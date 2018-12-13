Не обещайте деве юной ни ложки к чаю, ни суфле

1878 год, Россия. Выходит «Анна Каренина» Толстого, на сцене «Бесприданница» Островского. То есть, можно представить себе и времена, и нравы, и костюмы. В этот год прекрасные авторы сериалов канала «Россия 1» решились засунуть «Тайны госпожи Кирсановой», где вышеуказанная госпожа то ищет своего жениха, исчезнувшего за день до свадьбы, то распутывает убийства в провинциальном городе.

Госпожа Кирсанова отличается постоянной увлажненностью взгляда и бесценной способностью молчать минут пять, созерцая пространство и позволяя зрителю телеканала наблюдать, как вздымается грудь взволнованной девы. Не бойтесь, ничего сладострастного: дева застегнута прочно, а на голове у нее шляпка, напоминающая тазик с перьями. Просто я предупреждаю: если вам привычно употреблять сериальную продукцию за чисткой картошки или мытьем посуды, в режиме радиопьесы, то в какой-то момент вы решите, что у вас электричество вырубили. Ибо тишина. Обернетесь к экрану, а там она. В коричневом платьишке и с тазиком на голове. Сидит на фоне фикуса, дышит в смятении.

С реквизитом у них были проблемы. Вот представьте: вечер, провинциальный кабак, снова море условных фикусов и увядающих пальм, из окон льется вполне дневной свет, а за столами сидит массовка. У некоторых есть хотя бы бокалы с непонятной жидкостью (бутылок нет). Приборов нет. Еды нет. Только на столе, у которого пристроился будущий подозреваемый в убийстве, стоит ваза с фруктами. Видимо, специально для того, чтобы в нужный момент некая дама в фиолетовой шляпке смачно отщипнула виноградину и эротично (как бы) отправила бы ее себе в рот, намекая на возможность продолжения банкета. И, что примечательно, на следующий день, при таком же точно освещении, подозреваемого приводят туда же, не потрудившись хотя бы поменять уже знакомых зрителю героев массовки местами или переставить бокалы. И в следующей серии то же самое, а если какая-нибудь дама пьет чай, то ложечку ей никто не предлагает. И когда у соседей за столиком вдруг материализуется одинокое пирожное, то оно доблестно выдерживает пару съемочных дней в целости и сохранности, пока официанты делают вид, что смахивают несуществующие крошки с белоснежных скатертей.

А теперь скажите, зачем снимать историческое костюмное и в 50 серий, если не хватает денег даже на реквизит для одного эпизода в ресторане? Зачем работать в стилистике, которая была уместна в прошлом веке при экранизации «Рабыни Изауры»? Где люди с утюгами, почему они не могут отгладить платье героини хоть раз, оно ж мятое постоянно из-за учащенного дыхания?! Впрочем, риторические вопросы – это единственное, чем всегда готов услужить сериальный мир. Пора бы уж привыкнуть и молча вздыхать под фикусом.

«Россия 1»

«Тайны госпожи Кирсановой»

Понедельник-пятница, 14.40.