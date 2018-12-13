Советы Роскачества: как правильно выбрать шампанское из России

Сейчас Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз создают «Винный гид России». В каталог войдут все заслуживающие хоть какого-нибудь внимания отечественные марки.

Увы, рейтинг еще не завершен, и мы не знаем, какое шампанское эксперты из министерств считают самым лучшим. Остается следовать умным советам, чтобы не купить барахло.

Спонсор умных советов: Роскачество.

ШИПУЧКА ИЗ СИФОНА

В магазинах продается много так называемых «игристых винных напитков». В год только один бренд (какой конкретно в Роскачестве не говорят) таких вот напитков сбывает 80 млн. бутылок.

- Они (напитки - Авт.), как правило, имеют красивые «иностранные» названия, напоминающие итальянские винные бренды, - рассказал куратор проекта «Винный гид России» Илья Лоевский. - Такая же форма бутылки, красивая разноцветная фольга и пробка с проволочкой-мюзле. Пахнуть может чем угодно – от персика до клубники. Только к классическому игристому вину они имеют очень отдаленное отношение.

Практика показывает, что в бутылке винного напитка только половина — настоящие виноматериалы. Остальное: вода, ароматизаторы и красители. Брожение заменяют искусственной газацией.

Зато и стоит напиток около 150 рублей за бутылку.

Если вы хотите купить настоящее шампанское — читайте этикетку. Если надписи «игристое вино» или «российское шампанское» на основной этикетке нет, то на оборотной наклейке скорее всего будет: «винный напиток газированный».

Шампанское отечественного производства продается от 300 руб. В акцию бутылка может стоить и 200 рубФото: GLOBAL LOOK PRESS

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

Шампанское отечественного производства продается от 300 руб. В акцию бутылка может стоить и 200 руб..

«Экспертное исследование подтвердило, что даже в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое. Это могут быть недорогие вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников – 8300 гектаров, что весомо даже по мировым меркам», - говорится в материалах Роскачества.

Хотите купить именно наше шампанское — ищите на этикетке надпись, что вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения.

«Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном регионе. Если надпись гласит: «Вино защищенного географического указания Кубань. Таманский полуостров», - значит виноград для него был собран не где-нибудь на Кубани, а именно в границах суб-региона Таманский полуостров. Надпись ЗГУ можно найти не только на этикетке, но и на федеральной специальной марке, которая служит подтверждением уплаты льготного акциза на это вино (на вина из российского винограда он сейчас ниже, что помогает сделать вино более дешевым на полке)», - сообщили в Роскачестве.

В год только один бренд (какой конкретно в Роскачестве не говорят) таких вот напитков сбывает 80 млн. бутылокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ШАМПАНСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, НО БЕЗ ШАРМА

Шампанское проходит две стадии брожения. Сначала дрожжи перерабатывают виноградный сахар в алкоголь, затем, после добавления «тиражного ликера» (смеси вина, сахара и специальной культуры дрожжей), вино бродит второй раз для получения газиков.

При классическом методе производства второе брожение и дальнейшая выдержка происходят в бутылках. Но есть более дешевый способ (называется «метод Шарма») - второе брожение проходит в больших бочках из нержавейки. Так вино делают в итальянском регионе Asti. Этот метод проще классического — в одной металлической бочке можно произвести 26 тыс. бутылок игрнистого вина.

Вина, сделанные по классическому методу из российского винограда, стоят от 1500 руб. Настоящее французское шампанское из Шампани, добродившее в бутылке, минимум в два раза дороже.

СУХО И КОМФОРТНО

Шампанское бывает белым, розовым и красным. По содержанию сахара его делят на: экстра-брют (совершенно сухое), брют (очень сухое), сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Нельзя сказать, что одно игристое вино хорошее, а другое плохое — каждый выбирает то, что ему больше нравится.

- Весь XX век Россия пила, преимущественно, полусладкие игристые вина, - рассказал руководитель дегустационной группы «Винного гида России» Артур Саркисян. - Когда-то и шампанское Вдовы Клико было полусладким и даже сладким, но с 70-х годов XVIII века во Франции постепенно начала распространяться мода на все более сухие шампанские вина. В последние годы «брют» стал моден и в России. Данные тенденции зависят, в том числе, от культуры потребления и развития виноделия.

Заметим, что изначально все шампанское получается «экстра-брют». Сахар в вине появляется перед розливом по бутылкам, когда дозируется «экспедиционный ликер».

«Представление об игристых винах с содержанием сахара, как о менее качественных, в исследовании Роскачества не подтвердилось. В этой категории также есть образцы, заслуживающие внимания, как белые, так и розовые. Удаются российским производителям игристые полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов», - рассказали в Роскачестве.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ ПРАВИЛЬНО

Слово «Выдержанное» на этикетке шампанского означает, что вино выдерживали не менее 6 месяцев в емкости-акратофоре, либо не менее 9 месяцев в бутылке. Термин «коллекционное» используется для вин, сделанных классическим методом и выдержанных в бутылке не менее двух лет.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАВАТЬ

Шампанское должно быть температуры +6...+9 градусов. Дорогие коллекционные сорта можно нагревать до +10 — говорят, это позволяет лучше раскрыться аромату вина.

«Недорогие вина с остаточным сахаром лучше всего пьются «ледяными». Поддержать правильную температуру позволит ведерко со льдом на праздничном столе. Только не пытайтесь набить его льдом доверху, бутылку будет сложно уместить в большом количестве ледяных кубиков. Оптимальный метод – на треть объема льда, 2/3 холодной воды. Эффект охлаждения будет оптимальным, а бутылку будет удобно помещать в ведерко-кулер и вынимать из нее, промакивая салфеткой капли воды перед тем, как налить искрящееся вино в высокий бокал», - советуют в Роскачестве.