2018-12-13T21:15:05+03:00
Происшествия

В Москве арестовали главрача и хирурга клиники, у пациентки которой после ринопластики начался отек мозга и легких

25-летняя Каролина Саркисян легла под нож, чтобы скорректировать форму носа
Александр РОГОЗА@rogozavr
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На два месяца арестована главврач клиники Гульнара ШахНа два месяца арестована главврач клиники Гульнара ШахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Московские следователи продолжают разбираться в деталях операции, после которой пациентка пластического хирурга едва не скончалась.

Каролине Саркисян 25 лет. Эффектная брюнетка, голливудская красавица. Однако сама девушка считала, что кое-что было бы хорошо подправить у пластического хирурга. Говорят, еще пару лет назад она впервые завела с родными разговор о корректировке внешности. В частности - о ринопластике, исправлении формы носа. Родители долго пытались отговорить дочь от этого шага, убеждая, что она и без всяких врачей прекрасна. Однако Каролина стояла на своем. Выбрали клинику «Сфера» и хирурга, которого рекомендовали знакомые.

Операция состоялась в первых числах ноября нынешнего года. Но что-то пошло не так… После операции ей стало плохо. Спустя сутки Каролину доставили почти без сознания в больницу. У девушки начался отек мозга и легких. Чтобы спасти девушку, врачам пришлось поместить ее в медикаментозный сон (некоторые СМИ писали о коме, но это не правда).

В Следственном комитете спустя еще несколько дней возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Сегодня стало известно, что сразу несколько сотрудников клиники отправлены под арест.

Хирург, делавший операцию, Геворг Степанян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хирург, делавший операцию, Геворг СтепанянФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На два месяца арестованы главврач клиники Гульнара Шах и хирург, делавший операцию, Геворг Степанян, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - При этом анестезиолог помещен на тот же срок под домашний арест.

Гульнара Шах сообщает в соцсетях, что ее стаж в медицине - более 30 лет, провела около 5 тысяч успешных операций. На сайте доктора фигурируют положительные отзывы представительниц шоу-бизнеса - звезды сериалов «Кухня» и «Отель Леон» Елены Ксенофонтовой, солистки группы «Город 312» Айи, певицы Виктории Пьер Мари.

В свою очередь Геворг Степанян утверждает, что в работе пользуется своим собственным авторским методом.

«Для пластического хирурга наиболее творческой операцией является пластика носа, - пишет врач у себя в Instagram. - Малейшее движение вправо-влево над формированием носика, и перед тобой уже совершенно другой человек. Ты - скульптор и художник…»

- Каролина провела несколько недель в больнице, но ее уже выписали домой, - сообщил «КП» адвокат пострадавшей пациентки Андрей Мишонов. - Следствие назначило ряд экспертиз. Мы по-прежнему считаем, что Каролина могла погибнуть именно из-за врачебной ошибки. Подробности сможем сообщить чуть позже.

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