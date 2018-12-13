Путину пожаловались на конфликт театра и закона

- Не слышно? - Владимир Путин на встрече с деятелями театрального искусства в ярославском драматическом театре сразу же столкнулся с профессиональной претензией. - Попробую погромче. Хотя так говорить, как Александр Анатольевич, у меня все равно не получится, - покосился он на сидевшего рядом Ширдиндта.

- Не дай Бог! - тут же отреагировал тот, одной репликой показав, что такое уровень актера.

В честь открытия Года Театра в первом российском театре в Ярославле президент встретился с ведущими отечественными режиссерами, и наверное, быстро об этом пожалел. Потому что тема разговора была одна — жалобы президенту. Региональные деятели искусств жаловались по мелочи: нет Дома актера, слабое финансирование, низкие зарплаты актеров в провинции. Федеральные — по крупному: сразу на 44 федеральный закон, превращающий их жизнь в борьбу с отчетностью. Всеми силами они старались убедить президента, что получать государственные деньги на театры можно, а отчитываться за них по закону — нет.

Директор Большого театра Владимир Урин пожаловался, что он не может передать Красноярскому театру оперы и балета костюмы к спектаклю «Борис Годунов».

- Приходит Счетная палата и говорит «а почему бевозмездно? Вы должны в аренду отдавать!», - разводил он руками.

- Ну есть же возможность за 1 рубль оформить аренду, - не согласился Путин.

- Вот, например, худрук театра Евгений Миронов решил, что какую-то постановку должен ставить режиссер Валерий Фокин, - рассказывала директор «Театра Наций» Мария Ревякина.

- Как это сделать законно? Мы проводим конкурс — у нас как-будто конкурируют Фокин, Могучий и Туминас. И выигрывает Туминас. Как самый дешевый!

На этих словах режиссер Театра Вахтангова Римас Туминас театрально встал и сделал вид, что оскорбленно выходит.

- Нам приходится заполнять кучу бумаг, - продолжала Ревякина. - Например, для расчетов с актерами пишутся акты «к гражданке Пересильд претензий нет», и так на 400 артистов.

На фоне «дела Серебренникова» это, конечно, были интересные разговоры.

- Творческий работник — занимайся творчеством, а подписываешь финансовые документы — будь готов нести ответственность по закону, - заявил Путин после очередной жалобы на отстранение от работы режиссера из Новосибирска. - В каждом вопросе нужно тщательно разбираться.

Наверняка, этот разговор о не терпящем финансовой суеты служении муз длился бы бесконечно, но в театре давно собралась публика, ждавшая начала спектакля.

- Хочу вас проинформировать, что зал на 950 человек в сборе! - тоже театрально попытался поставить точку в разговоре Путин, и через некоторое время ему действительно удалось вырваться и отправиться на сцену — открывать Год Театра.

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