Новогодние огоньки записали без Аллы Пугачевой

Споет или нет Алла Борисовна в новогоднем «Огоньке»? Этот вопрос волнует телезрителей каждый год. Как нам стало известно, в съемках шоу, которые покажут в новогоднюю ночь Пугачева участия не принимала. Конечно, все может измениться в любой момент и тогда ради любимой певицы сделают досъемки даже в конце декабря. Такой вариант возможен - номер Пугачевой всегда записывают в обстановке секретности. В прошлом году Аллу Борисовну для новогодней ночи Первого канала «писали» последней - в конце декабря.

Елена Степаненко поет на канале "Россия1" в кружевном приталенном платье

Напомним, что 2019-й год для Примадонны будет юбилейным. В апреле Пугачевой исполнится 70 лет, поэтому есть надежда, что певица порадует сольными концертами и премьерами песен - новые композиции за последние несколько лет Алла Борисовна приобретала, как у новых авторов (Натальи Касимцевой), так и у проверенных. Поклонники надеются на премьеру новой песни 31 декабря на Первом.

Главное шоу новогодней ночи на Первом канале снимали в знаковых и просто красивых местах Москвы. Помимо традиционных звезд первой величины, а также дарований «Голоса» телезрителей возможно удивят появлением модных рэперов (и речь идет не только о Басте). Конечно же, композиции в телеэфире прозвучат «причесанные», отвечающие всем требованиям эфира и разновозрастной категории. Слушаем же мы в ночь с 31-го на 1-е хиты народного любимца Шнурова без ненормативной лексики.

Пелагея

Вечером 31-го канал «Россия1» покажет новогодний мюзикл «Золушка» (Принц - Сергей Лазарев, Король - Николай Басков, Золушка - Наталья Медведева). А с наступлением нового года в обновленных декорациях студии запоют известные артисты. Елена Степаненко сменит несколько нарядов и продемонстирует идеальную талию в красном кружевном платье. На новогодних «Огоньках» Степаненко сменит три модных наряда - все платья и костюмы приталенные.

Анна Седокова

На ТНТ 31 декабря в 23.00 покажут праздничный выпуск «Comedy Club» - «Караоке Star». Соревноваться в пении будут звезды, сериалов, интернета, артисты разговорного жанра, и професиональные музыканты (в эту команду вошли Полина Гагарина, Пелагея, Анна Седокова, рэпер ST и актер Гоша Куценко). Поразила всех Пелагея - очень откровенным декольте, раньше на съемки «Comedy Club» певица приходила в более закрытых нарядах. Традиционно все мужские взгляды были прикованы к Анне Семенович - посмотрите сами на ее вырез. На ТНТ как всегда будет много юмора.