7 баллов к ЕГЭ, или Как российские школьники могут стать «Ближе к Дальнему»

Дальний Восток всегда был местом для молодежи и романтиков. Запах костра, море и сопки манили к себе студентов и выпускников школ. Молодых и амбициозных дальневосточная земля всегда встречала с теплотой и солнцем. Сейчас каждый пятый в возрасте от 18 до 24 лет, согласно исследованиям ВЦИОМ, готов к переезду на Дальний Восток. Повысить интерес молодого поколения к Дальнему Востоку и привлечь в перспективный регион самых амбициозных и талантливых ребят призвана метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему», которую проводит Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) совместно с Дальневосточным федеральным университетом. Ее участниками станут школьники 6-11-х классов российских школ, а также студенты 1-2-х курсов профессиональных образовательных организаций со всей страны.

В рамках олимпиады они смогут проверить свои знания в таких областях, как история, география, биология, филология, международные отношения и политология. Проходя задания олимпиады, молодые люди не только существенно расширят свои знания о Дальнем Востоке, но и приобретут мотивацию для поступления в вузы региона на перспективные специальности.

Отвечая – познавай

Участие в олимпиаде – это прекрасная возможность узнать больше о самом перспективном регионе страны – Дальнем Востоке как о территории с уникальными географическими, геологическими и природными особенностями, насыщенной историей и большим будущим. Отличие олимпиады «Ближе к Дальнему» от других – в необычном подходе к составлению вопросов для участников.

– Все задания познавательные. Они построены так, что не проверяют ребенка, а помогают ему задуматься, поставить для себя вопрос: «А что на самом деле сегодня происходит на Дальнем Востоке?». Пройдя задания, участник не только узнает, какими природными ресурсами богат Дальний Восток, а получит широкое понимание того, какое значение для развития региона они имеют, как влияют на интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион, как это отразится на социально-экономических процессах, – рассказала заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ, куратор олимпиады Елена Харисова.

Участники олимпиады "Ближе к Дальнему". Автор фото: Анна ПЕРСИКОВА.

Как будет проходить олимпиада

Олимпиада «Ближе к Дальнему» будет проводиться в три этапа. Первые два отборочных тура пройдут в дистанционном формате через систему Учи.ру с декабря 2018 года по март 2019 года.

Для участия в олимпиаде «Ближе к Дальнему» необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте олимпиады, заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных.

- В личном кабинете выполнить задание I отборочного тура – пройти тестирование.

- В случае успешного прохождения в личном кабинете участника открывается возможность выполнения заданий II отборочного тура – решение проблемных задач.

Участники, успешно прошедшие II тур, будут приглашены для участия в очном финале, который пройдет в апреле – мае 2019 года на площадках вузов столиц субъектов Дальнего Востока: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана и Якутска.

Официальный старт олимпиаде дан в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» в «Экспоцентре» 13 декабря 2018 года. Здесь первый этап олимпиады смогут пройти свыше 1000 московских старшеклассников и студентов. Параллельно стартует дистанционное тестирование I отборочного этапа.

Почему нужно участвовать

Участие в олимпиаде «Ближе к Дальнему» позволит молодым людям не только открыть для себя прекрасный и перспективный регион, но и проложить путь к собственному успеху и большой карьере на Дальнем Востоке. Победители олимпиады «Ближе к Дальнему» могут получить до семи дополнительных баллов к ЕГЭ, что станет серьезным подспорьем при поступлении в один из семи ведущих вузов Дальнего Востока.

Преференции при поступлении победителям олимпиады «Ближе к Дальнему» предоставляют: Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Амурский государственный университет.

Финалисты олимпиады получат уникальную возможность поработать в одной команде с единомышленниками, а также бесценный опыт подготовки собственного проекта по развитию Дальнего Востока под руководством авторитетных экспертов и наставников.

– Благодаря нашей олимпиаде как можно больше талантливых ребят из разных уголков России узнают о возможностях прекрасного Дальнего Востоке и, мы надеемся, свяжут свою жизнь с нашим удивительным краем, – отмечает Елена Харисова.

Подбодрить ребят пришли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат. Автор фото: АРЧК ДВ.

Дальний Восток – территория перспектив

Одна из главных целей олимпиады – стимулирование талантливой, целеустремленной молодежи поступать в дальневосточные вузы. Получение высшего образования на Дальнем Востоке – это не только возможность выбора для себя одной из самых интересных специальностей, недоступных для освоения в других регионах России, но и гарантия будущего трудоустройства на современное высокотехнологичное предприятие с достойным уровнем зарплаты и возможностями для быстрого карьерного роста.

Сегодня вузы Дальнего Востока предоставляют абитуриентам условия обучения и проживания, ничем не уступающие ведущим западным вузам, а в некоторых аспектах – превосходящие их. Конкурс на востребованные специальности здесь ниже, чем в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, а возможности для последующего трудоустройства – существенно выше.

Наиболее востребованными на сегодняшний день на Дальнем Востоке являются инженерные специальности: инженер-строитель, инженер по надзору за строительством, инженер-судостроитель и т. д., а также профессии, связанные с нефте-, газодобычей и геологоразведкой.

Не менее востребованы специалисты сферы туризма – в свете уникальных туристских ресурсов региона и его растущей популярности среди российских и иностранных туристов.

Международное сотрудничество России со странами АТР сегодня очень динамично развивается, интеграционные процессы набирают ход. Поэтому в ближайшие годы в регионе очень нужны будут специалисты в сфере международных отношений и переводчики.

Кроме того, в регионе можно получить качественное образование по таким уникальным специальностям, как океанолог, инженер-рыбовод, инженер-конструктор по ракетостроению, авиаконструктор. Специалисты этих профилей уже сегодня очень востребованы на Дальнем Востоке.

– Олимпиада «Ближе к Дальнему» – это возможность познакомить московских школьников с регионами Дальнего Востока. Я уверен, старшеклассники не только проверят свой кругозор и узнают много нового о восточном рубеже нашей страны, но и откроют для себя возможность получить качественное образование и построить свою дальнейшую профессиональную карьеру в этом регионе. Возможно, многие захотят, чтобы Дальний Восток стал их домом! У региона очень большие перспективы, и мы хотим, чтобы молодое поколение о них знало как можно больше, – сказал руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.