2018-12-13T14:14:34+03:00
В мире

Дели санкций не боится: Министр обороны Индии заверила Шойгу в продолжении стратегического партнерства

Российско-индийское сотрудничество стремится преодолеть уровень "продавец-покупатель". Приоритетной стала совместная разработка и производство военной техники
Владимир ДЕМЧЕНКО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его индийская коллега Нирмала Ситхараман в Дели.Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его индийская коллега Нирмала Ситхараман в Дели.Фото: REUTERS
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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман встречала Сергея Шойгу в золотистом платье-сари. Российский министр обороны, дабы соблюсти протокол, тоже приехал в Нью-Дели в гражданском. Он принял участие в работе российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

- Это основа двусторонних отношений, - сказал Сергей Шойгу. - Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и строительство фрегатов проекта 11356. Военно-техническое сотрудничество между нашими странами - важнейшая часть привилегированного стратегического партнёрства.

Прошедшее заседание комиссии стало 18-м по счету. Они проходят раз в год попеременно в Дели и Москве. Индия для российской армии и ВПК – один из важнейших партнеров. Корни сотрудничества уходят еще в советские времена. В 90-е индийские заказы помогли выжить многим предприятиям оборонки. Сейчас же поставки вооружений в эту страну – львиная доля оружейного экспорта. Особенно после 2010 года, когда по закупкам российского оружия Индия опередила Китай.

- Россия – наш проверенный временем друг, - сказала, открывая встречу, Нирмала Ситхараман. – В этом году стратегическое партнерство продолжилось в встречей лидеров наших стран. В очередной раз было продемонстрировано доверие между странами. Я со своей стороны подтверждаю, что Индия нацелена на дальнейшее расширение сотрудничества.

Встреча Владимира Путина и индийского премьера Нарендра Моди действительно принесла главный успех этого года. Было достигнуто соглашение о поставке Индии систем С-400 «Триумф» на 5 миллиардов долларов. Индия подписала контракт несмотря на угрозу санкций со стороны США. «Мы ведем независимую политику», - заявили в Нью-Дели.

Впрочем, и до этого сотрудничество шло по-настоящему ударными темпами. Поставки истребителей (Су-30МКИ – основная машина индийских ВВС), вертолетов, танков (наш Т-90 – главная броня индийских сухопутных войск), лизинг атомных подводных лодок... Все это - миллиарды долларов.

Все последние годы российско-индийское сотрудничество стремилось преодолеть уровень продавец-покупатель. Приоритетной стала совместная разработка и производство военной техники. Те же Су-30МКИ и танки Т90С по российской лицензии производят в Индии, в первом квартале будущего года планируется подписать контракт по организации такого же производства вертолетов Ка-226Т.

В будущем, возможно, совместные проекты вообще выйдут на принципиально новый уровень. Вооружение будет разрабатываться по единым требованиям вооруженных сил обеих стран, армии обеих стран будут закупать их и даже совместно продвигать на международном рынке. В этой связи нельзя не вспомнить российско-индийскую разработку - крылатую ракету БраМос. На начало будущего года намечено подписание ряда контрактов на поставку этой ракеты третьим странам.

- Уровень кооперации Индии и России в области передачи технологий производства вооружения и военной техники беспрецедентен, - сказал российский министр обороны. - Ни одно государство так тесно не взаимодействует с Индией в этой области, как Россия.

Есть и еще один аспект: на прошедшем заседании Сергей Шойгу и Нирмала Ситхараман подписали соглашение о создании рабочей группы по военному сотрудничеству. То есть межправительственная комиссия будет заниматься не только «железом», но и другими видами военного взаимодействия. Сергей Шойгу отметил, что военная сфера – одно из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества.

- Укрепляется взаимодействие генеральных штабов, расширяется обмен военными делегациями, ведется работа в области военного образования, - сказал глава российского оборонного ведомства. - Это позволяет приумножать полезный опыт строительства и реформирования армии и флота.

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