительного масла.

«Люди на Руси всегда славились своим гостепреимством и старались накормить ближнего или гостя, - улыбается Анна Алиева-Хрусталева. - Мы же напоминаем, что вместе можно сделать много добрых дел. Люди, которые приходят в магазины в крупных и мелких городах, готовы оказать помощь малоимущим. Мы, в свою очередь, формируем продуктовые наборы и развозим их самым нуждающимся. У нас амбициозна цель – помочь 3000 семей из семи регионов центральной России. Если соберем больше продуктов, порадуем еще сотни малоимущих россиян. Сегодня нам помогают 500 волонтеров».

«ДАВАЙТЕ СТАРИЧКАМ ПОМОЖЕМ!»

Фонд продовольствия «Русь» уже шесть лет распределяет продукты пенсионерам, инвалидам, тем, кто больше всего в них нуждается, а также в столовые для бездомных. Раньше Фонд брал продукты с производств, но у простых россиян тоже появилось желание помочь. Сначала попробовали собирать продукты в отдельных магазинах – получилось и решили проводить настоящие марафоны.

Уже подсчитано: жертвует нуждающимся продукты в среднем каждый 15-й покупатель. Среди наиболее популярных категорий товаров для пожертвования на первом месте крупы, на втором – макароны, на третьем – сахар.

Реакция на полученные листовки-памятки у людей разная. Вот семья папа-мама-5-летняя дочь. Дочурка сразу обрадовалась: «Мы поможем старичкам, которые живут в деревне! Это как наша бабушка?» Здесь понятно – папа с мамой потратят несколько сотен рублей и купят консервы, крупы, макароны, а дочка положит еще зефир с мармеладом – чтобы чай со сладким пили.

Есть и такие покупатели, которые отворачиваются: мол, самим бы кто помог. Но в этом «Перекрестке» таких мало. Чаще все-таки помогают. Алексей – студент, но живет с родителями и имеет карманные деньги. Говорит: «Если есть возможность, всегда помогаю тем, кто нуждается». Его вклад – итальянские спагетти. Улыбается: «Выбирал самые тонкие. Они и варятся быстрее, и вкуснее».

«Нам очень часто пишут с просьбой организовать такие же марафоны в других городах, - сообщает корреспонденту «КП» Анна Алиева-Хрусталева. - Жертвуют не только покупатели. Нередко звонят производители и тоже вносят свою лепту в это доброе дело».

Х5 ДОБАВЛЯЕТ ЕЩЕ 30 ПРОЦЕНТОВ

Компания X5 Retail Group не только предоставляет свою инфраструктуру для работы проекта, но и постоянно жертвует существенную долю продуктов питания в дополнение к собранным от покупателей.

«В этом году мы проводим уже пятый подобный марафон, - напоминает Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети «Перекресток». – К продуктам, которые будут собраны с помощью неравнодушных горожан, компания Х5 добавит еще 30 процентов. В ближайшее время расфасованные продуктовые наборы отправятся по точечным адресам в Московскую, Тульскую, Рязанскую, Калужскую, Тверскую, Брянскую и Орловскую области. В прошлом году в ходе акции «Корзина доброты» мы совместными усилиями собрали более 80 тонн продуктов. Постараемся превзойти эту цифру».

В итоге цифра собранных продуктов за год возросла до 95 (!) тонн.

Партнером мероприятия выступил производитель бытовой химии компания P&G, которая поддержала акцию и передала фонду дополнительно около 3 тонн стирального порошка.

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… За 30-40 минут две «Корзины доброты», роль которых выполняли достаточно вместительные продуктовые тележки «Перекрестка» заполнились. Навскидку, каждая вместила около 30-40 килограммов продуктов. Количество таких заполненных тележек к концу дня естественно в разы увеличилось.

На следующий день волонтеры продукты расфасовали по наборам и повезли в самые дальние деревушки. Они точно успеют до Нового года!

Этим простым подаркам пожилые люди рады до слез. Они не верят, что про них помнят и хотят помочь. Есть и предпочтения. Например, кильку в томате очень любят пожилые мужчины. Стоит она недорого, а радости доставляет много.

Порой волонтеры видят, что после снегопадов дорожки к домам не протоптаны. Значит, дедушка или бабушка несколько дней просто не выходили из дома. И тут - получите новогодние подарки и свежие новости.

«К нам даже обращаются общеобразовательные школы, чтобы мы привлекли в качестве волонтеров старших школьников, - продолжает Анна. - А развозить продукты помогают соцработники, которые знают своих подопечных, кто в чем нуждается, кто где живет».

Часто история на доставке «Корзины доброты» не заканчивается. Некоторые волонтеры продолжают общаться с пенсионерами, чем им очень помогают.

ВСЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАРАФОНЫ В 2018 ГОДУ

3 марта в Казани собрано 13 тонн продуктов

21 апреля в Екатеринбурге – 11 тонн продуктов

29 сентября в Самаре марафон был приурочен ко Дню пожилого человека. На нем собрано 7 тонн продуктов

15 августа – 15 октября в Нижнем Новгороде собрано 9 тонн продуктов

8 декабря в Москве собрано 25 тонн продуктов, из которых получилось 4098 продовольственных наборов для нуждающихся

P.S. Корреспондент «КП» тоже внес посильный вклад в доброе дело, купив 4 пачки итальянских спагетти и 3 упаковки листового зеленого чая.

ЦИФРА ГОДА

Более 95 тонн продуктов собрали волонтеры в рамках акции «Корзина доброты» в 2018 году. Из них 6 тонн было пожертвовано через сайт корзинадоброты.рф. По сравнению с 2017 годом сборы продуктовой помощи выросли почти на четверть.